"No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas", fue la contundente respuesta del Gobierno británico, desmintiendo así a Javier Milei, quien había contado en una entrevista con The Telegraph que había iniciado negociaciones para comprar armas con componentes británicos.
"NO HAY CONVERSACIONES"
Venta de armas: El gobierno británico desmiente a Javier Milei
El gobierno británico desmintió que haya iniciado conversaciones con la Argentina para levantar el embargo de armas, tal como había asegurado Javier Milei.
En el reportaje con el diario británico, Javier Milei fue consultado acerca de si se han iniciado negociaciones con Reino Unido para permitir la venta de armas británicas a la Argentina, a lo que respondió con un contundente "absolutamente".
Pero desde Londres salieron a desmentirlo. "No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que Reino Unido relaje sus controles de exportación de armas", dijo un portavoz del gobierno británico en un comunicado enviado a la agencia AFP.
Cabe destacar que actualmente, las reglas de exportación del Reino Unido prohíben la venta a la Argentina de cualquier arma con componentes británicos que “mejore” la capacidad militar del país, lo que en la práctica funciona como un bloqueo general a las ventas de armamento occidental.
Según el sitio web del gobierno británico, Reino Unido mantiene una política de "seguir rechazando licencias para la exportación y el comercio de bienes considerados capaces de mejorar la capacidad militar argentina".
El comunicado del gobierno británico afirmó que la administración laborista del primer ministro Keir Starmer está interesada en conversaciones con la Argentina pero en otras áreas: "en términos más generales, esperamos profundizar nuestra cooperación con Argentina en áreas como el comercio, la ciencia y la cultura para generar crecimiento para el pueblo británico".
Sobre los dichos del Presidente argentino acerca de que quiere que las Islas Malvinas sean entregadas a la Argentina por medios diplomáticos, la réplica británica fue contundente: "La soberanía de las Islas Malvinas no está en negociación y defenderemos su derecho a la autodeterminación".
"En 2013, los isleños celebraron un referéndum sobre su futuro, en el que una abrumadora mayoría eligió seguir siendo parte de Reino Unido", añadió el gobierno británico.
Por otra parte, Milei dijo a The Telegraph que está listo para convertirse en el primer presidente argentino en visitar Reino Unido desde 1998, en un viaje que realizaría en abril o mayo de 2026. Cabe recordar que el último presidente argentino que visitó Reino Unido fue Carlos Menem, cuando viajó a Londres en octubre de 1998.
Según el diario, Milei también invitó al primer ministro británico a Buenos Aires para una visita oficial. Un portavoz del gobierno británico recordó que su ejecutivo no comenta "de antemano" las reuniones de su primer ministro con otros líderes mundiales.
