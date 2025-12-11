Venta de armas: El gobierno británico desmiente a Javier Milei

El comunicado del gobierno británico afirmó que la administración laborista del primer ministro Keir Starmer está interesada en conversaciones con la Argentina pero en otras áreas: "en términos más generales, esperamos profundizar nuestra cooperación con Argentina en áreas como el comercio, la ciencia y la cultura para generar crecimiento para el pueblo británico".

Sobre los dichos del Presidente argentino acerca de que quiere que las Islas Malvinas sean entregadas a la Argentina por medios diplomáticos, la réplica británica fue contundente: "La soberanía de las Islas Malvinas no está en negociación y defenderemos su derecho a la autodeterminación".

"En 2013, los isleños celebraron un referéndum sobre su futuro, en el que una abrumadora mayoría eligió seguir siendo parte de Reino Unido", añadió el gobierno británico.

Por otra parte, Milei dijo a The Telegraph que está listo para convertirse en el primer presidente argentino en visitar Reino Unido desde 1998, en un viaje que realizaría en abril o mayo de 2026. Cabe recordar que el último presidente argentino que visitó Reino Unido fue Carlos Menem, cuando viajó a Londres en octubre de 1998.

Según el diario, Milei también invitó al primer ministro británico a Buenos Aires para una visita oficial. Un portavoz del gobierno británico recordó que su ejecutivo no comenta "de antemano" las reuniones de su primer ministro con otros líderes mundiales.

------------

