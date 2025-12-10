urgente24
Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Real Madrid perdió 1-2 en el Santiago Bernabéu ante Manchester City por la 6º fecha de la fase de liga de Champions League.

10 de diciembre de 2025 - 16:24

EN VIVO

liverpool
Resultados de los partidos del miércoles

Como todos los días de Champions League siempre hay 2 partidos en el primer turno, y luego en el segundo el grueso de 7 encuentros en simultaneo. Repasamos cada uno de los partidos y sus respectivos resultados.

14:345hs

  • Qarabag 2-4 Ajax
  • Villarreal 2-3 Copenhague

17hs

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 2-2 Newcastle
  • Dortmund 2-2 Bodo Glimt
  • Brujas 0-3 Arsenal
  • Juventus 2-0 Pafos
  • Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Benfica 2-0 Nápoli

Resultados del martes

  • Kairat Almaty 0-1Olympiacos
  • Bayern 3-1 Sporting Lisboa
  • Monaco 1-0 Galatasaray
  • Inter 0-1 Liverpool
  • Atalanta 2-1 Chelsea
  • Barcelona 2-1 Frankfurt
  • PSV 2-3 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 2–3 Marsella
  • Tottenham 3-0 S. Praga

Final del partido, el City sorprende y gana 2-1 en Madrid

En un partido que empezó mal para los ingleses terminó siendo victoria de todas formas para el Manchester City por 2 a 1 sobre el Madrid que no supo empatar.

Todos los resultados

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 2-2 Newcastle
  • Dortmund 2-2 Bodo Glimt
  • Brujas 0-3 Arsenal
  • Juventus 2-0 Pafos
  • Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Benfica 2-0 Nápoli
Tiempo cumplido y al Madrid solo le queda empatar en el descuento

Se cumplen los 90 minutos y al Real Madrid solo le queda rogar para llegar al empate en el tiempo de descuento. Tuvo un par de situaciones pero lo faltó fortuna, la más clara un cabezazo de Endrick que dio en el ángulo que forman el palo y el travesaño.

El Madrid intenta pero no puede

El Real Madrid ya no es superior como en el primer tiempo y las veces que puede llegar no lo hace con tanto peligro. El local hace un par de cambios apostando a los más jóvenes pero no dan resultado hasta el momento.

Resultados sobre 80 minutos de juego

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 1-2 Newcastle
  • Dortmund 2-2 Bodo Glimt
  • Brujas 0-3 Arsenal
  • Juventus 2-0 Pafos
  • Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Benfica 2-0 Nápoli
El City tiene la pelota y el Madrid no puede lastimar

Cambiaron las cosas, el City aprovecha el resultado y ahora si tiene la pelota, trabaja tranquilo el partido y casi mete el 3º.

Resultados sobre 60 minutos de juego

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 1-1 Newcastle
  • Dortmund 2-1 Bodo Glimt
  • Brujas 0-3 Arsenal
  • Juventus 0-0 Pafos
  • Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Benfica 2-0 Nápoli
Arranca el segundo tiempo, Real Madrid 1-2 Manchester City

Final del primer tiempo, Real Madrid 1-2 Manchester City

En un partido insólito donde el Real Madrid fue claramente superior a Manchester City se dio que el equipo inglés con solo 3 llegadas gana el partido 2 a 1. El Madrid desde los primeros segundos de partido creo situaciones de gol pero no pudo anotar más que uno. Pero el resultado es mentiroso, y si el Madrid sigue así en el complemento seguramente lo de vuelta.

Todos los resultados al termino del primer tiempo

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 1-0 Newcastle
  • Dortmund 1-1 Bodo Glimt
  • Brujas 0-1 Arsenal
  • Juventus 0-0 Pafos
  • Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Benfica 1-0 Nápoli
GOOOOOL del City, Haaland de penal pone el 2 a 1 para el City (Video)

Nunca el Manchester City estuvo tan dominado por un rival y a su vez tuvo semejante efectividad. Con apenas 3 tiros al arco convierte 2 goles y da vuelta un partido increíble y que el Madrid merece ir ganando por un par de goles. Lo insólito del fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1998856693682196800&partner=&hide_thread=false

Sobre 45 minutos los resultados

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 1-0 Newcastle
  • Dortmund 1-1 Bodo Glimt
  • Brujas 0-1 Arsenal
  • Juventus 0-0 Pafos
  • Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Benfica 1-0 Nápoli
Penal para el City decidido por el VAR

Error de Courtois y GOOOOOL del Manchester City (Video)

Luego de un rebote insólito del arquero belga llegó O´Reilly y puso el 1 a 1 en las pocas que tuvo el City.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1998855058704785425&partner=&hide_thread=false
GOOOOOL del Real Madrid, Rodrygo (Video)

Luego de un tiro libre del City le Real Madrid salio de contra con gran velocidad. el brasileño entró por derecha y metió un tiró cruzado y fuerte, Donnaruma no llegó y es el 1 a 0 merecido del Real Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1998853129928949899&partner=&hide_thread=false

Todos los resultados sobre 30 minutos

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 1-0 Newcastle
  • Dortmund 1-0 Bodo Glimt
  • Brujas 0-1 Arsenal
  • Juventus 0-0 Pafos
  • Real Madrid 1-0 Manchester City
  • Benfica 1-0 Nápoli
El Real ahoga al City

En 15 minutos es todo del Real Madrid, el Manchester City está ahogado y no puede pensar ni tener la pelota, eso lo desconcerta y no puede desplegar su juego. El Real Madrid ya merece el gol.

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 1-0 Newcastle
  • Dortmund 1-0 Bodo Glimt
  • Brujas 0-0 Arsenal
  • Juventus 0-0 Pafos
  • Real Madrid 0-0 Manchester City
  • Benfica 0-0 Nápoli
Vinicius la pica y apenas se va por arriba del travesaño

En otro ataque del Real Madrid Vinicius recibió un pase en cortada, quedó solo con Donnarumma, se la picó, y la pelota apenas se fue por arriba del travesaño, podría haber sido uno de los goles del año. Todo esto en solo 7 minutos.

El resto de los partidos

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 0-0 Newcastle
  • Dortmund 0-0 Bodo Glimt
  • Brujas 0-0 Arsenal
  • Juventus 0-0 Pafos
  • Real Madrid 0-0 Manchester City
  • Benfica 0-0 Nápoli
Arranque con todo del Madrid

El tiro libre que había sido considerado penal en un principio se fue apenas por al lado del palo izquierdo del arquero Donnarumma.

Penal anulado, por el VAR el árbitro decidió que era fuera del area

Penal para el Real Madrid a los 2 minutos de juego

Comienza el primer tiempo, Real Madrid y Manchester City empatan 0 a 0

Final de los partidos del primer turno, dos victorias visitantes

En los partidos del primer turno sonrieron los equipos qeu jugaron fuera de casa. Ya que en España el Copenhague de Dinamarca derrotó 3 a 2 a Villarreal y en Azerbaiyán Ajax consiguió los primeros 3 puntos al derrotar al Qarabag por 3 a 2.

Las formaciones del Real Madrid-Manchester City

image
image

Los resultados del martes

La 6º fecha de la fase de liga de Champions League arrancó este martes con los siguientes resultados:

  • Kairat Almaty 0-1Olympiacos
  • Bayern 3-1 Sporting Lisboa
  • Monaco 1-0 Galatasaray
  • Inter 0-1 Liverpool
  • Atalanta 2-1 Chelsea
  • Barcelona 2-1 Frankfurt
  • PSV 2-3 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 2–3 Marsella
  • Tottenham 3-0 S. Praga
image
Los partidos del miércoles

El destacado del segundo turno de los partidos del miércoles de Champions League es Real Madrid-Manchester City, pero hay 6 encuentros más además del partido estelar.

  • Athletic Club-PSG
  • Leverkusen-Newcastle
  • Dortmund-Bodo Glimt
  • Brujas-Arsenal
  • Juventus-Pafos
  • Benfica-Nápoli
image

