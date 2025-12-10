Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Partidazo el que vimos este miércoles entre Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu por la 6º fecha de la fase de liga de la Champions League, donde fue victoria visitante 2 a 1 aunque el Madrid mereció mucho más. Ahora los "Ciudadanos" pasaron al "Merengue" aunque ambos están entre los 8 primeros, y eso es lo que querían.
Final del partido, el City sorprende y gana 2-1 en Madrid
En un partido que empezó mal para los ingleses terminó siendo victoria de todas formas para el Manchester City por 2 a 1 sobre el Madrid que no supo empatar.
Todos los resultados
- Athletic Club 0-0 PSG
- Leverkusen 2-2 Newcastle
- Dortmund 2-2 Bodo Glimt
- Brujas 0-3 Arsenal
- Juventus 2-0 Pafos
- Real Madrid 1-2 Manchester City
- Benfica 2-0 Nápoli
