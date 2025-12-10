Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Live Blog Post

Final del primer tiempo, Real Madrid 1-2 Manchester City

En un partido insólito donde el Real Madrid fue claramente superior a Manchester City se dio que el equipo inglés con solo 3 llegadas gana el partido 2 a 1. El Madrid desde los primeros segundos de partido creo situaciones de gol pero no pudo anotar más que uno. Pero el resultado es mentiroso, y si el Madrid sigue así en el complemento seguramente lo de vuelta.

Todos los resultados al termino del primer tiempo

Athletic Club 0-0 PSG

Leverkusen 1-0 Newcastle

Dortmund 1-1 Bodo Glimt

Brujas 0-1 Arsenal

Juventus 0-0 Pafos

Benfica 1-0 Nápoli