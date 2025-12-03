Líder de la extrema derecha de Alemania desembarca en el Club de Jóvenes Republicanos

Ante una consulta de la web Politico.com/, el Club defendió la invitación a Frohnmaier, consideró que la AfD es un modelo para luchar contra la extrema izquierda y negó que su declaración "über alles" tuviera la intención de invocar el nazismo.

“Ni la primera estrofa de la Canción Alemana ni la frase 'Deutschland über alles' están prohibidas en Alemania. Las 3 estrofas siguen siendo legales, aunque solo la 3ra. se utiliza como himno nacional en la actualidad. Todas las estrofas se siguieron cantando en Alemania Occidental durante décadas después de 1945. Nuestra declaración hizo referencia a August Heinrich Hoffmann, autor de la canción en el siglo 19. La Canción Alemana es anterior al nacionalsocialismo por muchas décadas, y cualquier sugerencia de que nuestro uso invocara el nazismo es completamente falsa”.

Adolf Hitler

Adolf Hitler no era alemán de nacimiento. Él nació en Braunau am Inn, Austria. Markus-Cornel Frohnmaier referente de Alternativa para Alemania (AfD) tampoco nació en Alemania sino en Craiova, Rumania, donde sus padres biológicos, a quienes nunca conoció, le pusieron el nombre de Cornel. Él y su hermana gemela terminaron en un orfanato, donde una pareja alemana los adoptó.

Su carrera política es ascendente: en 2017 fue elegido diputado federal por Baden-Württemberg. Él ya presidía la Juventud AfD. En 2025 es el vicepresidente del bloque AfD en el Parlamento (Bundestag) a cargo de la política exterior, y ahora le rendirá un homenaje el Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York.

Todd Gutnick, portavoz de la Liga Antidifamación estadounidense, afirmó: “El partido alemán AfD tiene un historial inquietante que incluye retórica antisemita y xenófoba. AfD ha abrazado la conspiración antisemita del 'Gran Reemplazo', y su actual líder, Alice Weidel, ha denunciado la dedicación de Alemania a la conmemoración del Holocausto como un 'culto a la culpa'”.

No es lo que opina el Club de Jóvenes Republicanos de NYC.

El Club de Jóvenes Republicanos del Estado de Nueva York fue disuelto luego de que sus chats grupales fueron filtrados por Politico.com/. Los textos incluían especulaciones a someter a sus oponentes a cámaras de gas, quemar a sus enemigos y bromear sobre su amor por Hitler.

Politico.com/ fue adquirido en 2021 por la empresa de medios alemana Axel Springer SE.

A partir de la reorganización de 2025, Mathias Döpfner y Friede Springer (viuda de Axel) poseen el 95% de las acciones del grupo editorial.

Axel Springer inició en octubre de 1948 el diario local Hamburger Abendblatt; luego el exitoso diario Bild; más tarde compró Die Welt, fundado por las fuerzas británicas; y la editorial Ullstein. Mucho tiempo después se supo que Springer había sido financiado por la CIA estadounidense, con la que mantuvo vínculos al menos hasta los años '70.

Su línea editorial fue:

reunificación alemana,

apoyo explícito al estado de Israel y a la OTAN,

solidaridad con USA,

rechazo a cualquier ideología "extremista" y

defensa del libre mercado.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, la agencia de inteligencia interna del país, ha calificado al AfD de 'extremista' pero en algunas encuestas afirman que ya es el más popular en Alemania.

El secretario de Estado, Marco Rubio , cuestionó a la Oficina Federal por etiquetar al AfD como 'extremista';

criticó los esfuerzos de otros partidos por aislar a la AfD; y Elon Musk, aliado de MAGA, también ha ayudado al proselitismo del AfD.

Existe un intenso debate entre los republicanos acerca de si quienes cuestionan a Israel en general y al sionismo en particular, tienen cabida en el partido.

Los judíos tienen un problema en USA: el fervor antiisraelí por el genocidio en Gaza ha impulsado a los demócratas en Nueva York.

La retórica en torno a Israel ha llevado a los republicanos de la Cámara de Representantes a acusar a los demócratas de la ciudad de Nueva York, hogar de la mayor población judía del país, de fomentar el antisemitismo.

Pero ahora sucede la cena de honor, el 13/12, del Club de Jóvenes Republicanos.

Es evidente que hay una división en el Partido Republicano. A finales de octubre, el popular presentador conservador Tucker Carlson invitó al nacionalista blanco Nick Fuentes a su programa en línea, y comenzó un intenso debate entre los republicanos sobre si Fuentes y Carlson deberían tener voz dentro del movimiento conservador.

En noviembre, Vish Burra, expresidente de la junta asesora del Club fue despedido como productor en el programa de One America News Network del exrepresentante Matt Gaetz.

Burra había publicado una caricatura antisemita que mostraba a los judíos como cucarachas y los llamaba "alimañas".

"Cometemos errores", dijo Burra en la publicación. "La vida sigue, y la mía también, así que no me voy a ninguna parte".

El invitado

Acerca de Frohnmaier, el Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York afirmó:

“Celebrar su éxito y el de su partido contra el izquierdismo alemán es totalmente apropiado”.

“La naturaleza perniciosa del clima político actual en Alemania, que Frohnmaier se esfuerza por combatir, fue bien resumida por el vicepresidente J.D. Vance en su discurso del 14/02 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Su temeraria falta de matices, que busca tildar de 'nazis' a amplios sectores de la derecha, es exactamente el tipo de retórica que provocó la muerte de Charlie Kirk”.

Frohnmaier respondió a Politico.com/:

“Rechazo categóricamente la afirmación de que usamos retórica antisemita o xenófoba”.

“Condeno enérgicamente todas las formas de antisemitismo, incluido el antisemitismo islamista importado a Alemania a través de la apertura ilegal de las fronteras”.

“Defendemos una conmemoración responsable e integral que tenga en cuenta tanto el capítulo más oscuro como los logros positivos de nuestro país. Creo que Alemania, especialmente en este ámbito, no necesita sermones extranjeros”.

Él ratificó su respaldo a Israel y su oposición a financiar el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, al que calificó de "organización fachada de Hamás".

Las entradas para la gala para quienes no son miembros cuestan entre US$799 y US$30.000. El evento rendirá homenaje a la activista del deporte femenino y antitrans Paula Scanlan, al extremista Jack Posobiec y a los funcionarios electos locales de la ciudad de Nueva York, Michael Tannousis, Frank Morano, David Carr e Inna Vernikov.

