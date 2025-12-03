Revolución en América TV: Los programas que no siguen en enero (y los que sí)

tweet-1995856866698829875

Ver posteo original en X

Una cobertura táctica antes del debut de Beto Casella

Con Pasó en América afuera, quedaba resolver ese hueco incómodo de las 22, que para cualquier canal es un caos si se deja vacío. Y ahí volvió a aparecer De Brito para ordenar el rompecabezas: Mariano Iúdica regresa con Polémica en el Bar durante enero y parte de febrero. Será una jugada pragmática, donde el sello reconocible de Polémica funciona en cualquier contexto y, sobre todo, mantiene el aire caliente mientras se cocina lo que viene.

image Mariano Iúdica ocupa las 22 con Polémica en el Bar hasta el debut de Beto Casella en febrero. LAM y SQP también ajustan equipos, marcando un verano de cambios internos fuertes.

Porque lo que viene es Beto Casella, que desembarca en febrero con un proyecto nuevo que entra directamente en el horario que deja vacante Rojas. Casella llega con el manual propio: ironía, archivo, clima de barra televisiva y esa capacidad rara de competir incluso cuando lo ponen en horarios imposibles. América apuesta fuerte, consciente de que necesita una figura con peso propio para sostener el inicio del año.

Mientras tanto, tanto SQP como LAM también se preparan para mover fichas internas: nuevos panelistas, cambios de movileros y la salida de Yanina Latorre del panel de Ángel el 27 de diciembre, algo que el propio De Brito ya anticipó en pantalla y que cambia dinámicas que vienen funcionando hace tiempo.

image

En definitiva, América TV entendió algo que todavía le cuesta al resto: en verano, la tele no puede dormirse, porque cuando la audiencia se dispersa, la única manera de sobrevivir es generando ruido, conversación y la sensación de que siempre está pasando algo. Y, por ahora, el canal parece decidido a no regalar ni un minuto de atención en una pelea que recién empieza.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Javier Castrilli destapó la olla y soltó una bomba sobre Toviggino y Tapia en la AFA