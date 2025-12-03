urgente24
Revolución en América TV: Los programas que no siguen en enero (y los que sí)

03 de diciembre de 2025 - 09:04
América TV mete cambios fuertes para el verano y Ángel De Brito soltó varias bombas al aire. Programas que siguen, otros que vuelan y un prime time que se reacomoda.

Por GERMÁN MOLKUC

América TV se metió de lleno en una reconfiguración veraniega que sacudirá su prime time, con Ángel de Brito contando en vivo movimientos que el canal venía guardando bajo llave. Mientras Sabrina Rojas se acomoda en un rol inesperado y Beto Casella afila su desembarco, la señal deja ver que las próximas semanas pueden cambiar más de lo que parece.

Cómo América TV prepara la cancha para enero

En LAM (América TV), Ángel De Brito reveló de forma tajante y sin vueltas cómo seguirá la grilla del canal a partir de 2026: el programa que conduce sigue al aire en enero y febrero, de 20 a 22, defendiendo un horario que costó mantener y que hoy es, básicamente, su trinchera. Lo dijo con tono medio cómplice de quien sabe que cualquier movimiento, por chico que parezca, puede cambiar la conversación en redes.

Antes, a las 19, Sálvese Quien Pueda también seguirá pero con una jugada interesante: Sabrina Rojas toma el mando mientras Yanina Latorre se va de vacaciones. Latorre, que venía de una semana intensa en el panel, la avaló en vivo y sin titubeos: "Me encantó, estuvo muy bien y es buena compañera. Me gustó cómo lo hizo".

image
América TV mueve su grilla de verano con LAM firme en su horario y SQP bajo la conducción temporal de Sabrina Rojas. La cancelación de Pasó en América reordena el arranque del prime time.

Sin embargo, lo más fuerte llegó desde Pasó en América, donde la propia Rojas anunció lo inevitable: el programa termina el 31 de diciembre, algo que ya circulaba en Noticias Argentinas pero que nadie había blanqueado en cámara.

La actriz lo comunicó en su estilo, directo y con humor: "Aprovechanos porque 31 de diciembre nos vamos, felices, contentos". Y remató con una frase que no sonó a despedida sino más a liberación: "Ahora haremos lo que se nos cante". Casi un cierre poético para un ciclo que sobrevivió a base de voluntad más que de presupuesto.

Una cobertura táctica antes del debut de Beto Casella

Con Pasó en América afuera, quedaba resolver ese hueco incómodo de las 22, que para cualquier canal es un caos si se deja vacío. Y ahí volvió a aparecer De Brito para ordenar el rompecabezas: Mariano Iúdica regresa con Polémica en el Bar durante enero y parte de febrero. Será una jugada pragmática, donde el sello reconocible de Polémica funciona en cualquier contexto y, sobre todo, mantiene el aire caliente mientras se cocina lo que viene.

image
Mariano I&uacute;dica ocupa las 22 con Pol&eacute;mica en el Bar hasta el debut de Beto Casella en febrero. LAM y SQP tambi&eacute;n ajustan equipos, marcando un verano de cambios internos fuertes.

Mariano Iúdica ocupa las 22 con Polémica en el Bar hasta el debut de Beto Casella en febrero. LAM y SQP también ajustan equipos, marcando un verano de cambios internos fuertes.

Porque lo que viene es Beto Casella, que desembarca en febrero con un proyecto nuevo que entra directamente en el horario que deja vacante Rojas. Casella llega con el manual propio: ironía, archivo, clima de barra televisiva y esa capacidad rara de competir incluso cuando lo ponen en horarios imposibles. América apuesta fuerte, consciente de que necesita una figura con peso propio para sostener el inicio del año.

Mientras tanto, tanto SQP como LAM también se preparan para mover fichas internas: nuevos panelistas, cambios de movileros y la salida de Yanina Latorre del panel de Ángel el 27 de diciembre, algo que el propio De Brito ya anticipó en pantalla y que cambia dinámicas que vienen funcionando hace tiempo.

image

En definitiva, América TV entendió algo que todavía le cuesta al resto: en verano, la tele no puede dormirse, porque cuando la audiencia se dispersa, la única manera de sobrevivir es generando ruido, conversación y la sensación de que siempre está pasando algo. Y, por ahora, el canal parece decidido a no regalar ni un minuto de atención en una pelea que recién empieza.

