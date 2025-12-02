Ángel de Brito expuso la maniobra oculta de Beto Casella en su salto a América TV

Embed

La otra cara del pase: lo que perdió Edith Hermida en esta historia

Mientras la industria especula con ratings y pases, Edith Hermida está viviendo el costado más humano de esta historia. En Calabró 1079 (El Observador), la panelista dijo sin maquillarlo lo que siente desde que se enteró de la decisión de su compañero de dos décadas. "Todavía me tiene un poco apabullada. Lo pienso y no lo creo que nos separemos con Beto, porque somos como un matrimonio televisivo", confesó.

Edith contó que intentó convencerlo hasta último momento: "Tenía pensado seguir con Beto y nunca me imaginé que este final se podía llegar a dar, ni siquiera en la fantasía. Hasta último momento intenté que Beto recapacite, que revea y se quede, pero cuando me dijeron que había firmado la recisión del contrato…". Y ahí se terminó la discusión.

image Edith Hermida confesó su sorpresa y tristeza por la separación profesional tras veinte años, contando cómo intentó que Casella reconsiderara su salida.

La fecha de despedida también la dio ella, con evidente incomodidad: "Ni lo quiero decir, pero el último programa que va a hacer en Bendita va a ser el 19 de diciembre. Va a ser raro...". Un final que golpea especialmente porque Bendita se había convertido en uno de esos formatos que parecía eterno, de esos que sobreviven a cambios de canal, de gobierno y hasta de humor social.

Sobre por qué no lo acompaña a América, Edith fue honesta y directa: "Lo analicé, lo hablé con una abogada, pero bueno, yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30, cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica". En la tele se habla mucho de glamour, pero la estabilidad laboral es un privilegio que pocos pueden arriesgar.

Mientras Casella va a intentar reinventarse con un programa nuevo, será Edith quien sostenga la marca Bendita en 2026, una paradoja que deja a la vista algo que suele ocurrir en la pantalla chica: los conductores cambian de canal, pero las historias emocionales se quedan con los que continúan. Y esta vez, toda esa carga la lleva Edith, más sola que antes pero al frente de un clásico que ella misma ayudó a construir.

