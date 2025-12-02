Ángel de Brito expuso la maniobra oculta de Beto Casella en su salto a América TV

La mudanza de Beto Casella a América TV parecía encaminada sin demasiados sobresaltos hasta que Ángel de Brito decidió revelar, al aire, datos que algunos en el canal preferían mantener bajo llave. Ahora, con el nombre confirmado, internas expuestas y una separación profesional que nadie veía venir, la historia quedó mucho más abierta de lo que parecía.
Lo que no se contaba sobre la mudanza de Beto Casella a América TV
En LAM, Ángel De Brito largó la primicia de frente: el nuevo programa de Casella en América se va a llamar "BENDITO TÚ ERES", saldrá a las 22.00 desde febrero y será, básicamente, la versión recargada del universo Casella pero fuera de El Nueve. Un título ingenioso que juega con la marca sin violar derechos y que deja claro que la pelea por los símbolos también existe en la tele.
Además, Ángel recordó algo que ya había publicado en su cuenta oficial de X: quiénes se quedan en Bendita bajo la conducción de Edith Hermida. El panel no se toca: Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios. En otras palabras, Casella se muda solo y deja a su dupla histórica sosteniendo la marca, mientras él arma desde cero un ciclo que en América esperan que empuje el prime time.
Yanina Latorre, desde su programa en El Observador, había contado tiempo atrás una parte del detrás de escena que nadie del canal quería ventilar: "Hablando de códigos, voy a decirlo, total.... cuando llamaron a Beto desde América, él pidió el horario de LAM. Eso es no tener códigos", disparó. Después agregó: "No se lo dieron. Insistió, y cuando insistió, pidió 21:30. Le dijeron que después de las 22 podía agarrar el horario que quisiera, pero de 20 a 22 es el horario de LAM, que es el éxito rotundo del canal".
Para completar el clima, Ángel sumó un tuit enigmático: "Podría contar Yanina Latorre todo lo que pasó por hablar de Beto". Acá nadie dice todo, pero todos insinúan, y eso siempre es señal de que la interna fue más picante de lo que dejan ver.
La otra cara del pase: lo que perdió Edith Hermida en esta historia
Mientras la industria especula con ratings y pases, Edith Hermida está viviendo el costado más humano de esta historia. En Calabró 1079 (El Observador), la panelista dijo sin maquillarlo lo que siente desde que se enteró de la decisión de su compañero de dos décadas. "Todavía me tiene un poco apabullada. Lo pienso y no lo creo que nos separemos con Beto, porque somos como un matrimonio televisivo", confesó.
Edith contó que intentó convencerlo hasta último momento: "Tenía pensado seguir con Beto y nunca me imaginé que este final se podía llegar a dar, ni siquiera en la fantasía. Hasta último momento intenté que Beto recapacite, que revea y se quede, pero cuando me dijeron que había firmado la recisión del contrato…". Y ahí se terminó la discusión.
La fecha de despedida también la dio ella, con evidente incomodidad: "Ni lo quiero decir, pero el último programa que va a hacer en Bendita va a ser el 19 de diciembre. Va a ser raro...". Un final que golpea especialmente porque Bendita se había convertido en uno de esos formatos que parecía eterno, de esos que sobreviven a cambios de canal, de gobierno y hasta de humor social.
Sobre por qué no lo acompaña a América, Edith fue honesta y directa: "Lo analicé, lo hablé con una abogada, pero bueno, yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30, cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica". En la tele se habla mucho de glamour, pero la estabilidad laboral es un privilegio que pocos pueden arriesgar.
Mientras Casella va a intentar reinventarse con un programa nuevo, será Edith quien sostenga la marca Bendita en 2026, una paradoja que deja a la vista algo que suele ocurrir en la pantalla chica: los conductores cambian de canal, pero las historias emocionales se quedan con los que continúan. Y esta vez, toda esa carga la lleva Edith, más sola que antes pero al frente de un clásico que ella misma ayudó a construir.
