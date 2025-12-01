Luego del escándalo que tuvo como protagonista a Marcelo Tinelli a raíz dela amenaza telefónica que denunció su hija Juana, el conductor decidió dar un paso al costado en el canal de streaming Carnaval y se alejó de los medios de comunicación. Sin embargo, Ángel de Brito reveló que consiguió un nuevo trabajo.
UN OASIS EN EL DESIERTO
Marcelo Tinelli consiguió un trabajo nuevo y Ángel de Brito lo deschavó en público
En medio del conflicto profesional y familiar de Marcelo Tinelli, su colega confirmó que estará al frente de una docuserie de cara al Mundial 2026.
En esta ocasión formará parte de una docuserie llamada Tres Hinchapelotas producido por Banijay México & U.S. Hispanic junto a Jorge Enrique Abello y Jaime Camil. “El trío recorrerá distintas ciudades sedes del Mundial 2026, comenzando en Canadá, pasando por Estados Unidos, y culminando en Ciudad de México”, explicó el conductor de LAM vía redes sociales.
Asimismo, agregó que los comunicadores se centrarán en "el alma futbolera" de cada ciudad que visiten de cara a la competencia futbolística más importante del mundo. "Encuentros con hinchas, cultura local, cocina, vida noctura, tradiciones, historias de fanáticos", sumó posteriormente.
Además, destacó que su colega "manifestó su entusiasmo" al respecto teniendo en cuenta que "le apasiona el fútbol y los viajes". "Poder compartir esta aventura con dos grandes comunicadores como Jaime y Jorge me motiva enormemente", habría admitido el empresario.
Un periodista alertó sobre la salud de Marcelo Tinelli
Es preciso recordar que hace algunos días el periodista Gustavo Méndez alertó a los televidentes de La mañana con Moria al hablar sobre la salud de Marcelo Tinelli y expresó: "No está bien. Está medicado y depresivo Marcelo".
Sobre los problemas financieros por los que está pasando, sumó: "Nadie le quiere prestar plata por lo que hay del otro lado. No se quieren meter con el otro lado a quién le debe Marcelo".
Fue la panelista María Fernanda Callejón quien quiso saber: "¿Viene por el lado del fútbol o por el lado del dueño del canal?".
A lo que el comunicador lejos de evitar la repercusión que se generó posteriormente, le contestó: "Es un conjunto".
