Marcelo Tinelli consiguió un trabajo nuevo y Ángel de Brito lo deschavó en público

Un periodista alertó sobre la salud de Marcelo Tinelli

Es preciso recordar que hace algunos días el periodista Gustavo Méndez alertó a los televidentes de La mañana con Moria al hablar sobre la salud de Marcelo Tinelli y expresó: "No está bien. Está medicado y depresivo Marcelo".

Sobre los problemas financieros por los que está pasando, sumó: "Nadie le quiere prestar plata por lo que hay del otro lado. No se quieren meter con el otro lado a quién le debe Marcelo".

Fue la panelista María Fernanda Callejón quien quiso saber: "¿Viene por el lado del fútbol o por el lado del dueño del canal?".

A lo que el comunicador lejos de evitar la repercusión que se generó posteriormente, le contestó: "Es un conjunto".

