Otro Día Perdido, entre la renovación y la duda: Qué evalúa El Trece para 2026

Esa mezcla explica por qué cualquier rumor de salida del staff genera tanto ruido. Y ahí, en ese escenario casi quirúrgico, aparece la pregunta inevitable: ¿Rada sigue o no sigue? La respuesta empieza a caer por su propio peso, pero se cocina de a poco.

Está todo cerrado para renovar en El Trece, salvo una cosa

El tema económico, como siempre, fue la chispa del chisme. Y la periodista Andrea Taboada lo planteó sin vueltas en Intrusos, pero Rada lo despejó con una seguridad casi heredada: "Yo sé que se habló de eso pero desde que soy muy chico, tengo una madre que me dice ‘vos tenés que cobrar bien Agustín’, así que siempre me coticé bien. Pero nunca fue el tema la guita". Más claro, imposible: él cobra lo que corresponde, no está peleando una guerra salarial ni amagando con irse para sacar ventaja.

Sin embargo, mientras él decía eso, Adrián Pallares recibía en vivo un mensaje que terminó de ordenar el mapa: "Rada logró un incremento importante, falta la firma pero está arreglado el número", leyó textual, señalando que la negociación viene bien encaminada. Entonces, si no es la plata, ¿qué es?

Ahí aparece la parte logística, la que en general nadie cuenta porque no vende tanto, pero define más que cualquier cifra. Rada lo explicó con un nivel de honestidad que se agradece: "Vamos a regresar, todo el equipo. No te lo puedo decir al 100% porque falta firmar el contrato y hay que hacer algunas modificaciones de horario porque tengo los ensayos de Wonka y hay menores que no pueden ensayar en cualquier horario".

image Las dudas sobre la continuidad del staff no pasaron por lo económico, sino por la agenda tan ocupada de algunos. Aun así, Rada confirmó su intención de seguir y solo resta cerrar horarios y firma.

Ese proyecto, el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate, es gigantesco, demanda disciplina y ensayos estrictos, y encima coincide con dos películas que él empieza a filmar en paralelo. Es un calendario que ya nació desbordado, y aun así, él insiste en que quiere estar.

De hecho, lo reafirmó dos veces en la nota, y lo repitió fuera de cámara según gente que trabaja en el canal: la idea es que sigan todos, él incluido, siempre que los horarios cierren y la firma llegue antes de fin de año, que es cuando El Trece define la grilla 2026.

Al final, la conclusión que queda, y que en el fondo resume toda esta historia, es que nadie quiere soltar Otro Día Perdido. Ni Pergolini, que juega fuerte y ya avisó que va a "pelear el sueldo de todos", ni Rada, que está viviendo uno de los años más intensos de su carrera y aun así prioriza el proyecto.

Entonces, ¿sigue o no sigue? A esta altura, la respuesta suena casi obvia: sigue, pero con ese último detalle pendiente que en la tele vale oro. Falta la firma, pero todo lo demás ya está puesto arriba de la mesa.

