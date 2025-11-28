En la noche del jueves (27/11) se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025 y si bien en más de un discurso apuntaron contra el Gobierno, como fue el caso de Santiago Cúneo quien se consagró en la terna a "Mejor panelista", la periodista Rosario Ayerdi no se quedó atrás.
DE FRENTE
"Odiennos": Una periodista desafió el Gobierno tras ganar el Martín Fierro de Cable 2025
La periodista Rosario Ayerdi ganó en la terna a "Mejor labor periodística femenina" por su desempeño en el canal C5N y disparó con dureza contra el oficialismo.
La reconocida comunciadora se consagró en "Mejor labor periodística femenina" por su desempeño en el canal C5N y cuando se subió al escenario aprovechó para mover el avispero al leer un fuerte discurso en contra el oficialismo.
"Son años muy difíciles para el periodismo, muchos pierden el laburo porque no estamos ajenos a la realidad, muchos perseguidos, muchos denunciados. Si el Gobierno no nos odia lo suficiente, odiennos. Odiennos porque para eso estamos para que nos odien lo suficiente", expresó tajantemente.
Y adelantó: "Vamos a estar para molestarlos cada vez que vayan contra los más débiles. Para molestarlos cuando les afanen la guita a los discapacitados. Vamos a estar ahí porque son casta y porque tomaron lo peor de la casta. Acá estamos y vamos a seguir estando".
El periodista Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Oro
El gran ganador de la noche fue Gustavo Sylvestre al ganar el Martín Fierro de Oro por su desempeño en el canal C5N.
Luego de recibir un fuerte abrazo e ir saludándose con quienes lo quisieron felicitar por el logro llegó al escenario y habló ante el público.
"Muchas gracias Aptra, muchas gracias Luis Ventura por tantos años mantener este premio Martín Fierro. El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires", comenzó diciendo el periodista oriundo de Entre Ríos.
Posteriormente recordó su carrera periodística y destacó el labor de sus colegas del interior del país. "Muchas gracias a C5N por bancarme, por estar", comentó en alusión a la señal en la que trabaja actualmente donde conduce Minuto Uno.
