"Odiennos": Una periodista desafió el Gobierno tras ganar el Martín Fierro de Cable 2025

Y adelantó: "Vamos a estar para molestarlos cada vez que vayan contra los más débiles. Para molestarlos cuando les afanen la guita a los discapacitados. Vamos a estar ahí porque son casta y porque tomaron lo peor de la casta. Acá estamos y vamos a seguir estando".

El periodista Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Oro

El gran ganador de la noche fue Gustavo Sylvestre al ganar el Martín Fierro de Oro por su desempeño en el canal C5N.

Luego de recibir un fuerte abrazo e ir saludándose con quienes lo quisieron felicitar por el logro llegó al escenario y habló ante el público.

"Muchas gracias Aptra, muchas gracias Luis Ventura por tantos años mantener este premio Martín Fierro. El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires", comenzó diciendo el periodista oriundo de Entre Ríos.

Posteriormente recordó su carrera periodística y destacó el labor de sus colegas del interior del país. "Muchas gracias a C5N por bancarme, por estar", comentó en alusión a la señal en la que trabaja actualmente donde conduce Minuto Uno.

