Black Friday bajo llamas: Javier Milei resiste en medio del fuego y un déjá vu de los '80

El Gobierno sigue enfrentándose a la AFA: El turno de Patricia Bullrich
La senadora electa Patricia Bullrich se metió también en la polémica por la AFA y en declaraciones este viernes (28/11) a Radio Mitre anticipó que “estudiará” la situación de la entidad madre del fútbol argentino, aunque no precisó qué alcance tendrá esa promesa.
"Acá hay muchas irregularidades, me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, dijo Bullrich y añadió que "muchos se quedan callados porque le tienen miedo a 'Chiqui' Tapia”.
En cuanto a la AFA, dijo que el funcionamiento actual “atenta contra el orden” y tiene un sistema “extorsivo”.
“El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás”, agregó.
Consultada sobre una posible intervención nacional de la AFA, Bullrich contestó: “Eso algo que no puedo decir, no lo hemos hablado, estoy estudiando desde la perspectiva legal”.
Sobre el caso de Estudiantes de La Plata, Bullrich respaldó a los jugadores: “Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Una cosa increíble”.
