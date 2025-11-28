urgente24
en vivo ECONOMÍA ESTANCADA / ESCALA LA TENSIÓN CON LA AFA

Black Friday bajo llamas: Javier Milei resiste en medio del fuego y un déjá vu de los '80

Imagen creada con IA/Grok
Imagen creada con IA/Grok

En medio de una economía estancada, comenzó el Black Friday mientras en la Argentina de Javier Milei vuelve el fantasma de la "plata dulce".

28 de noviembre de 2025 - 09:18

EN VIVO

En medio de una Argentina que resiste a las políticas económicas de Javier Milei, todo parece indicar que vuelve el fantasma de la "plata dulce" a partir de la apertura de puertas a una importación masiva el cual ya trajo consecuencias en diferentes fábricas.

En los últimos días electrodomésticos, autopartistas y empresas de la construcción comenzaron a cerrar sus plantas ante el atraso cambiario y la avalancha de productos importados. Un déjà vu de principios de los años ’80 que vuelve a poner en alerta al sector productivo.

Mientras el Presidente continúa haciendo hincapié en la economía de septiembre, lo cierto es que octubre le jugó en contra. Las ventas de combustibles al público registraron una baja interanual en el décimo mes del año lo que reflejó el impacto de la caída en la actividad económica sobre el consumo energético.

Con una mirada desde adentro, el economista, Martín Redrado, advirtió al gobierno libertario ya que, un mes después de la 'Argentina violeta', no se acumularon reservas, no hay consumo ni crecimiento lo cual genera mayor incertidumbre, como también preocupación. Ante esto, todo parece indicar que el verano se vendrá más caliente que nunca.

En paralelo arrancó el Black Friday, en un momento clave del año. Se trata del último descuento grande, en este caso de 2025, que viene como piña para aprovechar a hacer compras de regalos para estas fiestas como así Reyes, o también cumpleaños que se aproximen.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

-------------------

Live Blog Post

El Gobierno sigue enfrentándose a la AFA: El turno de Patricia Bullrich

La senadora electa Patricia Bullrich se metió también en la polémica por la AFA y en declaraciones este viernes (28/11) a Radio Mitre anticipó que “estudiará” la situación de la entidad madre del fútbol argentino, aunque no precisó qué alcance tendrá esa promesa.

"Acá hay muchas irregularidades, me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, dijo Bullrich y añadió que "muchos se quedan callados porque le tienen miedo a 'Chiqui' Tapia”.

En cuanto a la AFA, dijo que el funcionamiento actual “atenta contra el orden” y tiene un sistema “extorsivo”.

“El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás”, agregó.

Consultada sobre una posible intervención nacional de la AFA, Bullrich contestó: “Eso algo que no puedo decir, no lo hemos hablado, estoy estudiando desde la perspectiva legal”.

Sobre el caso de Estudiantes de La Plata, Bullrich respaldó a los jugadores: “Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Una cosa increíble”.

Live Blog Post

¿La Argentina de Milei está en recesión?

En medio de la polémica por las correcciones que realizó el INDEC sobre los datos del EMAE de los meses anteriores, que terminó dando un resultado positivo al cierre del 3er. trimestre (evitando la recesión), el titular del organismo, Marco Lavagna, publicó un comunicado con aclaraciones. Pero no terminó de convencer...

Tal como informó Urgente24, varios economistas salieron a remarcar las modificaciones "s ignificativas" que realizó el INdEC y, aunque no lo quisieron decir explícitamente, se generaron suspicacias acerca de si las correcciones fueron en realidad para evitar que haya recesión técnica...

Pese a que la mayoría de las consultoras privadas aseguran que la economía argentina entró en recesión al cierre del tercer trimestre de 2025, el INdEC sorprendió informando que el EMAE subió 0,5% respecto de agosto y 5% interanual, es decir, que no hubo recesión. Lo que llamó la atención de muchos -y generó sospechas- fue la fuerte corrección que el ente estadístico oficial realizó del EMAE de los meses previos, pasando de números negativos a positivos ((julio pasó de -0,1% a 0,1% y agosto de 0,3% a 0,7%). Si bien es usual que el INdEC realice una “revisión estadística” y corrija datos a medida que ingresa nueva información, no fueron pocos los que sospecharon de manipulación para evitar la palabra maldita (recesión).

Ante la polémica generada, Marco Lavagna publicó un comunicado para aclarar lo de las correcciones, informando que las series del EMAE "se construyen con información parcial, provisoria e incluso con algunas fuentes diferentes de las utilizadas en la estimación del PIB trimestral".

Live Blog Post

La industria advierte: El triunfo de Milei refuerza "al menos dos años" sin mejoras

La industria santafesina atraviesa una etapa de fuerte inestabilidad laboral y productiva. Tras los recientes despidos en empresas ubicadas en Sastre, Venado Tuerto y Buenos Aires, referentes del sector y funcionarios provinciales coincidieron en que la apertura comercial, la caída de la demanda y los altos costos financieros configuran un escenario crítico que podría profundizarse en los próximos meses.

El secretario de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Walter Andreozzi, expresó este jueves su alarma frente al aumento de cesantías, que en pocos días sumaron casi 300 casos entre plantas de la provincia y la bonaerense que produce lavarropas Whirlpool, en Pilar. “La tormenta viene”, señaló, atribuyendo el fenómeno a la política económica nacional y a una apertura de importaciones que “pone a competir a la industria local en condiciones imposibles”, dijo al aire de LT8.

Para el dirigente, el triunfo electoral del presidente Javier Milei refuerza la continuidad del modelo actual, lo que anticipa "al menos dos años" sin mejoras significativas.

El panorama se condice con el estudio del CEPA, que contabilizó el cierre de 19.000 empresas y la eliminación de 276.000 empleos en los últimos dos años.

Live Blog Post

Escala la tensión con la AFA: Federico Sturzenegger, afuera

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar envuelta en cuestionamientos luego de que un grupo de usuarios en redes sociales señalara posibles inconsistencias en los metadatos del Boletín Nº 6.625, el documento en el que quedó asentado el protocolo del "pasillo de reconocimiento". La sospecha surgió tras la viralización de capturas que mostraban que el archivo PDF habría sido generado el mismo día del partido entre Estudiantes y Rosario Central, lo que despertó dudas sobre su autenticidad y su fecha real de emisión.

Ante el revuelo digital y las acusaciones de una presunta modificación posterior del boletín, la AFA difundió un comunicado para desestimar cualquier irregularidad.

La entidad remarcó que la numeración de los boletines oficiales mantiene un orden estrictamente correlativo y aseguró que el Boletín Nº 6.625 fue aprobado por el Comité Ejecutivo en febrero de 2025, tal como figura en la documentación interna y en publicaciones posteriores, como el Boletín Nº 6.661. La casa madre del fútbol argentino apuntó que la fecha consignada "no puede ser alterada" porque su secuencia se vincula con resoluciones anteriores y posteriores.

image

Si bien el comunicado de la AFA buscó dar por finalizada la controversia, el episodio alimentó el debate público sobre la transparencia institucional, envuelto además por un clima político enrarecido tras las críticas del ministro Federico Sturzenegger y el respaldo del presidente Javier Milei a sus señalamientos sobre presuntas ventajas arbitrales a Barracas Central bajo la gestión de Claudio Tapia.

Con el correr de los días se abren más capítulos: Ayer se anunció que el Presidente suspendió su viaje a Washington para presenciar el próximo viernes 5 de diciembre el sorteo del Mundial de 2026. Hoy, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, rompió el silencio, primero con Ernesto Tenembaum y luego hizo lo propio con Esteban Trebucq.

Sin embargo, el viernes recién comienza y promete una jornada caliente.

Veamos lo que comunica Dobleamarilla: "(...) Federico Sturzenegger recibió un duro revés en Gimnasia y Esgrima de La Plata, club del cuál es hincha, aunque no es bien recibido en el Juan Carmelo Zerillo producto de su filosofia e idea de presionar para privatizar al club.

En las últimas horas se conoció que el Ministro de Desregulación fue dado de baja como socio del ‘Lobo’ por tener una deuda de $105 mil, por lo que su carnet fue dado de baja y, por consiguiente, no participará del acto electoral de este sábado (...)".

Live Blog Post

Después de Javier Milei, Juan Sebastián Verón

En plena tensión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el título otorgado a Rosario Central, polémica que escaló este jueves con la decisión del Tribunal de Disciplina de sancionar al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y a los 11 jugadores del equipo platense que le hicieron un pasillo de espaldas a sus colegas del conjunto canalla, Javier Milei suspendió su viaje a Washington para presenciar el próximo viernes 5 de diciembre el sorteo del Mundial de 2026.

Sin embargo, el conflicto continúa y este viernes Verón rompió el silencio luego de la dura sanción de la AFA que lo involucra de lleno. En declaraciones a Radio Con Vos, aseguró que "es grave la amenaza a una institución y a un dirigente". Sobre esa línea, remarcó: "Me pone en alerta y me llama la atención que Toviggino diga que el próximo año la vamos a pasar mal. Vamos a tener que estar muy atentos".

Con respecto al pasillogate, indicó que "fue de espaldas porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo". En tanto, a partir del revuelo generado, cuestionó: "Por qué no se hizo con los campeones anteriores y a Estudiantes sí?".

Live Blog Post

Presupuesto 2026: Celebra Jorge Macri

En una maratónica sesión, que comenzó a las 17 de este jueves, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el Presupuesto 2026 enviado por Jorge Macri. El oficialismo contó con el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados, por lo que logró imponerse en la votación por 38 a 21.

La jornada también incluyó el tratamiento del Código Fiscal, la Ley Impositiva y Arancelaria y la creación del Servicio Penitenciario local.

El acuerdo para asegurar los votos involucró un paquete de medidas económicas y políticas, entre ellas la discusión por la renovación de autoridades y la presidencia de comisiones de la Legislatura. Así, el oficialismo obtuvo el aval de LLA, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Confianza Pública.

El entendimiento entre amarillos y violetas incluyó exenciones y reducciones impositivas. Entre los puntos acordados, se amplía la exención de Ingresos Brutos para los Fondos Comunes de Inversión y se establece un alivio para monotributistas y pequeños contribuyentes, extendiendo la bonificación del Régimen Simplificado a sociedades de hecho e irregulares de hasta tres socios.

"Logramos un presupuesto que tiene la capacidad de encontrar un equilibrio entre orden y seguridad, políticas de cuidado y obras en infraestructura para mejorar la movilidad. Además respeta el equilibrio fiscal y baja la presión impositiva. Esto demuestra el valor de encontrar acuerdos con otros sectores políticos. Queremos agradecerles a nuestros legisladores y a los distintos bloques que lo acompañaron", remarcó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

image
Live Blog Post

Era Javier Milei: El temor por más cierres

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, expresó su preocupación por la pérdida de competitividad del sector manufacturero y señaló que producir en el país es entre un 25% y 30% más caro que en Brasil.

En ese sentido, explicó que la política industrial debería centrarse en medidas para reducir costos y mejorar el entorno productivo, entre ellas la baja de impuestos prevista para el próximo año, la modernización laboral y la inversión en infraestructura. A su vez, destacó la necesidad de fortalecer los controles sobre dumping, contrabando y reglamentaciones técnicas, todos elementos que afectan directamente la capacidad competitiva de la industria nacional, informó en diálogo con Infobae.

Con relación a la actividad industrial, el dirigente reconoció que los meses previos a las elecciones fueron especialmente críticos debido a la suba de tasas, lo que provocó un freno generalizado en distintos sectores. Tras los comicios, observó un leve repunte impulsado por la reducción de tasas, que bajaron del 60% al 30%, aunque remarcó que todavía es necesario continuar en ese camino para aliviar la operatoria de las empresas.

Al respecto, Rappallini se mostró alarmado por el cierre reciente de plantas industriales. Entre los casos más resonantes mencionó la clausura de la fábrica de Whirlpool en Pilar, que dejó sin empleo a 220 trabajadores.

View this post on Instagram
Live Blog Post

El ajuste que se celebra en diciembre

El cierre del año llegará con un nuevo incremento para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, después de que el último dato de inflación volviera a mover el tablero.

Con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre por parte del Indec, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en diciembre todas las prestaciones tendrán un aumento del 2,34%, un porcentaje que replica exactamente la inflación de ese mes de referencia.

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2025, será de $340.879,59″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.293.796,92.

Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, y además en este mes se suma para todos los haberes el cobro del aguinaldo, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $403.150 a $581.319.

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

Live Blog Post

Atención a estos consejos sobre el Black Friday

Si hay algo que le gusta a la gente son las ofertas y más cuando el bolsillo no da para otra cosa. Precisamente, ha llegado el Black Friday, uno de los días más esperados del año, pero también uno en los que podrías derrochar tu dinero y hacer compras innecesarias.

Ante esto, la psicología advierte: Susan Albers, PsyD, psicóloga de la Clínica Cleveland, explica que las ofertas "activan el centro de recompensas del cerebro que regula nuestra sensación de placer. Es la misma parte del cerebro que se activa cuando comemos chocolate, ganamos un juego y recibimos "me gusta" en las redes sociales", apunta la Clínica Cleveland.

En tanto, los consejos a tomar son los siguientes:

* Tomarse un tiempo de espera

* Hacer compras acompañado

* Tener en cuenta el estado de ánimo

Live Blog Post

Black Friday para ¿apagar el fuego?

En medio de un complejo contexto, este viernes comenzó el tan ansiado Black Friday que se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre inclusive. Muchas marcas o rubros lo estiran incluso durante una semana entera, con lo cual hay que estar atentos a las comunicaciones que brinden en estos días.

Los descuentos serán hasta el 50%, ofrecerán envíos gratis y también la oportunidad de conseguir esos artículos que tanto querías a precios muchísimo más bajos. Los rubros más codiciados que participarán del Black Friday son: indumentaria y calzado, tecnología, supermercados, hotelería, electrodomésticos, transporte y aerolíneas.

Se trata de uno de los descuentos más esperados y cuenta con una tradición norteamericana, ya que se realiza el último viernes de noviembre después del Día de Acción de Gracias. En Argentina también se hace pero desde un punto de vista muchísimo más comercial y sin vincularlo con este día.

Live Blog Post

Economía estancada

Las ventas de combustibles al público registraron una baja interanual en octubre de 2025, reflejando el impacto de la caída en la actividad económica sobre el consumo energético. Según datos de la Secretaría de Energía compilados por Politikon Chaco, en el décimo mes del año se expendieron 1.446.396 metros cúbicos de naftas y gasoil en todo el país.

Estos valores representan una caída del (-1,2%) respecto de octubre de 2024. Disminución que se explica en mayor medida por el descenso en el consumo de gasoil común (-5%), utilizado por industrias manufactureras, maquinaria y transporte pesado. Esto está en línea con la caída en la actividad industrial manufacturera en el mismo periodo, que ADIMRA registró en (-4,6%) interanual.

Live Blog Post

No hay bolsillo que aguante y el verano que se viene es un infierno

En un marco que quema desde temprano, se le suma que, luego de confirmarse que en diciembre la luz y el gas tendrán aumentos por encima de la inflación general que mide del Indec, ahora el Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de subsidios a unos 7 millones de hogares lo que implicará nuevas subas en las tarifas desde enero de 2026.

A través de la resolución 484, publicada este viernes (28/11) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional llamó a consulta popular para modificar el actual esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas.

En lugar del actual sistema de segmentación por niveles que se denominan N1, N2 y N3 se implementará el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que básicamente implica que solo habrá dos categorías de usuarios: los hogares subsidiados y los que pagarán el costo pleno de la energía.

