Black Friday bajo llamas: Javier Milei resiste en medio del fuego y un déjá vu de los '80

Escala la tensión con la AFA: Federico Sturzenegger, afuera

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar envuelta en cuestionamientos luego de que un grupo de usuarios en redes sociales señalara posibles inconsistencias en los metadatos del Boletín Nº 6.625, el documento en el que quedó asentado el protocolo del "pasillo de reconocimiento". La sospecha surgió tras la viralización de capturas que mostraban que el archivo PDF habría sido generado el mismo día del partido entre Estudiantes y Rosario Central, lo que despertó dudas sobre su autenticidad y su fecha real de emisión.

Ante el revuelo digital y las acusaciones de una presunta modificación posterior del boletín, la AFA difundió un comunicado para desestimar cualquier irregularidad.

La entidad remarcó que la numeración de los boletines oficiales mantiene un orden estrictamente correlativo y aseguró que el Boletín Nº 6.625 fue aprobado por el Comité Ejecutivo en febrero de 2025, tal como figura en la documentación interna y en publicaciones posteriores, como el Boletín Nº 6.661. La casa madre del fútbol argentino apuntó que la fecha consignada "no puede ser alterada" porque su secuencia se vincula con resoluciones anteriores y posteriores.

Si bien el comunicado de la AFA buscó dar por finalizada la controversia, el episodio alimentó el debate público sobre la transparencia institucional, envuelto además por un clima político enrarecido tras las críticas del ministro Federico Sturzenegger y el respaldo del presidente Javier Milei a sus señalamientos sobre presuntas ventajas arbitrales a Barracas Central bajo la gestión de Claudio Tapia.

Con el correr de los días se abren más capítulos: Ayer se anunció que el Presidente suspendió su viaje a Washington para presenciar el próximo viernes 5 de diciembre el sorteo del Mundial de 2026. Hoy, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, rompió el silencio, primero con Ernesto Tenembaum y luego hizo lo propio con Esteban Trebucq.

Sin embargo, el viernes recién comienza y promete una jornada caliente.

Veamos lo que comunica Dobleamarilla: "(...) Federico Sturzenegger recibió un duro revés en Gimnasia y Esgrima de La Plata, club del cuál es hincha, aunque no es bien recibido en el Juan Carmelo Zerillo producto de su filosofia e idea de presionar para privatizar al club.

En las últimas horas se conoció que el Ministro de Desregulación fue dado de baja como socio del ‘Lobo’ por tener una deuda de $105 mil, por lo que su carnet fue dado de baja y, por consiguiente, no participará del acto electoral de este sábado (...)".