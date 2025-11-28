La ceremonia tuvo lugar en el complejo de edificios Zen City de Puerto Madero donde José Alperovich cumple una prisión de 16 años: fue condenado por el abuso sexual de su propia sobrina y asistente.
BLANCA Y RADIANTE
Con vestido de novia y hermetismo, Marianela Mirra selló su unión civil con José Alperovich
Con la presencia de un juez, dos testigos y un par de amigos, se casaron el ex gobernador de Tucumán y la ganadora de la cuarta edición de Gran Hermano.
En un principio, se habló de una fiesta para 20 invitados y de un catering de $ 200.000 por invitados. Pero, nada de ello ocurrió.
La pareja oficializó su unión y desmintió especulaciones
Existieron rumores sobre un supuesto embarazo o una inseminación artificial pero Marianela afirmó a través de terceros que la versión es completamente incorrecta.
Mirra descartó cualquier intención oculta detrás del enlace ya que el ex mandatario del Jardín de la República repartió sus bienes en vida y, además, la justicia lo embargó por $ 400 millones.
“Nos casamos por amor… Es una ceremonia con testigos y apenas pedimos un delivery. Solo coronamos 20 años de amor” difundió la ganadora del reality más popular de la TV argentina.