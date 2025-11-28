urgente24
Con vestido de novia y hermetismo, Marianela Mirra selló su unión civil con José Alperovich

Con la presencia de un juez, dos testigos y un par de amigos, se casaron el ex gobernador de Tucumán y la ganadora de la cuarta edición de Gran Hermano.

28 de noviembre de 2025 - 00:05
La ceremonia tuvo lugar en el complejo de edificios Zen City de Puerto Madero donde José Alperovich cumple una prisión de 16 años: fue condenado por el abuso sexual de su propia sobrina y asistente.

En un principio, se habló de una fiesta para 20 invitados y de un catering de $ 200.000 por invitados. Pero, nada de ello ocurrió.

El casamiento terminó siendo íntimo y las únicas imágenes que trascendieron por las redes fueron tomando desde decenas de metros de distancia, a través de una ventana.

Marianela Mirra con vestido de novia durante la ceremonia de unión civil con José Alperovich

La pareja oficializó su unión y desmintió especulaciones

Existieron rumores sobre un supuesto embarazo o una inseminación artificial pero Marianela afirmó a través de terceros que la versión es completamente incorrecta.

Mirra descartó cualquier intención oculta detrás del enlace ya que el ex mandatario del Jardín de la República repartió sus bienes en vida y, además, la justicia lo embargó por $ 400 millones.

“Nos casamos por amor… Es una ceremonia con testigos y apenas pedimos un delivery. Solo coronamos 20 años de amor” difundió la ganadora del reality más popular de la TV argentina.

Marianela Mirra dijo que la historia de amor entre ambos lleva más de 20 años

