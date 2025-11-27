Milei cancela su viaje al sorteo del Mundial 2026 y escala tensiones con la AFA

Captura de pantalla (307) Adorni, vía X

El giro de timón puede interpretarse como un gesto sutil hacia la AFA, en medio de una escalada de conflicto que tiene como protagonistas a Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y Estudiantes. En realidad, el panorama es más amplio, puesto que las últimas semanas estuvieron cargadas de decisiones controversiales y escándalos vinculados a arbitrajes, sanciones de AFA y, como frutilla del postre, la coronación de Rosario Central.

Estudiantes, que de la mano de Juan Sebastián Verón es el único equipo del fútbol argentino que sienta una postura disidente con las oficinas de Viamonte, es pólvora para el Gobierno nacional. A pesar de que el mandatario Pincha haya aclarado en más de una oportunidad que no le interesa hacer más política que la que se vincula exclusivamente al club, para el oficialismo es un caballo de Troya en su enfrentamiento con la AFA.

Captura de pantalla (308) El posteo de Milei en X

Tras el comunicado de Manuel Adorni, Milei hizo un posteo alusivo (luego de las otras provocaciones en los últimos días vinculadas a Estudiantes), al publicar una foto de Carlos Bilardo con Osvaldo Zubeldía, dos emblemas de la institución de La Plata.

