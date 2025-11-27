Javier Milei no viajará a Estados Unidos para asistir al evento del sorteo del Mundial 2026, tal como tenía previsto en un principio. El mandatario canceló la cita de su agenda, en lo que podría interpretarse como un mensaje a la AFA en medio de unas semanas de tensión en escalada.
MILEI, MÁS PINCHA QUE NUNCA
Milei cancela su viaje al sorteo del Mundial 2026 y escala tensiones con la AFA
Manuel Adorni informó que Javier Milei no va a participar del sorteo del Mundial 2026, a realizarse el 5/12 en USA. La foto que subió después del anuncio.
Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 se realizará en Washington, capital norteamericana, el próximo 5 de diciembre. Con la presencia de la FIFA, CONMEBOL, CONCACAF y el resto de las asociaciones que nuclean al fútbol de cada continente, la celebración definirá cómo se conformarán los 12 grupos de la próxima Copa del Mundo, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio del año que viene, y se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Argentina, que defenderá el título conseguido en Qatar 2022, será una de las cabezas de serie.
Todavía no está claro si el Gobierno nacional enviará alguna comitiva al evento, pero sí es un hecho que Javier Milei no viajará. Así lo confirmó Manuel Adorni vía redes sociales. En su cuenta de X, el ex vocero presidencial y ahora jefe de Gabinete escribió:
"El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC".
El giro de timón puede interpretarse como un gesto sutil hacia la AFA, en medio de una escalada de conflicto que tiene como protagonistas a Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y Estudiantes. En realidad, el panorama es más amplio, puesto que las últimas semanas estuvieron cargadas de decisiones controversiales y escándalos vinculados a arbitrajes, sanciones de AFA y, como frutilla del postre, la coronación de Rosario Central.
Estudiantes, que de la mano de Juan Sebastián Verón es el único equipo del fútbol argentino que sienta una postura disidente con las oficinas de Viamonte, es pólvora para el Gobierno nacional. A pesar de que el mandatario Pincha haya aclarado en más de una oportunidad que no le interesa hacer más política que la que se vincula exclusivamente al club, para el oficialismo es un caballo de Troya en su enfrentamiento con la AFA.
Tras el comunicado de Manuel Adorni, Milei hizo un posteo alusivo (luego de las otras provocaciones en los últimos días vinculadas a Estudiantes), al publicar una foto de Carlos Bilardo con Osvaldo Zubeldía, dos emblemas de la institución de La Plata.