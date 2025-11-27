Adolf Hitler Uunona volvió a triunfar en las urnas. Sí, leíste bien: un hombre llamado Adolf Hitler acaba de ganar las elecciones en Namibia, y no es la primera vez. El veterano político se impuso nuevamente en el distrito de Ompundja, región de Oshana, en los comicios celebrados el 26 de noviembre de 2025.
No es chiste: Un político llamado Adolf Hitler arrasó en las elecciones de Namibia
Adolf Hitler ganó por quinta vez consecutiva en su distrito con un apoyo masivo que superó el 85% en votaciones anteriores. Un político particular.
Uunona, de 59 años, representa a la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO), el partido que nació como movimiento de liberación anticolonial. En 2020 arrasó con el 85% de los votos en su distrito, un respaldo histórico que pocos políticos logran en cualquier parte del mundo. Su arraigo local y décadas de trabajo comunitario explican la lealtad de los votantes, que lo eligieron una vez más a pesar de la atención mediática internacional que genera su controversial nombre.
El político namibio insiste en que su nombre es pura casualidad histórica. Namibia fue colonia alemana hasta 1915, y los nombres germanos son habituales en muchas familias locales. En entrevistas pasadas, Uunona explicó que su padre "probablemente no comprendía lo que representaba Adolf Hitler" cuando lo bautizó.
De niño, para él era solo un nombre más. Al crecer entendió el peso de compartir identidad con el dictador nazi, pero jamás consideró cambiarlo: aparece en todos sus documentos oficiales y forma parte de su historia personal. En público firma como Adolf H. o Adolf Uunona para evitar malentendidos.
Trayectoria política y rechazo al nazismo
A sus 59 años, Uunona participó activamente en la lucha anti-apartheid y en el movimiento por la independencia de Namibia. Su gestión en Ompundja se centra en desarrollo local, infraestructuras y programas comunitarios.
En entrevistas recientes lamentó que "se hable más del nombre que de las necesidades del distrito", subrayando que su objetivo siempre fue "gobernar por el bien del país". Rechaza categóricamente cualquier asociación con la ideología nazi y dejó claro que no mantiene relación alguna con ideas de dominación mundial.
