Trayectoria política y rechazo al nazismo

A sus 59 años, Uunona participó activamente en la lucha anti-apartheid y en el movimiento por la independencia de Namibia. Su gestión en Ompundja se centra en desarrollo local, infraestructuras y programas comunitarios.

image

En entrevistas recientes lamentó que "se hable más del nombre que de las necesidades del distrito", subrayando que su objetivo siempre fue "gobernar por el bien del país". Rechaza categóricamente cualquier asociación con la ideología nazi y dejó claro que no mantiene relación alguna con ideas de dominación mundial.

