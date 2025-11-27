DETENIDOS Y NEGLIGENCIA
75 muertos y 279 desaparecidos dejó el incendio de 7 edificios en Hong Kong
En Hong Kong, tres ejecutivos de la empresa constructora fueron arrestados. Comenzó por "grave negligencia". Hay 75 muertos y 279 desaparecidos.
El fuego más trágico en un edificio fue el que se declaró el 29 de diciembre de 2001 en cuatro manzanas del centro histórico de Lima, en Perú, y dejó 280 muertos tras propagarse por viviendas y automóviles. El fuego se originó al estallar un artefacto pirotécnico de un vendedor callejero.
China
En China, el incendio en edificios más grave en lo que va de siglo hasta el miércoles se registró en un rascacielos de 28 pisos en un complejo residencial de Shanghái y dejó 83 muertos y 70 heridos el 15 de noviembre de 2010. La causa del siniestro fue el mal manejo de la soldadura eléctrica por trabajadores sin licencia.
"Grave negligencia"
En el caso del incendio de Hong Kong, la policía alegó que los andamios inseguros y los materiales de espuma utilizados durante los trabajos de mantenimiento podrían haber estado detrás de la rápida propagación del devastador fuego en un grupo de bloques de departamentos residenciales.
Eileen Chung, superintendente de policía de Hong Kong, señaló:
Arrestados
Tres hombres de la empresa constructora, dos directores y un consultor de ingeniería, fueron arrestados, añadió Chung, sin dar más detalles. Tampoco nombró a la empresa, pero la policía registró las oficinas de Prestige Construction and Engineering Company. La policía incautó cajas de documentos como evidencia, según los medios locales.
Por separado, el gobierno identificó a la empresa Prestige Construction and Engineering Company como la contratista registrada para el complejo de edificios.
En ese orden destacó la obligación de utilizar mallas y pantallas ignífugas en los andamios, detalló el comunicado:
Material editado de las agencias internacionales Associated Press y EFE
Más noticias en Urgente24
Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta
Milei no sale del Excel mientras la economía real cruje (y más dudas por 'dibujos')
Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas
Lanús 0-1 Tigre: el Matador aprovechó a un campeón agotado y dio el batacazo
Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos