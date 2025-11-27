75 muertos y 279 desaparecidos dejó el incendio de 7 edificios en Hong Kong

Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa actuaron con negligencia grave, lo que provocó este accidente e hizo que el fuego se propagara sin control, resultando en un gran número de víctimas Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa actuaron con negligencia grave, lo que provocó este accidente e hizo que el fuego se propagara sin control, resultando en un gran número de víctimas

-g8R4elxt_720x0__1 Imagen impactante del incendio en Hong Kong (China) - Foto agencia Reuters

Arrestados

Tres hombres de la empresa constructora, dos directores y un consultor de ingeniería, fueron arrestados, añadió Chung, sin dar más detalles. Tampoco nombró a la empresa, pero la policía registró las oficinas de Prestige Construction and Engineering Company. La policía incautó cajas de documentos como evidencia, según los medios locales.

Por separado, el gobierno identificó a la empresa Prestige Construction and Engineering Company como la contratista registrada para el complejo de edificios.

En ese orden destacó la obligación de utilizar mallas y pantallas ignífugas en los andamios, detalló el comunicado:

Si se encuentran violaciones de los requisitos de la Ordenanza de Edificios, el caso será remitido al Departamento de Edificios (BD) para su tramitación de acuerdo con la ordenanza, incluyendo el procesamiento o los procedimientos disciplinarios Si se encuentran violaciones de los requisitos de la Ordenanza de Edificios, el caso será remitido al Departamento de Edificios (BD) para su tramitación de acuerdo con la ordenanza, incluyendo el procesamiento o los procedimientos disciplinarios

