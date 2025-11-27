urgente24
75 muertos y 279 desaparecidos dejó el incendio de 7 edificios en Hong Kong

En Hong Kong, tres ejecutivos de la empresa constructora fueron arrestados. Comenzó por "grave negligencia". Hay 75 muertos y 279 desaparecidos.

27 de noviembre de 2025 - 18:17
Tremendas llamaradas salían de las torres en Hong Kong

Foto: NA
Por GUILLERMO CARRIL

El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong( China), cuenta hasta ahora con 75 muertos y 279 desaparecidos, además de 60 heridos, es uno de los más graves ocurridos en el mundo en los últimos 25 años.

El fuego más trágico en un edificio fue el que se declaró el 29 de diciembre de 2001 en cuatro manzanas del centro histórico de Lima, en Perú, y dejó 280 muertos tras propagarse por viviendas y automóviles. El fuego se originó al estallar un artefacto pirotécnico de un vendedor callejero.

China

En China, el incendio en edificios más grave en lo que va de siglo hasta el miércoles se registró en un rascacielos de 28 pisos en un complejo residencial de Shanghái y dejó 83 muertos y 70 heridos el 15 de noviembre de 2010. La causa del siniestro fue el mal manejo de la soldadura eléctrica por trabajadores sin licencia.

"Grave negligencia"

En el caso del incendio de Hong Kong, la policía alegó que los andamios inseguros y los materiales de espuma utilizados durante los trabajos de mantenimiento podrían haber estado detrás de la rápida propagación del devastador fuego en un grupo de bloques de departamentos residenciales.

Eileen Chung, superintendente de policía de Hong Kong, señaló:

Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa actuaron con negligencia grave, lo que provocó este accidente e hizo que el fuego se propagara sin control, resultando en un gran número de víctimas Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa actuaron con negligencia grave, lo que provocó este accidente e hizo que el fuego se propagara sin control, resultando en un gran número de víctimas

Imagen impactante del incendio en Hong Kong (China) - Foto agencia Reuters

Arrestados

Tres hombres de la empresa constructora, dos directores y un consultor de ingeniería, fueron arrestados, añadió Chung, sin dar más detalles. Tampoco nombró a la empresa, pero la policía registró las oficinas de Prestige Construction and Engineering Company. La policía incautó cajas de documentos como evidencia, según los medios locales.

Por separado, el gobierno identificó a la empresa Prestige Construction and Engineering Company como la contratista registrada para el complejo de edificios.

En ese orden destacó la obligación de utilizar mallas y pantallas ignífugas en los andamios, detalló el comunicado:

Si se encuentran violaciones de los requisitos de la Ordenanza de Edificios, el caso será remitido al Departamento de Edificios (BD) para su tramitación de acuerdo con la ordenanza, incluyendo el procesamiento o los procedimientos disciplinarios Si se encuentran violaciones de los requisitos de la Ordenanza de Edificios, el caso será remitido al Departamento de Edificios (BD) para su tramitación de acuerdo con la ordenanza, incluyendo el procesamiento o los procedimientos disciplinarios

Material editado de las agencias internacionales Associated Press y EFE

