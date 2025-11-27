En un violento golpe comando a un tour de compras en Chile, una banda de asaltantes profesionales con acento "centro americano" robó a punta de arma a 60 mendocinos, los cuales se dirigían a la capital del país, luego de cruzarse en el camino con cinco vehículos, un modus operandi similar al de los piratas del asfalto. La emboscada en la ruta evidenció que se trataría de delincuentes con cierta logística.
60 MENDOCINOS A BORDO
Golpe comando a tour de compras en Chile: Emboscada a argentinos
Un golpe comando contra un grupo de turistas argentinos en Chile, quienes se dirigían a un tour de compras: todos fueron desvalijados. Delincuentes profesionales en camionetas, quienes habrían hecho una logística.
El asalto al tour de compras ocurrió en la madrugada de este jueves en la Región Metropolitana de Chile, cerca de las seis de la mañana, luego de que el bus pasara por la ciudad de Los Andes, llegando al peaje de la cuesta de Chacabuco, camino a Polpaico, según revela el empresario dueño de La Torre Viajes, el tour asaltado.
Emboscada a un tour de compras en Chile, en el que viajaban argentinos: "Tenían acento colombiano y venezolano"
El chárter del tour de compras, el cual había salido de Mendoza la medianoche del miércoles, realizaba el desvío para tomar la ruta a la capital chilena, Santiago, cuando cinco autos se le atravesaron en el camino. Ante esta situación, el chofer del bus no tuvo más remedio que detener la marcha, claramente para no chocar.
En el preciso momento en el que el conductor se detuvo, varios delincuentes armados descendieron de los cinco autos que se cruzaron en el camino y subieron al bus de compras. Una vez dentro, desvalijaron a todos, robando celulares, dinero y diversos objetos valiosos, así como se apropiaron de los documentos de los pasajeros y de la llave del colectivo, dejándolos a todos varados e incapacitados para volver a Argentina, debido a que no tienne sus documentos ni dinero.
“Lograron frenar el micro, hicieron bajar a los dos choferes y les dieron unos culatazos en la cabeza para luego robarles a ellos y a los viajeros”, explicó Franco Pivato, dueño de La Torre Viajes,, indicando que “les robaron el dinero, las pertenencia y la documentación personal, los teléfonos, todo”.
“Esta es la primera vez que pasa algo así de violento. Hemos tenido robos en Santiago, roturas de vidrios pero algo así, nunca”, agregó.
El empresario dueño del bus tour de compras explicó a los medios mendocinos que, tras el robo, los pasajeros se encuentran varados, no pueden mover el colectivo, ya que se llevaron las llaves, y que no pueden volver a Argentina ya que les robaron documentación y el dinero, por lo que están pidiendo cooperación a la Embajada Argentina en Chile.
“Los choferes fueron llevados a un centro asistencial porque están golpeados. Hay chicos entre los viajeros. Carabineros estuvo en el lugar. Me dicen que por el acento, eran colombianos y venezolanos”, afirmó por último dueño de la empresa afectada.
Más noticias en Urgente24:
El nuevo robo que marca tu casa en segundos sin que lo notes
El parque acuático más grande de Argentina abre sus puertas: precio y cuándo inaugura
"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte
¿El Nueve no le gana a nadie? La frase de esta conductora que dejó a todos helados
La plataforma gratuita para disfrutar de series y películas que sepulta a Netflix