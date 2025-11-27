Golpe comando a tour de compras en Chile: Emboscada a argentinos

“Esta es la primera vez que pasa algo así de violento. Hemos tenido robos en Santiago, roturas de vidrios pero algo así, nunca”, agregó.

El empresario dueño del bus tour de compras explicó a los medios mendocinos que, tras el robo, los pasajeros se encuentran varados, no pueden mover el colectivo, ya que se llevaron las llaves, y que no pueden volver a Argentina ya que les robaron documentación y el dinero, por lo que están pidiendo cooperación a la Embajada Argentina en Chile.

“Los choferes fueron llevados a un centro asistencial porque están golpeados. Hay chicos entre los viajeros. Carabineros estuvo en el lugar. Me dicen que por el acento, eran colombianos y venezolanos”, afirmó por último dueño de la empresa afectada.

