El mercado de pases comienza a moverse con fuerza en el fútbol argentino ante el inminente final de temporada. Boca, que sigue compitiendo en el Torneo Clausura, ya está buscando refuerzo y Juan Román Riquelme posó sus ojos en un jugador que estuvo a punto de firmar con River.
ACELERÓ RIQUELME
Iba a jugar en River,Gallardo lo rechazó y está cerca de Boca
Boca, con Riquelme a la cabeza, ya se movió para sumar a un refuerzo que estuvo a punto de llegar a River en junio.
Durante el mercado de pases que se abrió a mitad de año uno de los futbolistas que sonó y muy fuerte para llegar a River fue Matko Miljevic, quien tuvo un enorme primer semestre con la camiseta de Huracán, club que jugó la final del Torneo Apertura. Los dirigentes del Millonario habían avanzado mucho en su contratación pero Marcelo Gallardo le bajó el pulgar para repatriar a Juanfer Quintero.
El segundo semestre del Globo no fue el mejor pero de todas maneras Miljevic siguió siendo de lo más destacado del equipo de Frank Darío Kudelka y es por eso que ahora el que aceleró para sumarlo es Boca. En las últimas horas se reveló que desde el Xeneize ya comenzaron contactos con el entorno del jugador para lograr su llegada en enero del 2026.
Boca busca a un socio para Paredes
Juan Román Riquelme entiende que Boca elevó su nivel en la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Milton Delgado pero considera que falta un número 10 que pueda asociarse con los dos mediocampistas y que se pare en un sector más adelantado en el campo. Con un Carlos Palacios que todavía no terminó de explotar, el apuntado está en Parque Patricios.
En el mes de octubre Huracán compró la totalidad de la ficha de Miljevic y le hizo un nuevo contrato hasta el 2028, por lo que está claro que Boca para poder quedárselo deberá presentar una muy buena oferta económica. Juan Román Riquelme quiere aprovechar la dormida de River a mitad de año y pretende ponerle al enganche de Huracán la camiseta azul y oro en enero del 2026.