Tensión en River Plate por lo que dijo Diego Latorre de los jugadores

Gran parte de las críticas hacia la gestión del club en 2025 se centraron en la falta de actitud y de “hambre” para conseguir objetivos. Esta nueva medida busca corregir ese aspecto y, además, responde a un criterio presupuestario.

No todos estuvieron de acuerdo con la decisión. Diego Latorre, en ESPN F90, expresó: “No estoy de acuerdo porque fomenta el individualismo. Este tipo de condicionamientos no me gustan. Puede haber sueldos desmedidos y sobredimensionados con la realidad del fútbol argentino, pero poner contratos como si un jugador se quisiera lesionar a propósito o no rendir… Vos apostás al futbolista”.

Ahora, quedará por verse cómo se adaptan los futbolistas al nuevo formato de vinculación.

River Plate de Marcelo Gallardo

Ya son varios los futbolistas que se sabe que no continuarán en el Millonario a partir del año que viene.

Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Pity Martínez y Paulo Díaz son algunos de los nombres que ya se sabe que no serán tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo en el 2026.

Ha sido un 2025 decididamente malo para el club de Núñez en donde cosechó los siguientes resultados:

Perdió la final de la Supercopa Internacional por penales ante Talleres

Eliminado en cuartos del Torneo Apertura por Platense desde los penales

Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes

Eliminado por Palmeiras en cuartos de la Libertadores

Eliminado por Independiente Rivadavia en semis de la Copa Argentina

Eliminado en 8vos del Torneo Clausura por Racing.

por Racing. Cuarto en la tabla anual

River necesita que Boca o Argentinos Juniors se consagren campeón del Torneo Clausura si quieren jugar repechaje de la Copa Libertadores 2026.

