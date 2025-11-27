River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, cerró un pésimo 2025 y, tras la derrota ante Racing Club por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, ya se empieza a hablar de lo que será el 2026. En ese contexto, Diego Latorre opinó en ESPN sobre los nuevos contratos de los jugadores y generó polémica.
¿POR QUÉ?
Tensión en River Plate por lo que dijo Diego Latorre de los jugadores
Diego Latorre opinó en ESPN sobre los nuevos contratos de los jugadores de River Plate y generó mucho revuelo.
Se confirma que varios futbolistas no continuarán en el Millonario, mientras que los que sigan tendrán un formato particular de vinculación con el club.
Diego Latorre y los jugadores de River Plate
El pasado 1° de noviembre, Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate, y poco a poco comienzan a conocerse algunas de sus decisiones.
Una de las medidas que habría comunicado en la última reunión de Comisión Directiva es que los contratos de los jugadores ahora incluirán un alto porcentaje vinculado a objetivos.
Según informó Medio River, Di Carlo habría indicado: “El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no excederá el 60%; el resto será por objetivos. Los premios solo se darán cuando haya resultados, no va a haber nada intermedio”.
Gran parte de las críticas hacia la gestión del club en 2025 se centraron en la falta de actitud y de “hambre” para conseguir objetivos. Esta nueva medida busca corregir ese aspecto y, además, responde a un criterio presupuestario.
No todos estuvieron de acuerdo con la decisión. Diego Latorre, en ESPN F90, expresó: “No estoy de acuerdo porque fomenta el individualismo. Este tipo de condicionamientos no me gustan. Puede haber sueldos desmedidos y sobredimensionados con la realidad del fútbol argentino, pero poner contratos como si un jugador se quisiera lesionar a propósito o no rendir… Vos apostás al futbolista”.
Ahora, quedará por verse cómo se adaptan los futbolistas al nuevo formato de vinculación.
River Plate de Marcelo Gallardo
Ya son varios los futbolistas que se sabe que no continuarán en el Millonario a partir del año que viene.
Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Pity Martínez y Paulo Díaz son algunos de los nombres que ya se sabe que no serán tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo en el 2026.
Ha sido un 2025 decididamente malo para el club de Núñez en donde cosechó los siguientes resultados:
- Perdió la final de la Supercopa Internacional por penales ante Talleres
- Eliminado en cuartos del Torneo Apertura por Platense desde los penales
- Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes
- Eliminado por Palmeiras en cuartos de la Libertadores
- Eliminado por Independiente Rivadavia en semis de la Copa Argentina
- Eliminado en 8vos del Torneo Clausura por Racing.
- Cuarto en la tabla anual
River necesita que Boca o Argentinos Juniors se consagren campeón del Torneo Clausura si quieren jugar repechaje de la Copa Libertadores 2026.
