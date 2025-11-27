El presidente estadounidense Donald Trump calificó como un “acto de terrorismo” el tiroteo en Washington D.C. contra los miembros de la Guardia Nacional, a dos cuadras de la Casa Blanca. También confirmó que el atacante es un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos bajo un programa de refugiados de Joe Biden y se comprometió a reexaminar a los inmigrantes afganos. Sin embargo, no comentó que su propia administración republicana le habría otorgado al tirador el estatus de asilado temporal en 2024.
ATACANTE INMIGRANTE
El tirador de Washington, un afgano que sirvió a los marines en Kabul
Identifican al tirador de Washington, que abrió fuego a dos cuadras de la Casa Blanca. Se trata de un afgano de 29 años que ingresó al país bajo el programa de refugiados de Joe Biden. Sin embargo, según CNN, su asilo formal habría sido otorgado por la administración de Trump (un escándalo)
El tirador fue identificado como Rahmanullah Lakamal, un inmigrante afgano que llegó a Estados Unidos en 2021 bajo el programa de refugiados Operación Aliados Bienvenidos de la administración de Joe Biden, según divulgó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem.
“El sospechoso que disparó contra nuestros valientes guardias nacionales es un ciudadano afgano…Es uno de los muchos que, sin haber sido investigados, recibieron libertad condicional masiva en Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos el 8 de septiembre de 2021, bajo la administración (Joe) Biden", informó Noem a través de un posteo en X.
No obstante, funcionarios estadounidenses que dialogaron bajo condición de anonimato con CNN, aseguraron que la identificación inicial del tirador coincide con un hombre del estado de Washington que solicitó asilo formal en 2024, otorgada por la administración Trump a principios de este año.
Según trascendió, en las horas posteriores al ataque, el tirador afgano habría excedido el plazo permitido por su visa, mientras que la CNN agrega que habría excedido el plazo del asilo temporal concedido en el 2024, supuestamente durante la administración de Trump, luego de haber ingresado al país bajo el programa gobierno de Biden. La agencia de noticias no proporcionó una fuente confiable para tales afirmaciones.
Tal como este sujeto, el Servicio de Investigación del Congreso calcula que unos 77.000 afganos entraron a Estados Unidos bajo ese programa de Biden.
"Su estatus fue extendido en virtud de la legislación firmada por el presidente Biden, un presidente desastroso, el peor en la historia de nuestro país", dijo Trump sobre el permiso a Lakanwal, el tirador afgano.
Lakanwal se había instalado en Bellingham, en el estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá, junto a su esposa y sus cinco hijos. Según contó un familiar a NBC News, había servido diez años en el Ejército afgano, estacionado en Kandahar, cooperando con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Había resultado herido en combate y escapó del país cuando los talibanes recuperaron el poder. "Éramos nosotros los que estábamos en la mira de los talibanes en Afganistán... No puedo creer que haya podido hacer esto", dijo el pariente.
La última vez que hablaron, Lakanwal trabajaba para Amazon y Amazon Flex.
En tanto, Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, calificó al tirador de “depravado individuo”.
El ciudadano afgano que abrió fuego este miércoles contra un puesto de seguridad nacional a dos cuadras de la Casa de Gobierno, asesinando a sangre fría a dos agentes de la Guardia Nacional, se encuentra en estado crítico tras ser abatido por efectivos. “Debería ser privado de la gloria que tanto anhela”, opinó la funcionaria de la administración de Donald Trump.
“Los políticos y los medios de comunicación que continúan vilipendiando a nuestros hombres y mujeres uniformados deben mirarse al espejo con detenimiento. Rezaremos fervientemente por estos dos guardias nacionales, sus familias y por cada estadounidense que se viste de uniforme para defender nuestra libertad”, agregó en su comunicado publicado en sus redes sociales.
Donald Trump promete reexaminar a los inmigrantes afganos y más controles antimigrantes
En este contexto, el presidente Donald Trump prometió una amplia represión contra millones de inmigrantes y reexaminar a los refugiados afganos que ingresaron al país mediante el programa de asilamiento de la administración de Joe Biden, cuando se evacuó a decenas de miles de personas de Afganistán durante la retirada estadounidense tras 20 años de guerra.
“Puedo informar esta noche que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional confía en que el sospechoso bajo custodia es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la Tierra”, manifestó Trump. Y agregó que el tirador de había sido "t rasladado en avión por la administración Biden en septiembre de 2021”.
En un discurso pronunciado el miércoles por la noche, Trump calificó el tiroteo del miércoles cerca de la Casa Blanca como “un acto de terrorismo” y prometió que su administración “reexaminaría a cada extranjero que haya ingresado a nuestro país desde Afganistán”.
Trump tildó la admisión de “extranjeros no investigados de todo el mundo” bajo la administración anterior como la “mayor amenaza a la seguridad nacional”.
“No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”, añadió Trump. “Debemos reexaminar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país”, aseguró.
