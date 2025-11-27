El tirador de Washington, un afgano que sirvió a los marines en Kabul

image De acuerdo con un responsable del gobierno de Trump, que habló bajo anonimato con CNN, Lakanwal solicitó asilo en diciembre de 2024 y fue aprobado el 23 de abril de 2025, tres meses después de que Donald Trump llegó al poder.

Tal como este sujeto, el Servicio de Investigación del Congreso calcula que unos 77.000 afganos entraron a Estados Unidos bajo ese programa de Biden.

"Su estatus fue extendido en virtud de la legislación firmada por el presidente Biden, un presidente desastroso, el peor en la historia de nuestro país", dijo Trump sobre el permiso a Lakanwal, el tirador afgano.

Lakanwal se había instalado en Bellingham, en el estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá, junto a su esposa y sus cinco hijos. Según contó un familiar a NBC News, había servido diez años en el Ejército afgano, estacionado en Kandahar, cooperando con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Había resultado herido en combate y escapó del país cuando los talibanes recuperaron el poder. "Éramos nosotros los que estábamos en la mira de los talibanes en Afganistán... No puedo creer que haya podido hacer esto", dijo el pariente.

La última vez que hablaron, Lakanwal trabajaba para Amazon y Amazon Flex.

image Donald Trump hablando a los marines | GENTILEZA EFE

En tanto, Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, calificó al tirador de “depravado individuo”.

El ciudadano afgano que abrió fuego este miércoles contra un puesto de seguridad nacional a dos cuadras de la Casa de Gobierno, asesinando a sangre fría a dos agentes de la Guardia Nacional, se encuentra en estado crítico tras ser abatido por efectivos. “Debería ser privado de la gloria que tanto anhela”, opinó la funcionaria de la administración de Donald Trump.

“Los políticos y los medios de comunicación que continúan vilipendiando a nuestros hombres y mujeres uniformados deben mirarse al espejo con detenimiento. Rezaremos fervientemente por estos dos guardias nacionales, sus familias y por cada estadounidense que se viste de uniforme para defender nuestra libertad”, agregó en su comunicado publicado en sus redes sociales.

Donald Trump promete reexaminar a los inmigrantes afganos y más controles antimigrantes

En este contexto, el presidente Donald Trump prometió una amplia represión contra millones de inmigrantes y reexaminar a los refugiados afganos que ingresaron al país mediante el programa de asilamiento de la administración de Joe Biden, cuando se evacuó a decenas de miles de personas de Afganistán durante la retirada estadounidense tras 20 años de guerra.

“Puedo informar esta noche que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional confía en que el sospechoso bajo custodia es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la Tierra”, manifestó Trump. Y agregó que el tirador de había sido "t rasladado en avión por la administración Biden en septiembre de 2021”.

En un discurso pronunciado el miércoles por la noche, Trump calificó el tiroteo del miércoles cerca de la Casa Blanca como “un acto de terrorismo” y prometió que su administración “reexaminaría a cada extranjero que haya ingresado a nuestro país desde Afganistán”.

image Minutos después del mensaje de Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión indefinida de todas las solicitudes de inmigración vinculadas a ciudadanos afganos

Trump tildó la admisión de “extranjeros no investigados de todo el mundo” bajo la administración anterior como la “mayor amenaza a la seguridad nacional”.

“No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”, añadió Trump. “Debemos reexaminar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país”, aseguró.

