Martín Redrado apuró a Milei: "Si somos liberales hay que tener un solo tipo de cambio"

Bancas de Flotación y régimen cambiario

Acerca de la política cambiaria de bandas de flotación que implementó el ministro de Economía, Luis Caputo, y que atravesó fuertes cuestionamientos durante los días previos a las elecciones del 26/10, Redrado prefirió poner el foco en otra cuestión: “Argentina necesita una política cambiaria de largo plazo”, entre otras cosas –dijo- para atraer inversiones.

"Escuchamos que la macro está bien, pero la micro está mal. La micro se compone de 4 vectores: la fiscal que está consolidada, pero en la cambiaria, la monetaria y la financiera falta trabajo y en el tema cambiario veo mucha discusión sobre bandas cambiarias, y para mí de esa discusión se sale más fácilmente: Argentina tiene una gran cantidad de restricciones sobre su mercado cambiario", planteó.

GROK-milei caputo Milei y Caputo no logran reactivar la economía (Foto: Grok) Imagen creada con IA-Grok.

En ese sentido, el especialista puntualizó en que debe haber “un solo tipo de cambio libre”.

"En lugar de discutir si las bandas están bien calibradas o ampliar mes a mes un porcentaje mayor al 1%, hay que ponernos de acuerdo en un mercado cambiario único", remarcó.

Pero Redrado fue más allá con su insistencia y dirigiéndose al Gobierno y la doctrina mileísta, desafió: “Si somos liberales tenemos que tener 1 solo tipo de cambio”.

“Economía planchada”

Por último, en referencia a la situación que atraviesa la economía argentina, el economista lamentó que "en los últimos meses la actividad económica está planchada, hay solo 5 sectores a los que les está yendo bien que son energía, agro, minería, conocimiento e intermediación financiera, pero se necesita que les vaya bien a los 48 millones de argentinos".

"Argentina necesita para generar empleo volver a crecer. La economía lleva dos trimestres estancada o con crecimiento negativo, septiembre recién hubo un leve crecimiento de 0,5% con respecto al mes interior. Lo vemos en la calle, el consumó está frío y es un gran desafío generar más consumo, inversión y exportaciones. Esa es la manera de generar una política economía donde argentina y el sector privado crezca, por eso pondría más fuerza en la reforma tributaria, es precio bajar impuestos", finalizó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack soportan cierres y suspensiones

Hipócritas: ChatGPT asistió al suicidio de un menor y OpenAI se lavó las manos

Kicillof consiguió la media sanción para el Presupuesto 2026 y también la Ley Impositiva

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte