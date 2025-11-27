urgente24
Un mes de la 'Argentina violeta': Javier Milei aferrado a la confianza pero el contexto desafía

Tras la victoria electoral, la confianza en el gobierno de Javier Milei pegó el salto que impulsa la reforma laboral. Pero no todo es color 'violeta'.

27 de noviembre de 2025 - 09:32

Ya pasó un mes de aquellas elecciones legislativas donde Javier Milei logró un triunfo que hizo crecer la confianza de su gobierno, lo cual impulsa la reforma laboral que propone. No obstante, se enfrenta a un panorama complicado que lo desafía por completo.

A un mes de la 'Argentina' violeta, se acumulan los despidos en fábricas ante la apertura de importaciones. Asimismo, el consumo continúa en caída libre mientras que diciembre se avecina con nuevos aumentos que sigue golpeando más de un bolsillo. Por su parte, el salario continúa congelado y no hay sueldo que aguante.

Sin embargo, el Gobierno hace vista ciega y avanza a fondo por la reforma laboral. Tal es así que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió este miércoles (26/11) en Casa Rosada a los miembros del Consejo de Mayo y, pese a la falta de consensos, anunció que la administración libertaria enviará el proyecto al Congreso el próximo 9 de diciembre.

Si los tiempos avanzan como pretende Nación, la reforma laboral se debatirá al filo o durante la Navidad y Año Nuevo anticipando semanas difíciles para aquellos trabajadores que perdieron su empleo, lo que se intensificó en los últimos días luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza, donde nada cambió para la economía real pese al 'rescate' del INDEC.

Las pálidas continúan y están a la vista de todos los argentinos. Sin ir más lejos, los datos del último informe de CEPA, que abarca hasta agosto, sostiene que desde que Milei inició su gestión, por día cierran 30 empresas y, en total, se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados. 'Creer o reventar', dice la frase.

Inflación: Nueva encuesta le sonríe a Milei

Cuando la mayoría de las consultoras privadas aseguraban que la economía argentina entró en recesión al cierre del tercer trimestre de 2025, el INdEC salió al rescate del Gobierno y así Javier Milei evitó la 'palabra maldita.

Ahora, una nueva encuesta juega a su favor con la mirada puesta en las expectativas sobre la inflación.

Agencia Noticias Argentinas:

"(...) La expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses a nivel nacional se ubicó en 29,7% durante noviembre, lo representa una baja de 7,3 puntos en comparación con octubre (37%).

Por su parte, la mediana cayó de 30% al 23%, según la Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

Los valores actuales tanto del promedio como de la mediana constituyen los niveles más bajos registrados desde marzo de 2018.

En cuanto a la inflación esperada para el corto plazo, el relevamiento de noviembre indicó que la expectativa mensual para los próximos 30 días se ubicó en 3,62% en promedio y 2% de mediana. Esto implica una baja respecto a los valores de octubre, que fueron de 3,96% en promedio y 3% de mediana (...)".

Javier Milei con la confianza suficiente para impulsar la reforma laboral

En la antesala del recambio legislativo tan esperado por La Libertad Avanza para aumentar su caudal político en el Congreso, el Presidente ultima los detalles del llamado a sesiones extraordinarias para este verano y apuesta a extender el plazo extra para tratar las reformas que espera que sean decisivas para el segundo tramo de su mandato.

Desde el oficialismo buscan que el trabajo de los diputados y senadores no sólo se amplíe a diciembre y febrero, como ya aseguran que es un hecho, sino también a una parte de enero. Asimismo, en la Casa Rosada definen por estos días la fecha en la que presentarán formalmente la convocatoria para abordar también el Presupuesto 2026.

En medio de esas tratativas se encuentra el equipo del Gobierno nacional, que de la mano del ministro del Interior, Diego Santilli, ha ido cosechando apoyos de los gobernadores con el objetivo de allanar los caminos de sus proyectos. Así, en Balcarce 50 piensan cuál es la mejor estrategia para los debates que se iniciarán a partir del 10 de diciembre, ya con los nuevos legisladores en sus bancas.

30 días después, nueva derrota para el PJ bonaerense

Con 9 horas de atraso, sesionó la Cámara de Diputados bonaerense pero, si bien todo estaba acordado para a las 14:00 aprobar el triple paquete Presupuesto 2026 - Ley Impositiva - Endeudamiento, y el Senado citado a las 19:00 para lo mismo, fue un fiasco para el PJ bonaerense: Axel Kicillof no obtuvo lo previsto.

Por un lado, la demora fue imprevista, desgaste innecesario para quienes esperaban una demostración peronista de unidad que dejara atrás la derrota del 26/10 justo 1 mes después: 26/11. La efeméride fue una nueva derrota del PJ bonaerense.

El peronismo bonaerense tenía una oportunidad 'de oro': dejar atrás el humillante 26/10 para instalar no sólo que la unidad era posible, más allá de las especulaciones, sino de demostrarle a la opinión pública que garantizar la gobernabilidad es su ventaja comparativa en el mercado de la política.

Redes de U24: Vuelve el fantasma de la "plata dulce"

Argentina vuelve a abrir sus puertas a una importación masiva, y las consecuencias ya se sienten en la industria.

En los últimos días electrodomésticos, autopartistas y empresas de la construcción comenzaron a cerrar sus plantas ante el atraso cambiario y la avalancha de productos importados.

Con un dólar atrasado, una presión tributaria altísima, y costos financieros imposibles, la producción nacional queda en desventaja total, incapaz de competir en igualdad de condiciones.

Un déjà vu de los años ’80 que vuelve a poner en alerta al sector industrial.

Avanza el juicio por la Causa Cuadernos y CFK cada vez más complicada

Durante la quinta audiencia del juicio por la causa Cuadernos, en la que se continúa con la lectura de la acusación a los 86 imputados, incluida Cristina Kirchner, uno de los secretarios del Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 señaló este jueves que la expresidenta fue identificada como "la destinataria final de fondos".

En el marco de una nueva sesión del proceso en el que se investigan presuntas coimas en la asignación de obra pública entre 2003 y 2015, se precisó a su vez que los aportes de dos arrepentidos en la etapa de instrucción "ratificaron la participación e intervención directa" de la dos veces jefa de Estado "en la recepción de los sobornos garantizados por los privados".

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, la también titular del Partido Justicialista (PJ) fue "la principal receptora" de los sobornos, ya que "era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados".

A ajustarse los cinturones: El último mes del año llega con aumentos

A pocos días del inicio del último mes del año ya se definieron los aumentos en los servicios públicos, transporte, prepagas y alquileres. Como en meses anteriores, los dos primeros tendrán incrementos por encima de la inflación general lo que complica que el índice pueda romper el piso del 2% al que apunta el Gobierno.

En lo que parece ser un piso de aumentos del 3%, las boletas de electricidad y gas tendrán incrementos por el traslado de los ajustes aplicados en noviembre, aunque no habrá nuevos aumentos en diciembre.

Los usuarios de Edesur tendrán subas superiores al 3,53% y los de Edenor por encima del 3,6% de acuerdo con el nuevo Costo Propio de Distribución por el cual a partir de los consumos de noviembre, se comienza a pagar en diciembre.

En cuanto al gas, el aumento será del 3,8%, aunque no haya anuncio de la suba, aunque sí se informó –al igual que en el caso de la luz- que los consumos de noviembre se trasladarán a diciembre.

Por su parte, el transporte también vuelve a aumentar por encima de la inflación mensual general con una suba del 4,4% desde diciembre.

Por último, las prepagas estarán en sintonía con la inflación y aplicarán subas en sus cuotas de entre 2,1% y 2,5% según la compañía.

Bancos al rojo vivo

Banco Macro (BMA) entregó uno de los balances más duros del sector en este tercer trimestre, pero la reacción del mercado fue el dato más inesperado: la acción subió 1,02% hasta $12.810, incluso después de mostrar una pérdida neta de $33.065 millones, un desplome notable frente a la ganancia de $158.466 millones del trimestre anterior.

En un contexto donde Galicia y Supervielle también informaron números complicados, el movimiento alcista de BMA fue llamativo

Mientras el banco exhibió un ROE de -2,6%, mayores incobrables, un salto fuerte en la morosidad y caída en ingresos por intereses, los inversores eligieron mirar más allá del golpe trimestral. Con un volumen operado que rondó los $62.830 millones, el papel mostró demanda sólida y dejó claro que parte del deterioro ya estaba en precio.

Otro gremio que se planta contra la reforma laboral

La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) renovó este miércoles sus autoridades para el período 2025-2029, en un acto eleccionario que contó con la participación del 51% del padrón.

La lista encabezada por Marcelo Pariente obtuvo la ratificación para continuar al frente del gremio. Pariente estará secundado por Maximiliano Arranz como secretario adjunto y por Gonzalo Ottaviano como secretario gremial.

Mundo Gremial:

Tras la elección, Pariente agradeció la confianza y renovó el compromiso de "pelear contra la precarización y por la dignidad" de los trabajadores, especialmente frente al modelo laboral de las plataformas digitales. "Vamos a enfrentar el modelo laboral que buscan imponer las plataformas, porque es contrario a los valores de la justicia social que son los únicos que garantizan el bienestar del trabajador y su familia", apuntó.

Por su parte, Arranz afirmó que el gobierno de Javier Milei "nos ofrece la libertad de morirnos de hambre" y sostuvo que la justicia social "es el aire que respiramos". El secretario adjunto añadió que las ideas oficiales "no han tenido éxito en ningún lado nunca" y que resultan "profundamente anticristianas". "Los trabajadores necesitamos más doctrina social de la iglesia y menos mercado", concluyó.

En el ranking de presidentes, sorpresas para Javier Milei

En América del Sur, los presidentes acumulan más imagen negativa que positiva. La única excepción es Rodrigo Paz Pereira, flamante presidente de Bolivia, quien conserva hoy un 51,7% de imagen positiva. Así se desprende de un estudio de CB Consultora. Javier Milei figura en el puesto 3 del ranking.

Los tres presidentes mejor valorados en el mes de noviembre de 2025 por sus ciudadanos son Paz Pereira, de Bolivia, quien encabeza el ranking con un 51,7% de imagen positiva (asumió el pasado 8 de noviembre); en 2do lugar se ubica Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien en su tercer mandato tiene casi un empate técnico entre su imagen positiva, de 45,8%, y la negativa, de 45,3%. Cierra el podio Javier Milei: aunque su imagen positiva sigue siendo alta, de 47,2%, es superada por la negativa, de 50,3%.

image

A otra cosa: Confianza oficialista por Lorena Villaverde

En la víspera de la sesión preparatoria en la que jurarán los senadores electos, La Libertad Avanza se reúne este jueves desde las 16 para diagramar la estrategia del oficialismo, en busca de sumar votos que le permitan convalidar el diploma de Lorena Villaverde luego de la impugnación presentada por el peronismo por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Cerca de conseguir la mayoría necesaria para tal fin, el bloque violeta mantendrá un encuentro encabezado por la ministra de Seguridad y futura jefa de esa bancada, Patricia Bullrich, quien defendió en las últimas horas a la legisladora rionegrina al sostener que "no tiene ninguna condena" que le impida asumir.

Villaverde estuvo detenida en Estados Unidos por un caso de tráfico de drogas, un antecedente gravísimo para cualquier funcionario público, pero que en el oficialismo parecen dispuestos a ignorar por completo.

El pronóstico económico para el 2026 no es alentador

Rige una alerta amarilla para el empleo en toda la provincia de Santa Fe, lo que significa que pueden registrarse "tormentas fuertes" en la región de Maximiliano Pullaro. El pronóstico económico para 2026 no es el más alentador: grandes empresas echan gente para poder barajar y dar de nuevo, en medio de la caída del consumo y la dificultad de tomar crédito.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, adhirió al futuro panorama al declarar, en diálogo con Radio 2 que en materia de empleo 2026 es un año complejo". Según confirmó, existen "empresas que se están reconvirtiendo a través de las importaciones y eso afecta al empleo".

Cramaco y Essen, las últimas firmas santafesinas afectadas.

Economía planchada

Javier Milei superó el tembladeral cambiario de las elecciones del 26/10 gracias a la intervención financiera de la Administración Trump. Pero los problemas de la economía libertaria no se resolvieron: no se acumularon reservas, no hay consumo ni crecimiento. El Gobierno confía en la reforma laboral y tributaria. Sin embargo, Martín Redrado advierte que no alcanza.

"Veo que el tren de la historia pasa por un andén llamado Argentina: veo que el mundo está mirando hacia América Latina y es una oportunidad para la región y el país, pero depende de nosotros tener una política de superávit fiscal y dejar de endeudarse", analizó el extitular del Banco Nación, Martín Redrado en declaraciones este jueves (27/11) a radio Rivadavia.

En referencia a la situación que atraviesa la economía argentina, el economista lamentó que "en los últimos meses la actividad económica está planchada, hay solo 5 sectores a los que les está yendo bien que son energía, agro, minería, conocimiento e intermediación financiera, pero se necesita que les vaya bien a los 48 millones de argentinos".

Reforma laboral: La CGT presiona y mantiene negociaciones con Santiago Caputo

El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, reiteró el miércoles (26/11) el rechazo de los gremios de la CGT a la reforma laboral y afirmó que las organizaciones de trabajadores son el "último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política".

A ello se le suma la palabra de Gerardo Martínez, el representante de la CGT en el Consejo de Mayo, quien afirmó que "no está de acuerdo" con el proyecto de reforma laboral, aunque de todos modos todavía no se conoce la letra chica, pero mantiene las negociaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Tras la reunión del Consejo de Mayo, Martínez se trasladó a la oficina del asesor Santiago Caputo para continuar las conversaciones en privado.

Un estudio que preocupa al oficialismo

Un informe de la Universidad de San Andrés reveló que los principales referentes de La Libertad Avanza tienen más imagen negativa que positiva.

La 'casta' más viva que nunca

Urgente24 viene planteando que La Libertad Avanza se empeña en amplificar la corrupción K para disimular la propia, pero el ANDISgate demuestra algo más: la ‘casta’ está más viva que nunca porque Miguel Calvete tenía a su hija y a su yerno en el Gobierno y su abogado en la Oficina Anticorrupción.

El diario La Nación reveló que el abogado defensor del empresario y lobbysta de las droguerías, Miguel Calvete es Camilo Cordero Fabbri quien tiene rango de director en la Oficina Anticorrupción, el organismo que justamente debe encargarse de combatir hechos como los ocurridos en el marco del ANDISgate.

Cordero Fabbri es el coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción, organismo y depende de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos.

Mientras tanto, el salario mínimo continúa congelado

El frente laboral se plantea como escenario clave en lo postelectoral, con el atraso del salario empujando para entrar en escena a la par de la reforma y la caída de la actividad. Mientras el Gobierno nacional sigue luchando para calzar los vencimientos de deuda venideros, diversos sectores empiezan a demandar respuestas sobre la "realidad chica" de cada argentino.

Sin embargo, en medio de un marco complicado, sindicatos y los gremios no llegaron a un acuerdo en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Los gremios pidieron incrementarlo de los $322.200 actuales, fijados por el Poder Ejecutivo Nacional, a $512.000 este mes de noviembre, hasta alcanzar los $553.000 en abril de 2026. Por su parte, los empresarios propusieron que llegue a $349.000 en abril del año próximo.

Ante esto, la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó este miércoles la oferta empresaria en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y anunció que luchará para que el salario mínimo recupere “definitivamente” todo el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incluyendo la inflación proyectada hasta abril de 2026.

image
Trabajar para pagar el alquiler (y que ni siquiera alcance)

El mercado de alquileres en Rosario continúa tensionado y muestra aumentos que superan ampliamente la evolución de los ingresos. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), la mediana del precio de un monoambiente alcanza los $320.000, cifra similar a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Mientras que los departamentos de dos ambientes se ubican en $400.000 y los de tres ambientes llegan a $550.000. En términos interanuales, los incrementos fueron del 68,4%, 53,8% y 57,1%, respectivamente.

El impacto en los bolsillos es contundente. Un jubilado que percibe el haber mínimo de $403.151 debe destinar casi el 80% de su ingreso para alquilar un monoambiente promedio, sin considerar expensas ni servicios. La situación es aún más crítica para quienes cobran el Salario Mínimo Vital y Móvil ($322.200), ya que el alquiler de un monoambiente representa el 99,3% de su sueldo.

Entre los trabajadores formales, los docentes también se ven fuertemente afectados: un maestro de grado sin antigüedad necesita casi el 54% de su salario únicamente para pagar un departamento de dos ambientes.

El informe también señala que el Índice para Contratos de Locación del Banco Central registró un aumento interanual del 42,3% al primer día hábil de noviembre. A esto se suman las expensas, que promedian un 16,6% adicional del valor del alquiler y no están contempladas en las cifras mencionadas, encareciendo aún más el acceso a la vivienda en la ciudad.

El CESO viene advirtiendo sobre la creciente presión del mercado inmobiliario local: desde el fuerte encarecimiento de las unidades más chicas, que hoy son las más demandadas, hasta las dificultades que enfrentan los inquilinos para renovar contratos o afrontar aumentos que se disparan por encima de la inflación. Estos informes coinciden en describir un escenario en el que la falta de oferta, la indexación acelerada y los salarios rezagados configuran un combo que vuelve cada vez más compleja la posibilidad de alquilar en la Cuna de la Bandera.

En paralelo, Javier Milei va por la reforma laboral

El Consejo de Mayo se reunió este miércoles en Casa Rosada para avanzar en la redacción de la reforma laboral. Si bien no reunió los consensos necesarios -principalmente del sindicalismo-, el Gobierno anticipó cuándo será la fecha de presentación.

Desde la administración libertaria se adelantaron a tratar la reforma en las sesiones extraordinarias que iniciará el siguiente 10 de diciembre. En ese sentido, anticiparon que será el 9 la fecha de presentación, según el calendario legislativo el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15 del mismo mes para incluir el proyecto.

A Manuel Adorni se le desbandó el Consejo de Mayo en la primera reunión que le tocó presidir. Como jefe de Gabinete, y ya lo había hecho Guillermo Francos, al exvocero le tocaba encabezar el órgano consultivo para la confección de políticas de Estado y que integran además sindicalistas, empresarios y representantes del Ejecutivo y el Legislativo.

Se complicó en la discusión de la reforma laboral que Javier Milei apuesta a aprobar durante la prórroga legislativa junto con la tributaria, entre otras. Los reparos los pusieron, respondiendo a sus respectivos intereses, el sector empresarial, representado por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y por el sindical, Gerardo Martínez (UOCRA/CGT).

Los títulos son: ultractividad; relaciones de convenio; cargas fiscales; aportes a sindicatos y cámaras; financiamientos; derechos colectivos; individuales; trabajadores autónomos; democracia sindical y derogaciones varias.

Consumo en caída libre y no hay salario que aguante...

La economía real cruje y pese a que según el INdEC la actividad económica creció en septiembre (empujada por Pesca -estacional-, Impuestos e Intermediación financiera; la industria sigue en negativo), el consumo de los argentinos no repunta y continúa en caída. No hay salario que aguante...

Según informó este miércoles (26/11) el INdEC, en septiembre 2025 cayeron tanto las ventas en supermercados como en centros mayoristas y en shoppings. La caída es tanto en la comparación mensual como interanual.

Las ventas en supermercados cayeron 0,8% interanual y 0,2% respecto del mes previo. En los autoservicios mayoristas, las ventas disminuyeron 13,1% interanual y 5,2% respecto de agosto.

image

Más importaciones, menos trabajadores

A un mes de la victoria electoral de Javier Milei durante los comicios intermedios, nada cambió para la economía real.

La empresa DBT, también conocida como Cramaco, despidió a 35 trabajadores de la planta ubicada en Sastre. La compañía, que está vinculada a la multinacional española Himoinsa, fabrica generadores y alternadores eléctricos. Sin embargo, a partir de la crisis económica pasará a importar de China dichos productos.

El sector electroindustrial atraviesa un oscuro panorama. La firma habría sufrido una marcada retracción de la demanda interna, producto de la parálisis en obras públicas y privadas, mientras que el aumento sostenido de insumos importados —como cobre y componentes electrónicos— encareció los costos de producción. A esto se suma la competencia de equipos terminados provenientes del exterior, que desplazan a las líneas fabricadas localmente.

La economía real cruje

Si bien los números del INDEC 'respaldan' el gobierno de Javier Milei, lo cierto es que el ajuste económico sigue repercutiendo.

En ese sentido, la administración de Maximiliano Pullaro presentó los principales lineamientos de la Ley Tributaria 2026, orientada a dar previsibilidad, aliviar la carga tributaria a los contribuyentes, promover la actividad económica y fortalecer la producción y el empleo en todo el territorio provincial.

Vale tener en cuenta que, una de las medidas destacadas dentro de las novedades es la posibilidad para los sectores de industria, comercio y servicio; y hoteles, de descontar del pago de ingresos brutos, el sueldo de los nuevos empleados que contraten y amplíen la planta de trabajadores.

Por su parte, otra impronta de gran alivio para los sectores productivos, y de fuerte impacto en la reducción de Ingresos Brutos, es la posibilidad para la industria, el comercio y servicios y la hotelería, de reducir hasta el 30% del pago (de Ingresos Brutos), deduciéndolo del pago de energía eléctrica.

El industricidio avanza

En Octubre de 2025 se declararon 143 procesos preventivos en empresas, eso significa un crecimiento del 211% respecto a 2023 y el guarismo más alto desde la crisis de 2019, en el final del gobierno de Mauricio Macri.

Mientras tanto, el haber mínimo, vital y móvil aumentaría apenas $ 4.000. Esa fue la oferta de la patronal en el Consejo del salario: es menos de un menú en un restaurante de Fast Food.

El marco continúa siendo crítico. Tal es así que en los últimos días creció el cierre de empresas y suspensiones de trabajadores. Veamos algunos ejemplos:

* Whirpool, más de 200 despidos

* Suspensiones masivas en Georgalos

* Dana cerró su planta en San Luis

* Essen desvinculó a 30 trabajadores en Venado Tuerto

* Loimar cerró su planta de Tandil

* Panpack redujo su personal

