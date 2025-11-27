Un mes de la 'Argentina violeta': Javier Milei aferrado a la confianza pero el contexto desafía

Live Blog Post

Inflación: Nueva encuesta le sonríe a Milei

Cuando la mayoría de las consultoras privadas aseguraban que la economía argentina entró en recesión al cierre del tercer trimestre de 2025, el INdEC salió al rescate del Gobierno y así Javier Milei evitó la 'palabra maldita.

Ahora, una nueva encuesta juega a su favor con la mirada puesta en las expectativas sobre la inflación.

Agencia Noticias Argentinas:

"(...) La expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses a nivel nacional se ubicó en 29,7% durante noviembre, lo representa una baja de 7,3 puntos en comparación con octubre (37%).

Por su parte, la mediana cayó de 30% al 23%, según la Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

Los valores actuales tanto del promedio como de la mediana constituyen los niveles más bajos registrados desde marzo de 2018.

En cuanto a la inflación esperada para el corto plazo, el relevamiento de noviembre indicó que la expectativa mensual para los próximos 30 días se ubicó en 3,62% en promedio y 2% de mediana. Esto implica una baja respecto a los valores de octubre, que fueron de 3,96% en promedio y 3% de mediana (...)".