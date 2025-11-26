Armando Cavalieri resiste la reforma laboral (no está solo)

720 Armado Cavalieri, histórico de la CGT que resiste los cambios

"Estar atentos"

El sindicalista llamó “a estar atentos” a los mínimos movimientos que ensayen desde la administración libertaria, al convocar a "estar preparados para defender a nuestra gente”.

Congreso en Parque Norte

Así lo afirmó el dirigente mercantil durante la celebración en el predio porteño de Parque Norte del 34° Congreso Nacional Ordinario de la FAECyS.

En oro tramo de su exposición resaltó

La obra social la vamos a defender, aunque sea con una cama en un hotel La obra social la vamos a defender, aunque sea con una cama en un hotel

Para el dirigente, “la única reforma laboral que está esperando la gente es la del salario, que está hundido”, y alertó además que “al libertario no le interesa el tema de la desocupación”.

Ante la crisis, dijo, “ahora sólo quedamos los sindicatos para defender a los trabajadores como sea”. A todo esto, Gerardo Martínez (UOCRA) mantiene conversaciones con sus pares para acordar un discurso común.

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 episodios que todos comentan por su humor brutal

La nueva miniserie de 6 episodios que ya es furor y mirás en una tarde

La miniserie de 8 episodios más elogiada que pide verla ya mismo

La miniserie de 6 episodios que está en boca de todos y no podés saltear