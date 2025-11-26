El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, reiteró el miércoles (26/11) el rechazo de los gremios de la CGT a la reforma laboral y afirmó que las organizaciones de trabajadores son el “último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política”.
La CGT MIDE FUERZAS
Armando Cavalieri resiste la reforma laboral (no está solo)
El histórico gremialista afirmó que las organizaciones de los trabajadores son “último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política”.
En medio del debate por la reforma laboral, Cavalieri advirtió
Mientras convocó al sindicalismo a
"Estar atentos"
El sindicalista llamó “a estar atentos” a los mínimos movimientos que ensayen desde la administración libertaria, al convocar a "estar preparados para defender a nuestra gente”.
Congreso en Parque Norte
Así lo afirmó el dirigente mercantil durante la celebración en el predio porteño de Parque Norte del 34° Congreso Nacional Ordinario de la FAECyS.
En oro tramo de su exposición resaltó
Para el dirigente, “la única reforma laboral que está esperando la gente es la del salario, que está hundido”, y alertó además que “al libertario no le interesa el tema de la desocupación”.
Ante la crisis, dijo, “ahora sólo quedamos los sindicatos para defender a los trabajadores como sea”. A todo esto, Gerardo Martínez (UOCRA) mantiene conversaciones con sus pares para acordar un discurso común.
