La CGT MIDE FUERZAS

Armando Cavalieri resiste la reforma laboral (no está solo)

El histórico gremialista afirmó que las organizaciones de los trabajadores son “último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política”.

26 de noviembre de 2025 - 20:33
La CGT debate como plantarse frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno

Por GUILLERMO CARRIL

El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, reiteró el miércoles (26/11) el rechazo de los gremios de la CGT a la reforma laboral y afirmó que las organizaciones de trabajadores son el “último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política”.

En medio del debate por la reforma laboral, Cavalieri advirtió

Los gremios no somos una traba para el desarrollo argentino Los gremios no somos una traba para el desarrollo argentino

Mientras convocó al sindicalismo a

Mantenerse como el último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política Mantenerse como el último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política

Armado Cavalieri, histórico de la CGT que resiste los cambios

"Estar atentos"

El sindicalista llamó “a estar atentos” a los mínimos movimientos que ensayen desde la administración libertaria, al convocar a "estar preparados para defender a nuestra gente”.

Congreso en Parque Norte

Así lo afirmó el dirigente mercantil durante la celebración en el predio porteño de Parque Norte del 34° Congreso Nacional Ordinario de la FAECyS.

En oro tramo de su exposición resaltó

La obra social la vamos a defender, aunque sea con una cama en un hotel La obra social la vamos a defender, aunque sea con una cama en un hotel

Para el dirigente, “la única reforma laboral que está esperando la gente es la del salario, que está hundido”, y alertó además que “al libertario no le interesa el tema de la desocupación”.

Ante la crisis, dijo, “ahora sólo quedamos los sindicatos para defender a los trabajadores como sea”. A todo esto, Gerardo Martínez (UOCRA) mantiene conversaciones con sus pares para acordar un discurso común.

