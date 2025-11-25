urgente24
La miniserie de 8 episodios que todos comentan por su humor brutal

HBO Max conquista con una miniserie donde las amistades tóxicas, los egos y el humor ácido vuelven loca a toda Los Ángeles. ¿Te animás a mirarla?

25 de noviembre de 2025 - 13:13
Por GERMÁN MOLKUC

Una miniserie que trata de la amistad con ambición y caos llegó a HBO Max, arrasando con un nivel de irreverencia que pocas comedias se animan a mostrar. Con personajes que bordean lo insoportable y situaciones que rozan lo absurdo, tiene todo para enganchar y también para dividir, y promete seguir su historia con otra temporada.

HBO Max presenta la mejor comedia de los reencuentros

La serie se titula "I Love LA" y arranca con un grupo de amigos que se reencuentra después de varios años, pero este regreso termina analizando cómo la fama, las relaciones y las decisiones personales cambian a las personas.

Rachel Sennott, creadora, guionista y protagonista, interpreta a Maia Simsbury, una joven aspirante a manager de talentos que navega con torpeza y ambición la jungla social de Los Ángeles. A su lado, Odessa A’zion encarna a Tallulah, una influencer exitosa que fue su amiga en la universidad; True Whitaker es Alani, hija de un actor famoso y trabajadora en la productora de su padre; y Jordan Firstman interpreta a Charlie, un estilista de celebridades. Josh Hutcherson completa el grupo como Dylan, el novio docente de Maia, que parece el único ancla de cordura en medio del caos.

image
Un grupo de amigos se reencuentra en Los Ángeles después de unos años, mostrando cómo la fama, la ambición y las relaciones los cambiaron. Rachel Sennott lidera la trama como Maia, aspirante a manager de talentos.

La serie debutó el 2 de noviembre y rápidamente se convirtió en una de las comedias debutantes más vistas de HBO, lo que llevó a la renovación para una segunda temporada tras apenas tres capítulos, una señal clara de que, más allá de críticas mixtas, hay un interés genuino por parte de la audiencia y del propio canal.

Su mezcla de humor absurdo, crítica social y un enfoque en personajes jóvenes con conflictos modernos la posiciona como un producto que desafía a su público, especialmente a las generaciones Z y millennials, que se ven reflejadas pero también pueden sentirse incómodas frente a la crudeza de ciertos diálogos y situaciones.

Criticada y elogiada la nueva miniserie de HBO Max

La recepción fue polarizante desde el primer capítulo. En Rotten Tomatoes, los críticos calificaron "I Love LA" con un 81%, destacando que logra hacer simpáticos a protagonistas que, en la vida real, serían bastante irritantes, mientras que el público le dio un 59%, señalando clichés sobre la ciudad y ciertos intentos de momentos emotivos que no terminan de funcionar.

image
La crítica elogia la serie por su humor ácido y su mirada sobre la sociedad digital, mientras que el público se muestra dividido. La serie refleja con crudeza cómo cambian amistades y vínculos modernos.

Algunos medios destacan la reflexión social que subyace detrás de la comedia. MicropsiaCine.com afirma: "La actriz y guionista dirige su mirada hacia la generación de los influencers con una mezcla de fascinación, ironía y autoconciencia, en una comedia tan divertida y reveladora como cómplice del mismo mundo que pretende satirizar".

Collider suma: "La aguda comedia de HBO muestra un espejo dolorosamente honesto a nuestra terminal sociedad online." Y Variety añade con humor negro: "Ver 'I Love L.A.' hizo que este angelino de casi una década quisiera mirar fijamente a una pared durante varias horas sumido en la desesperación - y sospecho que ese puede ser el efecto buscado."

Con episodios nuevos cada domingo hasta totalizar los 8, esta serie de HBO Max busca reflejar con crudeza y humor cómo cambian las amistades, las ambiciones y los vínculos en la era digital, y mientras algunos espectadores se enganchan, otros se sienten descolocados, así que el debate sobre Maia y su troupe angelina va a seguir creciendo a lo largo de los próximos episodios y de la ya confirmada segunda temporada.

