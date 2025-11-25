La miniserie de 8 episodios que todos comentan por su humor brutal

Criticada y elogiada la nueva miniserie de HBO Max

La recepción fue polarizante desde el primer capítulo. En Rotten Tomatoes, los críticos calificaron "I Love LA" con un 81%, destacando que logra hacer simpáticos a protagonistas que, en la vida real, serían bastante irritantes, mientras que el público le dio un 59%, señalando clichés sobre la ciudad y ciertos intentos de momentos emotivos que no terminan de funcionar.

image La crítica elogia la serie por su humor ácido y su mirada sobre la sociedad digital, mientras que el público se muestra dividido. La serie refleja con crudeza cómo cambian amistades y vínculos modernos.

Algunos medios destacan la reflexión social que subyace detrás de la comedia. MicropsiaCine.com afirma: "La actriz y guionista dirige su mirada hacia la generación de los influencers con una mezcla de fascinación, ironía y autoconciencia, en una comedia tan divertida y reveladora como cómplice del mismo mundo que pretende satirizar".

Collider suma: "La aguda comedia de HBO muestra un espejo dolorosamente honesto a nuestra terminal sociedad online." Y Variety añade con humor negro: "Ver 'I Love L.A.' hizo que este angelino de casi una década quisiera mirar fijamente a una pared durante varias horas sumido en la desesperación - y sospecho que ese puede ser el efecto buscado."

Con episodios nuevos cada domingo hasta totalizar los 8, esta serie de HBO Max busca reflejar con crudeza y humor cómo cambian las amistades, las ambiciones y los vínculos en la era digital, y mientras algunos espectadores se enganchan, otros se sienten descolocados, así que el debate sobre Maia y su troupe angelina va a seguir creciendo a lo largo de los próximos episodios y de la ya confirmada segunda temporada.

