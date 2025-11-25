Una miniserie que trata de la amistad con ambición y caos llegó a HBO Max, arrasando con un nivel de irreverencia que pocas comedias se animan a mostrar. Con personajes que bordean lo insoportable y situaciones que rozan lo absurdo, tiene todo para enganchar y también para dividir, y promete seguir su historia con otra temporada.
LO MEJOR QUE PODÉS ENCONTRAR
La miniserie de 8 episodios que todos comentan por su humor brutal
HBO Max conquista con una miniserie donde las amistades tóxicas, los egos y el humor ácido vuelven loca a toda Los Ángeles. ¿Te animás a mirarla?
HBO Max presenta la mejor comedia de los reencuentros
La serie se titula "I Love LA" y arranca con un grupo de amigos que se reencuentra después de varios años, pero este regreso termina analizando cómo la fama, las relaciones y las decisiones personales cambian a las personas.
Rachel Sennott, creadora, guionista y protagonista, interpreta a Maia Simsbury, una joven aspirante a manager de talentos que navega con torpeza y ambición la jungla social de Los Ángeles. A su lado, Odessa A’zion encarna a Tallulah, una influencer exitosa que fue su amiga en la universidad; True Whitaker es Alani, hija de un actor famoso y trabajadora en la productora de su padre; y Jordan Firstman interpreta a Charlie, un estilista de celebridades. Josh Hutcherson completa el grupo como Dylan, el novio docente de Maia, que parece el único ancla de cordura en medio del caos.
La serie debutó el 2 de noviembre y rápidamente se convirtió en una de las comedias debutantes más vistas de HBO, lo que llevó a la renovación para una segunda temporada tras apenas tres capítulos, una señal clara de que, más allá de críticas mixtas, hay un interés genuino por parte de la audiencia y del propio canal.
Su mezcla de humor absurdo, crítica social y un enfoque en personajes jóvenes con conflictos modernos la posiciona como un producto que desafía a su público, especialmente a las generaciones Z y millennials, que se ven reflejadas pero también pueden sentirse incómodas frente a la crudeza de ciertos diálogos y situaciones.
Criticada y elogiada la nueva miniserie de HBO Max
La recepción fue polarizante desde el primer capítulo. En Rotten Tomatoes, los críticos calificaron "I Love LA" con un 81%, destacando que logra hacer simpáticos a protagonistas que, en la vida real, serían bastante irritantes, mientras que el público le dio un 59%, señalando clichés sobre la ciudad y ciertos intentos de momentos emotivos que no terminan de funcionar.
Algunos medios destacan la reflexión social que subyace detrás de la comedia. MicropsiaCine.com afirma: "La actriz y guionista dirige su mirada hacia la generación de los influencers con una mezcla de fascinación, ironía y autoconciencia, en una comedia tan divertida y reveladora como cómplice del mismo mundo que pretende satirizar".
Collider suma: "La aguda comedia de HBO muestra un espejo dolorosamente honesto a nuestra terminal sociedad online." Y Variety añade con humor negro: "Ver 'I Love L.A.' hizo que este angelino de casi una década quisiera mirar fijamente a una pared durante varias horas sumido en la desesperación - y sospecho que ese puede ser el efecto buscado."
Con episodios nuevos cada domingo hasta totalizar los 8, esta serie de HBO Max busca reflejar con crudeza y humor cómo cambian las amistades, las ambiciones y los vínculos en la era digital, y mientras algunos espectadores se enganchan, otros se sienten descolocados, así que el debate sobre Maia y su troupe angelina va a seguir creciendo a lo largo de los próximos episodios y de la ya confirmada segunda temporada.
