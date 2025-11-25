urgente24
GOLAZO24 Alejandro Fantino > Verón > Pablo Toviggino

FUERTE

Alejandro Fantino destrozó a Juan Sebastián Verón en tierras de Pablo Toviggino

En Carnaval Stream (¿Pablo Toviggino?), Alejandro Fantino apuntó contra Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata.

25 de noviembre de 2025 - 11:26
Alejandro Fantino apuntó contra Juan Sebastián Verón&nbsp;

Alejandro Fantino apuntó contra Juan Sebastián Verón 

El Pincha decidió darse vuelta y ponerse de espaldas ante los jugadores del Canalla, un gesto que desató un sinfín de comentarios posteriores, incluso de figuras ajenas al periodismo deportivo.

Seguir leyendo

El tema central del fin de semana fue el pasillo de espaldas que Estudiantes de La Plata le hizo a Rosario Central, luego de que el Canalla fuera proclamado campeón de Liga y el club platense estuviera obligado a recibirlo de esa manera.

En ese contexto, Alejandro Fantino apuntó directamente contra Juan Sebastián Verón durante el programa. Cabe remarcar que Carnaval Stream mantiene un vínculo directo con Pablo Toviggino.

En junio de este año, el periodista Alejandro Alfie (Clarín) escribió: “Pablo Toviggino amplía su cartera de negocios. De solo 46 años, rosarino de nacimiento y santiagueño por adopción, el tesorero de la AFA es una pieza central en el lanzamiento del nuevo canal de streaming, Carnaval Stream.”

Fantino expresó: “Yo lo conozco a Verón. No es alguien con quien yo tendría relación; está en las antípodas mías de ver el fútbol. Es un muchacho difícil, soberbio.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/altoque_ok/status/1993281970768691309&partner=&hide_thread=false

Los antecedentes de Alejandro Fantino y Verón

No es la primera vez que Alejandro Fantino apunta contra el presidente de Estudiantes de La Plata.

En junio de 2017, por ejemplo, declaró: “Verón es un manipulador. Lo hizo con periodistas, con los técnicos de la Selección y con los entrenadores de Estudiantes: echó a Simeone, Milito y Vivas. En la Selección siempre fue un perdedor: en Francia 98 ordenó poner las lonas y hacía tiempo contra Suecia mientras quedábamos afuera del Mundial. Y en Estudiantes está haciendo lo mismo: manipula todo a través de Alayes, que es una marioneta suya.”

Meses después, tras la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Rusia 2018, el periodista volvió a cargar contra el exjugador del Manchester United: “La Bruja Verón pasó de ser una estrella europea a hacerse el periodista deportivo en 2014 —yo lo vi, con el trajecito ajustado, caminando al lado de Varsky— y ahora terminó como recomendador de brujos.”

En ese sentido, podría suponerse que Fantino —cercano a Javier Milei y al gobierno de La Libertad Avanza— se alineara con Verón. Sin embargo, su largo historial de críticas y arremetidas contra la Bruja parece impedirlo.

+ en golazo 24

La AFA de Chiqui Tapia hizo que Esteban Trebucq opine como un kirchnerista

En Racing Club nadie puede creer lo que declaró Duván Vergara en ESPN

Embed

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES