Siguen las repercusiones en el fútbol argentino por lo ocurrido en el pasillo de Estudiantes de La Plata a Rosario Central el pasado domingo 23 de noviembre. Alejandro Fantino destrozó a Juan Sebastián Verón en Carnaval Stream —territorio mediático cercano a Pablo Toviggino—.
Alejandro Fantino destrozó a Juan Sebastián Verón en tierras de Pablo Toviggino
En Carnaval Stream (¿Pablo Toviggino?), Alejandro Fantino apuntó contra Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata.
El Pincha decidió darse vuelta y ponerse de espaldas ante los jugadores del Canalla, un gesto que desató un sinfín de comentarios posteriores, incluso de figuras ajenas al periodismo deportivo.
Alejandro Fantino vs Juan Sebastián Verón
Ayer, lunes 24 de noviembre, en El Cónclave de Carnaval Stream, se abordó el presente de la Asociación del Fútbol Argentino bajo la conducción de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
El tema central del fin de semana fue el pasillo de espaldas que Estudiantes de La Plata le hizo a Rosario Central, luego de que el Canalla fuera proclamado campeón de Liga y el club platense estuviera obligado a recibirlo de esa manera.
En ese contexto, Alejandro Fantino apuntó directamente contra Juan Sebastián Verón durante el programa. Cabe remarcar que Carnaval Stream mantiene un vínculo directo con Pablo Toviggino.
En junio de este año, el periodista Alejandro Alfie (Clarín) escribió: “Pablo Toviggino amplía su cartera de negocios. De solo 46 años, rosarino de nacimiento y santiagueño por adopción, el tesorero de la AFA es una pieza central en el lanzamiento del nuevo canal de streaming, Carnaval Stream.”
Fantino expresó: “Yo lo conozco a Verón. No es alguien con quien yo tendría relación; está en las antípodas mías de ver el fútbol. Es un muchacho difícil, soberbio.”
Los antecedentes de Alejandro Fantino y Verón
No es la primera vez que Alejandro Fantino apunta contra el presidente de Estudiantes de La Plata.
En junio de 2017, por ejemplo, declaró: “Verón es un manipulador. Lo hizo con periodistas, con los técnicos de la Selección y con los entrenadores de Estudiantes: echó a Simeone, Milito y Vivas. En la Selección siempre fue un perdedor: en Francia 98 ordenó poner las lonas y hacía tiempo contra Suecia mientras quedábamos afuera del Mundial. Y en Estudiantes está haciendo lo mismo: manipula todo a través de Alayes, que es una marioneta suya.”
Meses después, tras la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Rusia 2018, el periodista volvió a cargar contra el exjugador del Manchester United: “La Bruja Verón pasó de ser una estrella europea a hacerse el periodista deportivo en 2014 —yo lo vi, con el trajecito ajustado, caminando al lado de Varsky— y ahora terminó como recomendador de brujos.”
En ese sentido, podría suponerse que Fantino —cercano a Javier Milei y al gobierno de La Libertad Avanza— se alineara con Verón. Sin embargo, su largo historial de críticas y arremetidas contra la Bruja parece impedirlo.
