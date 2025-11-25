Alejandro Fantino destrozó a Juan Sebastián Verón en tierras de Pablo Toviggino

En junio de este año, el periodista Alejandro Alfie (Clarín) escribió: “Pablo Toviggino amplía su cartera de negocios. De solo 46 años, rosarino de nacimiento y santiagueño por adopción, el tesorero de la AFA es una pieza central en el lanzamiento del nuevo canal de streaming, Carnaval Stream.”

Fantino expresó: “Yo lo conozco a Verón. No es alguien con quien yo tendría relación; está en las antípodas mías de ver el fútbol. Es un muchacho difícil, soberbio.”

Alejandro Fantino recordó que conoce a Juan Sebastián Verón desde Boca Jrs en el marco del enfrentamiento de EDLP con la AFA pic.twitter.com/BFtnJFQiyy — Al Toque (@altoque_ok) November 25, 2025

Los antecedentes de Alejandro Fantino y Verón

No es la primera vez que Alejandro Fantino apunta contra el presidente de Estudiantes de La Plata.

En junio de 2017, por ejemplo, declaró: “Verón es un manipulador. Lo hizo con periodistas, con los técnicos de la Selección y con los entrenadores de Estudiantes: echó a Simeone, Milito y Vivas. En la Selección siempre fue un perdedor: en Francia 98 ordenó poner las lonas y hacía tiempo contra Suecia mientras quedábamos afuera del Mundial. Y en Estudiantes está haciendo lo mismo: manipula todo a través de Alayes, que es una marioneta suya.”

Meses después, tras la clasificación de la Selección Argentina al Mundial de Rusia 2018, el periodista volvió a cargar contra el exjugador del Manchester United: “La Bruja Verón pasó de ser una estrella europea a hacerse el periodista deportivo en 2014 —yo lo vi, con el trajecito ajustado, caminando al lado de Varsky— y ahora terminó como recomendador de brujos.”

En ese sentido, podría suponerse que Fantino —cercano a Javier Milei y al gobierno de La Libertad Avanza— se alineara con Verón. Sin embargo, su largo historial de críticas y arremetidas contra la Bruja parece impedirlo.

