Bob Esponja será un duro rival de Mariano Closs, Pollo Vignolo y Juan Pablo Varsky

"(...) Peter Hutton, que ha trabajado para emisoras establecidas como la BBC, Eurosport y Sky y para empresas disruptivas como Meta y la Saudi Pro League, lo expresa así.

“Ya no hay una única forma de hablarle a tu público; se necesitan diferentes voces editoriales en las distintas plataformas”, explica. “Se trata de aceptar que no siempre se trata del juego en vivo. Los clips pueden ser la oferta más importante. Pero en resumen, es bastante simple: hay que lograr que la gente se interese”.

El riesgo con artículos como éste es que termines escribiendo algo que te haga parecer tan tonto como las predicciones de la película 'Regreso al Futuro', de 1985 sobre la tecnología que tendríamos en 2015: taxis voladores, patinetas voladoras y cordones de zapatos que se atan solos. (...)

Empecemos con el pronóstico más seguro de todos: podremos ver más deporte y contenidos relacionados con el deporte, en más lugares y de más maneras.

La semana pasada, Paramount+ (N. de la R.: dueños de Telefe en la Argentina hasta hace muy poco tiempo) obtuvo los derechos para emitir la Champions League en el Reino Unido por primera vez, desplazando a TNT Sports. Pero no solo las plataformas están en auge: el volumen también.

Two Circles, la firma internacional de marketing deportivo y de entretenimiento, cree que el consumo global de deportes se triplicará entre 2014 y 2034, pasando de 1,3 billón de horas a 4 billones de horas en 9 años. En 2024, según la firma, se consumieron 3 billones de horas de videos deportivos en todo el mundo, de las cuales el 40% se realizó en plataformas digitales.

La semana pasada, vi fútbol americano en directo en BBC Sport, TikTok y TNT, la NFL en DAZN, rugby escolar en YouTube y las principales noticias del Mundial en X. Todo en mi teléfono. Pero esto fue solo una pequeña parte de lo que podría haber visto.

“Los últimos 15 años se han caracterizado por un crecimiento exponencial de la oferta de contenido que supera la demanda”, afirma Gareth Balch, cofundador de Two Circles. (...) Gran parte de este contenido lo crean los propios atletas, clubes y ligas, y no los medios de comunicación, y se difunde a través de sus propias aplicaciones, redes sociales y sitios web. Pero ahora todos somos creadores.

futbol en el celular "Todo en mi teléfono."

La IA

“Estamos presenciando un cambio fundamental en el fandom”, afirma Lewis Dean, director de marca y reputación de TikTok en Europa. “Los fans participan más activamente que antes. También son creadores y siempre están dispuestos a participar”.

Pero también ocurre lo contrario. Todo el ecosistema quiere conectar con los fans, estén donde estén, y muchos de ellos están en TikTok, lo cual es genial para nosotros.

Hutton, quien estuvo a cargo de las asociaciones deportivas de Meta entre 2018 y 2023, cree que vamos a obtener mucha más producción de las estrellas del espectáculo, y serán sus contribuciones las que lideren el debate posterior al partido, no personas como yo o incluso los mejores expertos.

Una de las empresas con las que trabaja Hutton actualmente es Greenfly, una firma con sede en Santa Mónica (California, USA) que utiliza inteligencia artificial para extraer rápidamente imágenes fijas y videos de los partidos y enviarlos directamente a los atletas, o a quien administre sus cuentas de redes sociales, para que los publiquen.

"Cuando has visto un partido, ¿qué es lo que realmente te impacta?", pregunta Hutton. "Si un jugador publica algo sobre un partido, tiene mucha más fuerza que si lo hace un comentarista, un club o una liga".

Balch ve el aumento en la cantidad de contenido publicado por clubes, ligas y estrellas como una reacción a la feroz batalla por nuestra atención.

“La mayor variedad que ofrecen los medios modernos significa que los fanáticos ávidos probablemente sepan y consuman más, y los fanáticos ocasionales probablemente hagan lo contrario”, afirma.

“Las ligas, los equipos y los atletas necesitarán duplicar la cantidad de contenido que producen y triplicar los géneros en los que lo producen para seguir creciendo en relevancia”.

influencer yanki En USA, influencers como IShowSpeed son cada vez más importantes.

Bob Esponja

Cuando el actor Bill Murray sustituyó al famoso pero enfermo locutor de los Chicago Cubs, Harry Caray, en un partido contra los Montreal Expos en 1987, fue todo un éxito. A pesar de su descarada parcialidad hacia los Cubs y de su escasa información, a nadie le importó, pues era divertido y Caray volvería para el siguiente partido.

Pero lo que antes era un hecho aislado, ya es algo común.

Cuando Amazon Prime Video empezó a transmitir los partidos de la Premier League en 2019, una de las sorpresas fue la opción de desactivar el equipo de comentaristas y, en su lugar, disfrutar de la atmósfera de un estadio.

En 2021, la cadena infantil Nickelodeon transmitió simultáneamente la cobertura de CBS del partido de playoffs entre los Chicago Bears y los New Orleans Saints, pero con el añadido de 'Slime' (N. de la R.: material fabricado por Mattel accesorio de juguetes como 'Masters of the Universe', 'Slime Monster', 'Real Ghostbusters' y 'Teenage Mutant Ninja Turtles') y Bob Esponja.

Desde entonces, se han presentado 5 partidos más de la NFL en Nickelodeon, y hay más en desarrollo.

El próximo mes, ESPN2 y varias opciones de Disney Channel transmitirán simultáneamente una versión con temática de Monsters Inc. del partido de fútbol americano del lunes 24/11 por la noche de ESPN entre los Philadelphia Eagles y Los Angeles Chargers.

Puedes decidir si es una alternativa más divertida que la transmisión de iShowSpeed en YouTube para su primera exclusiva global de la NFL, el partido inaugural de la temporada en Sao Paulo entre los Kansas City Chiefs y los Chargers, o la transmisión de Mark Goldbridge que ofrece la Bundesliga en el Reino Unido. La cuestión es que tenemos opciones.

monsters inc Monsters Inc. invaden el fútbol americano.

TikTok

“La gran tendencia es la hiperpersonalización”, afirma Stagg, quien ahora asesora a empresas en sus estrategias digitales y de interacción con los fans. “Lo llamo 'personalizar' el contenido porque es similar a cómo los jugadores personalizan a sus personajes con aspectos que han comprado o ganado”.

Un gran aficionado podría querer una transmisión con un montón de datos, mapas de calor y xG. Un aficionado más casual podría querer ver el partido junto con su YouTuber favorito.

Hutton está de acuerdo.

“Cuando ves un partido en la televisión tradicional, ves lo que la emisora cree que quieres”, afirma. “Pero los espectadores del futuro querrán elegir. NFL Multiview (4 partidos en una pantalla) ya es una tendencia generalizada en Estados Unidos, pero algunos querrán una transmisión con las últimas cuotas de apuestas, mientras que otros preferirán las actualizaciones del fútbol fantasy. Todo es narración”.

Para Dean, de TikTok, la tendencia es clara.

“Ya estamos viendo que las emisoras y los streamers ofrecen acceso rápido y sencillo a datos: seguimiento del balón, velocidad de los jugadores, distancia recorrida”, afirma. “Veremos cómo toda esa información pasa de la pantalla grande a la palma de la mano”.

Si hay algo de lo que podemos estar absolutamente seguros es que los productos de calidad no van a ser más baratos.

Pero aunque los súper fanáticos serán los más afectados, los más ocasionales probablemente descubrirán que pueden obtener todo lo que necesitan sin pagar mucho, o ciertamente no más de lo que ya pagan.

Este año, DAZN, gracias a la nueva inversión saudí, ya ha transmitido gratis la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, ampliada , mientras que la BBC ha empezado a publicar en su web los mismos resúmenes que utiliza en Partido del Día, horas antes de la emisión de su principal programa de resúmenes. La Saudi Pro League lleva 2 temporadas compartiendo resúmenes extensos de sus partidos en YouTube.

Y si todo eso no es lo suficientemente premium para ti, DAZN se asoció con TikTok la semana pasada para transmitir Southend United versus Carlisle United, con 70.000 espectadores únicos disfrutando de ese choque de titanes de forma gratuita.

Ahora bien, nada de esto es estrictamente gratuito, ya que los británicos tienen que pagar una licencia de televisión (174,50 libras al año) para acceder al contenido de la BBC, mientras que todos estos otros "regalos" se financian con publicidad.

Casimiro Miguel es la versión brasileña del ya mencionado Goldbridge, y el canal de YouTube que ha creado, CazeTV, es lo suficientemente grande como para vender su propia publicidad. Estos ingresos le han permitido al canal adquirir los derechos brasileños del Mundial de 2022, los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Clubes de este año. También obtuvo los derechos no exclusivos en Brasil del partido inaugural de la temporada de la NFL entre los Chiefs y los Chargers.

Los piratas

Pero si bien estas son las historias de éxito financiadas con publicidad que el deporte está feliz de publicitar, Hutton plantea otro tipo de espectador al que los titulares de los derechos tendrán que aprender a acomodar.

“Los aficionados piratas también son aficionados valiosos”, afirma. “El deporte tendrá que aceptar la realidad de su existencia e incorporar contenido comercial para monetizarlos”.

Si lo piensas, son ejemplos de aficionados que se preocupan, ya que han buscado contenido pirateado. Entonces, ¿cómo se les puede atraer de vuelta para que contribuyan? Algunas ligas han empezado a incluir publicidad en forma de L alrededor de las transmisiones en vivo, convirtiendo los anuncios en parte del contenido robado, de modo que la atención de los piratas se monetiza.

Otra forma de hacerlo es contabilizarlos correctamente. Videocites es una empresa que utiliza IA para rastrear todos los usos de la propiedad intelectual. Está ayudando a la NBA a contabilizar correctamente su audiencia total, lo que a su vez le permite extraer el máximo provecho de sus socios comerciales.

“Esos datos también ayudan a los deportes a saber qué influencers y creadores de contenido son los mejores a la hora de contar sus historias: con ellos es mejor trabajar”. (...)

… pero las viejas costumbres no morirán por completo (...)

Al igual que los demás expertos consultados aquí, Balch cree que la verdadera innovación “estará en la personalización de los feeds de transmisión para alinearlos más de cerca con lo que las audiencias obtienen en las redes sociales y una mejor producción de video vertical” (video grabado en modo retrato, es decir, la forma en que los niños lo hacen porque así es como lo quieren TikTok, Insta Reels y YouTube Shorts)."

