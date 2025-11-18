Tapar el sol con la mano: 5 millones de personas ven fútbol pirata en Reino Unido

Liga Profesional.jpg La Liga Profesional tiene su transmisión oficial a través de TNT Sports y ESPN Premium

"El nueve por ciento de la población adulta del Reino Unido había visto eventos deportivos a través de transmisiones ilegales en los seis meses previos a octubre de 2025, lo que equivale a 4,7 millones de personas", contó The Athletic.

"Los sitios web no autorizados siguen siendo la forma más común (42 %) de ver deportes ilegalmente. Los dispositivos Fire TV Stick (término que se refiere a los dispositivos Amazon Fire TV Stick, pero que también engloba otras opciones de televisión por internet) fueron el segundo método de consumo más frecuente, con un 31 %. Las redes sociales (20 %), los bares y pubs (16 %) y las VPN (15 %) fueron otras opciones elegidas por los usuarios", detalló.

"La situación se ha agudizado mucho y, en los últimos años, ha ido empeorando"

La piratería (el fútbol ilegal, así como muchos otros deportes) es un fenómeno global. Y es, también, un dolor de cabeza global. Los dueños de los derechos de transmisión luchan y adoptan medidas regulatorias para combatir el crimen, aunque es una cruzada que lejos están de ganar.

Gareth Sutcliffe, de la consultora tecnológica y de medios Enders Analysis, le dijo a The Athletic: "La situación se ha agudizado mucho y, en los últimos años, ha ido empeorando".

En Europa, la UEFA acaba de firmar un convenio con la Coalición contra la Piratería (CAP) y con el Clearing House for Copyright Infringement on the Internet (CUII). En Sudamérica, la CONMEBOL hizo lo propio con la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA).

En España, Javier Tebas lleva adelante una de las luchas más estoicas en este tema. El presidente de LaLiga es una de las voces más férreas si de combatir la piratería se trata. Hace poco más de un mes, unos 1600 bares y restaurantes fueron sentenciados por transmitir partidos de manera ilegal.

Y la temporada pasada, la Premier League bloqueó unas 660.000 transmisiones ilegales en redes sociales y sitios web.

El dilema incluye el factor económico, puestos que muchas personas consideran que lo que pagan es demasiado costoso para consumir un deporte tan popular, pero también se sostiene en otro aspecto: el factor cultural.

"Si existen mejores servicios en otros lugares, con mayor innovación y más opciones, los consumidores se decantarán por ellos, incluso si eso implica recurrir a la piratería", decía la consultora Sutcliffe.

Y es que el entretenimiento de las transmisiones oficiales, pago, se enfrenta a un enemigo letal: el entretenimiento "no cost", sin costo, que ofrecen las plataformas y redes sociales de la actualidad.

Marcelo Gantman, especialista en nuevas tecnologías, aporta con lucidez que "las audiencias criadas bajo el imperio de internet que saben, suponen o consideran que, a la larga, los modelos de negocios de los contenidos digitales tenderán indefectible a ser gratis. O pagados por publicidad, tiempo de uso y otras formas de monetización de experiencias".

El fútbol, como producto, enfrenta una paradoja. Nunca fue tan global y tan accesible, pero al mismo tiempo nunca estuvo tan expuesto a la informalidad. La piratería no es solo un problema técnico o legal, sino que es un síntoma cultural y de mercado.

