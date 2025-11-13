La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre el caso que conmueve a toda Italia: ciudadanos italianos que viajaron Sarajevo durante la guerra de los Balcanes para disparar a civiles inocentes, los llamados “safaris humanos”, revelados por un popular escritor italiano.
INDIGNACIÓN MUNDIAL
Italia investiga "safaris humanos" de multimillonarios en Sarajevo
La Fiscalía de Milán investiga los "safaris humanos" en Sarajevo, tras la denuncia de un escritor italiano y una alcaldesa bosnia que señalan a ultraderechistas y multimillonarios que viajaban a Bosnia como francotiradores de fin de semana.
La denuncia, documentada en 17 páginas, fue realizada por el escritor y periodista Ezio Gavazzeni, respaldado por el reputado exmagistrado Guido Salvini y la exalcaldesa de Sarajevo de 2021 a 2024, Benjamina Karic, quienes recopilaron pruebas contundentes, testimonios y material de lo que era un secreto a voces. Los rumores ya se habían corroborado hace un tiempo para Sarajevo Safari, un documental del esloveno Miran Zupanic que recoge testimonios de sobrevivientes y expone cómo millonarios extranjeros pagaron por acribillar a balazos a inocentes en la capital bosnia.
"Frente al Museo Nacional, siendo un niño, me disparó uno de estos francotiradores", señala Faruk Šabanovi, a quien uno de estos disparos lo dejó en una silla de ruedas. Otro relato, difundido por un medio de comunicación itraliano, asegura que un bebé fue asesinado en Bosnia "cuando tenía un año" por parte de estos cazadores multimillonarios.
Según los testimonios, las autoridades serbias, el gobierno italiano y los servicios secretos sabían de la existencia de estos “cazadores de humanos” de extrema derecha y multimillonarios, quienes viajaban a Bosnia para ser francotiradores de fin de semana, matando a sangre fría a niños y adultos.
En el caso, que ha tomado conocimiento público gracias al escritor y periodista Ezio Gavazzeni, podrían estar implicados "notarios, abogados, profesionales con recursos económicos, empresarios, con bastante dinero disponible". "Hay un número bastante amplio", asegura Gavezzeni.
Los datos escalofriantes de la denuncia sobre los "safaris humanos"
Según la denuncia, iban con vuelo directo de Trieste a Belgrado de la compañía serbia Aviogenex, que en esa época operaba desde el aeropuerto italiano. Para ser francotiradores de fin de semana pagaban el equivalente a entre 80.000 y 100.000 euros. Por disparar a niños se pagaba más. En la información que ha trascendido, se habla de un empresario milanés dueño de una clínica estética privada, y ciudadanos de Turín y Trieste.
Ezio Gavazzeni presentó una denuncia penal argumentando que ocurrieron “safaris humanos” durante el sitio de Sarajevo en la guerra de Bosnia (1992-1996).
"Hablamos de gente con dinero, con reputación, empresarios, que durante el asedio de Sarajevo pagaban por poder matar a civiles desarmados. Salían de Trieste para una caza del hombre y luego volvían y seguían con su vida de siempr e, respetable a los ojos de todos”, sostiene El escritor y periodista Ezio Gavazzeni.
Según La Reppublica, la fiscalía italiana ya ha identificado a cinco italianos responsables de cometer tales atrocidades y de enlistarse en estos mal llamados “safaris humanos”. Los cazadores de vidas inocentes, desde las colinas, disparaban a los transeúntes de Bosnia y se estima que fueron asesinados de este modo más de 11.000 civiles.
Unos de los ciudadanos italianos identificados es propietario de una conocida clínica estética, según Corriere della Serra, y tanto su identidad como la existencia de este delito en Serbia era ampliamente conocido por los servicios de Inteligencia italianos.
En ese sentido, el fiscal italiano Alessandro Gobbis posee una lista de varias personas que pueden aportar su testimonio y van a ser llamadas a declarar. Según el escritor Ezio Gavazzeni, los 'cazadores' de vidas podrían llegar a ser un centenar. “Espero que puedan localizar al menos a uno o a dos, quizá diez”, sostiene.
Aunque la fiscalía italiana se encuentra ahora mismo abocada a desenmascarar y enjuiciar a estos estos 'cazadores humanos' italianos, podrían abrirse otros procesos en otras jurisdicciones, por fuera de Italia, ya que habría otros ciudadanos implicados, de origen estadounidense y ruso, mayormente multimillonarios y oligarcas.
Más noticias en Urgente24
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa
Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)