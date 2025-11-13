Italia investiga "safaris humanos" de multimillonarios en Sarajevo

Los datos escalofriantes de la denuncia sobre los "safaris humanos"

Según la denuncia, iban con vuelo directo de Trieste a Belgrado de la compañía serbia Aviogenex, que en esa época operaba desde el aeropuerto italiano. Para ser francotiradores de fin de semana pagaban el equivalente a entre 80.000 y 100.000 euros. Por disparar a niños se pagaba más. En la información que ha trascendido, se habla de un empresario milanés dueño de una clínica estética privada, y ciudadanos de Turín y Trieste.

Ezio Gavazzeni presentó una denuncia penal argumentando que ocurrieron “safaris humanos” durante el sitio de Sarajevo en la guerra de Bosnia (1992-1996).

image Un soldado bosnio con un niño en brazos y otra mujer llevando también un niño, cruzan una calle a la carrera para evitar los disparos de los francotiradores, en Sarajevo, el 29 de junio de 1995.

"Hablamos de gente con dinero, con reputación, empresarios, que durante el asedio de Sarajevo pagaban por poder matar a civiles desarmados. Salían de Trieste para una caza del hombre y luego volvían y seguían con su vida de siempr e, respetable a los ojos de todos”, sostiene El escritor y periodista Ezio Gavazzeni.

Según La Reppublica, la fiscalía italiana ya ha identificado a cinco italianos responsables de cometer tales atrocidades y de enlistarse en estos mal llamados “safaris humanos”. Los cazadores de vidas inocentes, desde las colinas, disparaban a los transeúntes de Bosnia y se estima que fueron asesinados de este modo más de 11.000 civiles.

Existen testimonios de familias que, por ejemplo, pierden a su hija pequeña mientras estaba en el cochecito; una bebé de pocos meses, y el francotirador dispara a la niña y no a los padres (Gavazzeni) Existen testimonios de familias que, por ejemplo, pierden a su hija pequeña mientras estaba en el cochecito; una bebé de pocos meses, y el francotirador dispara a la niña y no a los padres (Gavazzeni)

Unos de los ciudadanos italianos identificados es propietario de una conocida clínica estética, según Corriere della Serra, y tanto su identidad como la existencia de este delito en Serbia era ampliamente conocido por los servicios de Inteligencia italianos.

En ese sentido, el fiscal italiano Alessandro Gobbis posee una lista de varias personas que pueden aportar su testimonio y van a ser llamadas a declarar. Según el escritor Ezio Gavazzeni, los 'cazadores' de vidas podrían llegar a ser un centenar. “Espero que puedan localizar al menos a uno o a dos, quizá diez”, sostiene.

Aunque la fiscalía italiana se encuentra ahora mismo abocada a desenmascarar y enjuiciar a estos estos 'cazadores humanos' italianos, podrían abrirse otros procesos en otras jurisdicciones, por fuera de Italia, ya que habría otros ciudadanos implicados, de origen estadounidense y ruso, mayormente multimillonarios y oligarcas.

