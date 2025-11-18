China mueve fichas en dos tableros a la vez: Alemania y Rusia

La relevancia de la relación quedó además reflejada en los datos publicados en octubre por la Oficina Federal de Estadística alemana, que mostraron que China recuperó su lugar como principal socio comercial de Alemania entre enero y agosto, superando levemente a Estados Unidos.

Durante ese período, el comercio bilateral entre Alemania y China alcanzó los 163.400 millones de euros (US$ 189.500 millones), una cifra ligeramente superior a los 162.800 millones de euros del comercio entre Alemania y Estados Unidos.

Empresas alemanas también refuerzan su apuesta por el mercado chino. El grupo óptico Zeiss anunció que ampliará sus capacidades de innovación en la región del delta del río Yangtsé y en el Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, destacando la fortaleza del ecosistema tecnológico chino.

A nivel europeo, sin embargo, persiste el clima de incertidumbre. Un informe reciente de la Cámara de Comercio de la UE en China señaló que el 81% de las empresas europeas perciben una creciente imprevisibilidad en el entorno normativo del bloque. Paralelamente, el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, dialogó por videoconferencia con el comisario europeo Maros Sefcovic sobre exportaciones e investigaciones antisubsidios a vehículos eléctricos chinos.

China quiere más espacio para sus empresas en el mercado ruso

Mientras busca estabilizar su vínculo con Berlín y la UE, Beijing profundiza su alianza con Moscú. El primer ministro chino, Li Qiang, se reunió el lunes en la capital rusa con su par Mikhail Mishustin para participar de la reunión del Consejo de Jefes de Gobierno de la OCS.

image El primer ministro de China, Li Qiang, el de Rusia y representantes de otros países en la reunión del OCS en Moscú.

Qiang instó a avanzar en inversiones, energía, agricultura y cooperación cultural, y expresó el interés chino en importar más productos alimentarios rusos. También llamó a fortalecer la coordinación dentro de la OCS y a respaldar un orden multipolar “equitativo y ordenado”.

Mishustin, por su parte, calificó la relación bilateral como la mejor de su historia y aseguró que Rusia facilitará aún más las inversiones chinas, tema que China venía reclamando.

