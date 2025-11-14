Aluar, Techint, China y la soja: Todo por US$ 20.000 millones de Trump

Curioso acuerdo de comercio en marcha entre la Argentina y USA. La base del arancel es del 10% pero el aluminio (Aluar) y el acero ( Techint / Acindar) quedarán en 50% porque Donald Trump considera necesario proteger a su industria de las exportaciones argentinas. Interesante conocer la opinión de la Unión Industrial Argentina (UIA), portavoz de Paolo Rocca quien sólo embiste contra China como el problema de su negocio siderúrgico. Por suerte para él, en su familia alguien entendió, hace años, el futuro de los hidrocarburos y creó Tecpetrol.
Internacionales: Estados Unidos anuncia la Operacón Lanza Sur en Latinoamérica y continúa en el Caribe
Estados Unidos anunció una operación militar a gran escala, la Operación Lanza del Sur. Continúa con el asedio en el Caribe y ahora va por Latinoamérica : “Vamos a expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental”
Estados Unidos anunció el comienzo de la Operación Lanza del Sur, una operación militar a gran escala en América Latina que extiende el despliegue estadounidense para desbaratar el flujo de drogas hacia los confines latinoamericanos en el marco de la actual lucha de Donald Trump contra el narcoterrorismo, inaugurando de esta manera una nueva fase del asedio estadounidense
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, comunicó el jueves el inicio de una operación militar naval y aérea en el hemisferio Ocidental tendiente a “expulsar a los narcoterroristas” de la región, mientras continúan con el despliegue descomunal de destructores, cazas y buques anfibios en el Caribe y el Pacífico Oriental, gracias al cual han logrado abatir con letalidad al menos 19 supuestas narcolanchas, a pesar de no demostrar con pruebas contundentes que se trataba de narcotraficantes y no simples pescadores atacados por error.
