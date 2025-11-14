Aluar, Techint, China y la soja: Todo por US$ 20.000 millones de Trump

Live Blog Post

Acuerdo comercial con USA: El impacto de la eliminación y reducción de aranceles en Argentina

La relación entre Estados Unidos y Argentina avanzó hacia un nivel pocas veces visto en la historia moderna. Donald Trump y Javier Milei dieron luz verde a un acuerdo integral de comercio e inversión que busca reordenar reglas, abrir mercados sensibles y crear un marco estable para empresas, exportadores e inversores.

El anuncio llegó con un mensaje político claro. Washington reconoce el giro de Argentina hacia un esquema de libre empresa, competencia y disciplina regulatoria, mientras el gobierno argentino se alinea con estándares internacionales para atraer capital, derribar barreras y acelerar la integración comercial.

El tratado bilateral implica la eliminación y reducción de aranceles para sectores clave de la economía de ambos países, por lo que ya comenzó a evaluarse qué productos locales se verían beneficiados y cuáles serían perjudicados.

Aunque resta conocer la letra chica, la baja de tasas apuntaría principalmente a la carne, el acero y el aluminio. Respecto del primer caso, la Casa Blanca precisó en el comunicado en el que confirmó el pacto que las dos naciones se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de res.

A ello se suma la elevación de la cuota de carne a importar al territorio estadounidense, que pasará de 20.000 a 80.000 toneladas anuales. Asimismo, el gobierno de Trump destacó que la administración de Javier Milei facilitará la entrada de ganado bovino vivo y de aves de corral en el plazo de un año.

El acuerdo también evalúa otorgar a la Argentina un cupo de exportación sin aranceles para acero y aluminio, que en la actualidad pagan una tasa del 50% a raíz del alza impuesta en los primeros meses del año por el líder republicano.

En tanto, a nivel local se dará acceso preferencial a productos de Estados Unidos de los sectores químico, agrícola y de tecnología de la información, medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos y vehículos.

Como contrapartida, la nación norteamericana "eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas", según precisó la Casa Blanca.

En cuanto a las importaciones de bienes de capital y vehículos, se estima que las restricciones serán prácticamente nulas lo que, en el caso del sector automotriz, implicaría que Argentina dejará de exigir evaluaciones técnicas adicionales para autos estadounidenses.

