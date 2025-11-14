Martín Llaryora apuesta fuerte: Poda de impuestos y suerte atada a la de Javier Milei

La ley incluirá también frenos en los impuestos rurales y programas de promoción industrial. Todo ello rozaría un coste recaudatorio cercano a los 500.000 millones de pesos.

Esta fuerte apuesta que se confirmaría en pocas horas fue anticipada por Llaryora tras su reunión con los negociadores de Casa Rosada, Diego Santilli y Manuel Adorni. Luego de la recepción de los flamantes ministro del Interior y jefe de Gabinete respectivamente, el cordobés aseguró que la suerte fiscal de su gestión quedaría fijada al cumplimiento de los indicadores anticipados por el Gobierno nacional.

La inflación, el crecimiento económico y la estabilidad cambiaria serían los escenarios adelantados a Llaryora, sobre los cuales se sentaría su apuesta para la reducción local.

Además, Llaryora esperaría compensar la quita de presión tributaria local con el destrabe de recursos adeudados por Nación. Con las transferencias de coparticipación bajo debate, el retorno del flujo de dinero hacia las provincias sería clave para el correcto funcionamiento de las gestiones locales, que como en el caso de Córdoba, tuvieron que aumentar el caudal recaudatorio propio para financiar la quita de recursos.

Gesto impositivo post derrota electoral

En el plano político, la merma fiscal propuesta por el Centro Cívico llegó tras un fuerte golpe electoral que activó las alarmas. Si bien el discurso del oficialismo provincial fue sobre una elección de medio término “positiva”, puertas adentro la pregunta fue cómo un candidato ignoto como el libertario Gonzalo Roca logró sacarle 12 puntos de diferencia al tres veces gobernador, Juan Schiaretti.

Esa evidente anomalía no fue descartada por Llaryora, quien aspira a la reelección de cara al 2027. Leyendo el mensaje del votante cordobés, el gobernador aceleró sobre lo inmediato para acompañar la tendencia y no contradecir a las urnas.

