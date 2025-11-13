Ex FMI: "Es lo más parecido a un tratado de libre comercio sin serlo"

El economista Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional, (FMI) sostuvo por Radio Splendid que, la firma con USA, "no se trata formalmente de un acuerdo de libre comercio, ya que el país continúa atado al Mercosur”, pero es lo más “parecido” que se puede firmar.
Loser señaló que aún falta conocer los puntos finos del entendimiento porque “el diablo está en los detalles”, pero destacó que la apertura de exportaciones era “lo que Estados Unidos quería”, con el objetivo de vender más al mercado argentino.
Respecto de los sectores involucrados, enumeró que el acuerdo incluye al sector agrícola, incluso con la posibilidad —según trascendidos— de que Estados Unidos pueda exportar bovinos vivos a la Argentina.
Carnes
También mencionó la apertura en materia de carnes, determinados medicamentos y servicios ligados a la inteligencia y al apoyo para desarrollos de Inteligencia Artificial.
Desde la óptica industrial, Loser explicó que USA se vería beneficiado sobre todo en el segmento agrícola y en productos de industria pesada, “aunque no en acero”.
“No es un paquete para abusar de la Argentina, sino algo que puede ser conveniente para ambas partes”, afirmó.
Además, remarcó que algunas exportaciones estadounidenses podrían competir con China en el mercado argentino. Finalmente, el economista descartó que el acuerdo implique un aprovechamiento unilateral.
Más noticias en Urgente24:
Fausto Spotorno: "hasta fin de año tendremos una inflación mensual por encima del 2%"
Era Javier Milei: Más importaciones, menos empleo
"El proyecto de modernización laboral aún no ha sido presentado en el Congreso"
Lilia Lemoine contra Alejandro Fantino por el rumor del Pacto de Olivos 2