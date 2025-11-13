Ex FMI: "Es lo más parecido a un tratado de libre comercio sin serlo"

“No es un paquete para abusar de la Argentina, sino algo que puede ser conveniente para ambas partes”, afirmó.

Además, remarcó que algunas exportaciones estadounidenses podrían competir con China en el mercado argentino. Finalmente, el economista descartó que el acuerdo implique un aprovechamiento unilateral.

