"USA retiró casi US$ 900 millones de sus reservas del FMI, mientras que Argentina recibió una cantidad equivalente antes de un pago crucial de su deuda; los analistas atribuyeron estas transacciones al esfuerzo de Washington por reforzar el gobierno de Javier Milei": Financial Times.
PREOCUPAN LAS BAJAS RESERVAS ARGENTINAS
Opacidad USA / Argentina obliga a revisar qué pasó en FMI con Javier Milei
Financial Times: "USA retiró US$ 870 millones de su cuenta del FMI ante inminente pago argentino. Las reservas de Javier Milei siguen peligrosamente bajas".
Los Derechos Especiales de Giro (DEG) de Washington en el FMI , fondos que pueden utilizarse para pagar deudas o intercambiarse por dólares, euros y otras divisas, disminuyeron en US$ 870 millones el mes pasado, según cálculos del FT.
La cuenta de DEG de Argentina aumentó en la misma cantidad durante ese período, que se produjo justo antes de que Argentina tuviera que pagar US$ 840 millones al FMI el 01/11.
La opacidad de todo esto es llamativa:
- No se han revelado los mecanismos que sustentan el acuerdo de intercambio de divisas por valor de US$ 20.000 millones, diseñado para dar a Buenos Aires acceso a dólares.
- Los analistas señalaron que era posible que Washington hubiera transferido los DEG a Argentina como parte del acuerdo.
- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre las transacciones de DEG.
- El Ministerio de Economía de Argentina no respondió a la solicitud de comentarios y el Banco Central del país declinó hacer declaraciones.
- No se han revelado los mecanismos que sustentan el acuerdo de intercambio de divisas por valor de US$ 20.000 millones, diseñado para dar a Buenos Aires acceso a dólares.
- Los analistas señalaron que era posible que Washington hubiera transferido los DEG a Argentina como parte del acuerdo.
- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el martes que “pusimos a disposición una línea de crédito, se utilizó una pequeña cantidad de ella y hemos obtenido ganancias con eso”.
Preocupación
En total, Estados Unidos poseía alrededor de 127.000 millones de DEG en octubre. Sus tenencias ese mes disminuyeron en 640,8 millones, mientras que las de Argentina aumentaron en 640,8 millones, desde menos de 30 millones, según datos del FMI.
El Tesoro deUSA puede convertir DEG en dólares mediante un intercambio con la Reserva Federal.
Según datos de la Fed, este mecanismo no se utilizó en octubre, lo que indica que los DEG no se convirtieron a dólares.
Estas transacciones se producen en un contexto en el que Washington ha estado apoyando a Argentina con un acuerdo de intercambio de divisas por valor de US$ 20.000 millones y una intervención en el mercado para estabilizar el peso.
"(...) Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, con sede en Buenos Aires, estimó a partir de los cambios en el balance del banco central que se habían utilizado US$ 2.700 millones de la línea de intercambio de divisas, y que una parte se había destinado al pago de la deuda con el FMI, aunque subrayó que las autoridades argentinas no habían proporcionado información sobre las transacciones.
La falta de claridad en torno al acuerdo entre Estados Unidos y Argentina ha generado preocupación entre algunos analistas.
“Se trata de una iniciativa enorme y arriesgada”, afirmó Mark Sobel, exfuncionario del Tesoro estadounidense y actual presidente en USA del grupo de expertos OMFIF. “Por el momento, sabemos muy poco al respecto”.
Las reservas de divisas de Argentina siguen siendo peligrosamente bajas, incluso después de que el FMI aportara US$ 15.000 millones de un nuevo rescate de US$ 20.000 millones a principios de este año, y se prevé que sufran una mayor presión en los próximos meses debido a los reembolsos de préstamos anteriores del fondo y la deuda del sector privado."
------------------------------
Más noticias en Urgente24:
Fausto Spotorno: "hasta fin de año tendremos una inflación mensual por encima del 2%"
Era Javier Milei: Más importaciones, menos empleo
"El proyecto de modernización laboral aún no ha sido presentado en el Congreso"
Lilia Lemoine contra Alejandro Fantino por el rumor del Pacto de Olivos 2