Opacidad USA / Argentina obliga a revisar qué pasó en FMI con Javier Milei

El Tesoro deUSA puede convertir DEG en dólares mediante un intercambio con la Reserva Federal.

Según datos de la Fed, este mecanismo no se utilizó en octubre, lo que indica que los DEG no se convirtieron a dólares.

Estas transacciones se producen en un contexto en el que Washington ha estado apoyando a Argentina con un acuerdo de intercambio de divisas por valor de US$ 20.000 millones y una intervención en el mercado para estabilizar el peso.

"(...) Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, con sede en Buenos Aires, estimó a partir de los cambios en el balance del banco central que se habían utilizado US$ 2.700 millones de la línea de intercambio de divisas, y que una parte se había destinado al pago de la deuda con el FMI, aunque subrayó que las autoridades argentinas no habían proporcionado información sobre las transacciones.

La falta de claridad en torno al acuerdo entre Estados Unidos y Argentina ha generado preocupación entre algunos analistas.

“Se trata de una iniciativa enorme y arriesgada”, afirmó Mark Sobel, exfuncionario del Tesoro estadounidense y actual presidente en USA del grupo de expertos OMFIF. “Por el momento, sabemos muy poco al respecto”.

Las reservas de divisas de Argentina siguen siendo peligrosamente bajas, incluso después de que el FMI aportara US$ 15.000 millones de un nuevo rescate de US$ 20.000 millones a principios de este año, y se prevé que sufran una mayor presión en los próximos meses debido a los reembolsos de préstamos anteriores del fondo y la deuda del sector privado."

