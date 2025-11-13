El buque MV Billion Star, que traerá desde Shanghái, China, más de 10.000 toneladas de caños para el gasoducto del proyecto Argentina FLNG (Floating Liquefied Natural Gas, por sus siglas en inglés), clave para el futuro energético nacional, arribaría al puerto de San Antonio Este el próximo 23 de noviembre.
GAS DE VACA MUERTA
Llega el buque Billion Star con un envío de China clave para el GNL
El buque Billion Star llega con más de 10.000 toneladas de caños para el gasoducto del proyecto Argentina FLNG. Es una obra decisiva para el proyecto GNL.
En un principio, el Gobierno de Río Negro había informado que el barco que traería los caños para el proyecto impulsado por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (PAE) y la compañía noruega Golar, sería el CS Fortune, pero luego se corrigió y será efectivamente, el Billion Star el que los traiga.
En efecto, la corrección llegó cuando el buque se encontraba en Namibia, en una escala técnica previa a su arribo a las costas rionegrinas.
Los tubos son para el gasoducto que conectará la red terrestre existente con las futuras plantas flotantes de licuefacción o producción de gas natural licuado, e incluye distintos caños:
- Revestidos en cemento para la sección marina
- Revestidos para tramos de tierra
- Sin revestir, para uso en diferentes sectores del ducto
Un envío clave para el GNL argentino
El desembarco del Billion Star es un paso clave en el desarrollo de la infraestructura que permitirá transportar el gas de Vaca Muerta hasta la futura planta flotante de licuefacción, ubicada frente a las costas rionegrinas.
En efecto, el proyecto Argentina FLNG contempla la instalación de dos barcos factoría: el Hilli Episeyo, que comenzará a operar en 2027, y el MK2, en 2028, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas métricas de GNL por año.
Estas unidades flotantes permitirán transformar el gas natural extraído de Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) para exportación, posicionando a Argentina entre los principales productores regionales.
El plan es que las primeras exportaciones se concreten a fines de 2027, marcando un hito para la balanza energética y comercial del país.
En paralelo, YPF -en asociación con ENI y ahora con la árabe ADNOC-, avanza con las etapas 2 y 3 del programa Argentina LNG, que sumarán nueva capacidad de procesamiento y transporte, consolidando el desarrollo de la cuenca neuquina como motor exportador de energía del Cono Sur.
El entendimiento firmado por YPF, la italiana ENI y XRG en Abu Dabi, en el marco de la feria ADIPEC 2025, prevé una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado, a través de dos buques, expandible a 18 millones, mediante tecnología flotante (FLNG) que permitirá exportar el gas de Vaca Muerta al mundo desde la costa rionegrina.
Un puerto con proyección internacional
La próxima descarga de caños de acero será la primera de varias operaciones programadas en el marco del proyecto, que incluirán nuevos embarques con componentes para la expansión del oleoducto y el gasoducto del GNL, y convertirá al puerto de San Antonio Este en un nodo clave de la red energética nacional.
