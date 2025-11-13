Llega el buque Billion Star con un envío de China clave para el GNL

- Revestidos para tramos de tierra

- Sin revestir, para uso en diferentes sectores del ducto

Un envío clave para el GNL argentino

El desembarco del Billion Star es un paso clave en el desarrollo de la infraestructura que permitirá transportar el gas de Vaca Muerta hasta la futura planta flotante de licuefacción, ubicada frente a las costas rionegrinas.

En efecto, el proyecto Argentina FLNG contempla la instalación de dos barcos factoría: el Hilli Episeyo, que comenzará a operar en 2027, y el MK2, en 2028, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas métricas de GNL por año.

Estas unidades flotantes permitirán transformar el gas natural extraído de Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) para exportación, posicionando a Argentina entre los principales productores regionales.

El plan es que las primeras exportaciones se concreten a fines de 2027, marcando un hito para la balanza energética y comercial del país.

En paralelo, YPF -en asociación con ENI y ahora con la árabe ADNOC-, avanza con las etapas 2 y 3 del programa Argentina LNG, que sumarán nueva capacidad de procesamiento y transporte, consolidando el desarrollo de la cuenca neuquina como motor exportador de energía del Cono Sur.

buque GNL Hilli Episeyo.webp RIGI: PAE solicitó adherir para exportar GNL con una inversión de US$ 2.900 millones.

El entendimiento firmado por YPF, la italiana ENI y XRG en Abu Dabi, en el marco de la feria ADIPEC 2025, prevé una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado, a través de dos buques, expandible a 18 millones, mediante tecnología flotante (FLNG) que permitirá exportar el gas de Vaca Muerta al mundo desde la costa rionegrina.

Un puerto con proyección internacional

La próxima descarga de caños de acero será la primera de varias operaciones programadas en el marco del proyecto, que incluirán nuevos embarques con componentes para la expansión del oleoducto y el gasoducto del GNL, y convertirá al puerto de San Antonio Este en un nodo clave de la red energética nacional.

san antonio este.jpg El puerto de San Antonio Este se convertirá en un nodo clave de la red energética nacional.

