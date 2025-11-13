La ANMAT prohibió 7 cafés de distintas marcas y pidió a evitar su consumo

- Café Clásico, Café Sol, Línea Baristas.

- Café Colombia, Café Sol, Línea Baristas.

- Café Gourmet, Café Sol, Línea Baristas.

- Café, Café Sol, Línea Baristas.

- Puro café estilo italiano tostado natural en grano, Intenso Blend, marca Caffé del Ponte Rialto.

- Café tostado natural, Expresso Café Crema.

Denuncia ante la INAL

La investigación se inició tras una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que advirtió que uno de los productos rotulados como Caffé del Doge exhibía un número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistente.

Durante una inspección en una sucursal de la firma, personal del INAL constató la presencia de otras presentaciones con irregularidades en el rotulado, ausencia de datos obligatorios como lote o fecha de vencimiento, y la utilización de registros falsos.

Dónde se fraccionaban los productos

El propietario del local declaró que no vendía los productos envasados, sino que los utilizaba para la preparación de café en taza, y señaló que eran provistos por la empresa Junio 1995 SRL. Esta firma, a su vez, indicó que el fraccionamiento se realizaba en una planta denominada Café Sol, ubicada en San Justo, partido de La Matanza.

En esa planta, los inspectores comprobaron que no contaba con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni RNPA vigentes, y que se procesaban productos para diversas marcas, entre ellas Caffé del Doge y Caffé del Ponte Rialto. Se incautó la mercadería y se prohibió el fraccionamiento.

El Departamento de Normativa Alimentaria concluyó que se trataba de productos apócrifos, es decir, rotulados falsamente y sin registros necesarios, "al exhibir en sus rótulos un número de RNE no vigente o perteneciente a otro elaborador y números de RNPA inexistentes".

Por tal motivo, ordenaron frenar la producción y venta.

Y ante estas prohibiciones, la ANMAT también resolvió iniciar sumarios sanitarios a las empresas y personas involucradas, en línea con la normativa vigente y con el objetivo de salvaguardar la salud pública.

Además, recomendó a la población evitar el consumo de estos productos y verificar los rótulos antes de adquirir café en grano o fraccionado. Las autoridades sanitarias provinciales y municipales ya fueron notificadas para reforzar los controles.

Hace una semana, la ANMAT había aplicado una disposición similar sobre una marca de frutos deshidratados y un suplemento dietario a base de miel.

