Cumbre Patricia Bullrich - Victoria Villarruel y la sombra de Karina Milei

La todavía ministra de Seguridad quiere dar a luz una nueva mayoría y para eso ya se contactó con los jefes de los bloques radical, Eduardo Vischi (Corrientes), el oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), Luis Juez (PRO Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).

La presidencia provisional y Karina Milei

Con 20 senadores, ahora Patricia Bullrich tomará el comando de la bancada libertaria y deberá encontrar aliados para tratar de acercarse lo más posible al quorum de 37 que le asegure la sanción de las leyes que no requieran más que una mayoría simple.

La estrategia parlamentaria será uno de los temas en los que deberán ponerse de acuerdo Bullrich y Villarruel, luego definirán la agenda de las sesiones extraordinarias donde la reforma laboral ya se sabe que ingresará por la Cámara alta.

Villarruel-Bullrich.jpg Victoria Villarruel tuvo un duro cruce con Patricia Bullrich por las leyes sobre moratoria jubilatoria y discapacidad.

Otro tema delicado es quien ocupará a presidencia provisional, que actualmente ocupa Bartolomé Abdala hasta febrero de 2026, cuando el Senado hace la elección de sus autoridades.

Abdala podría ser reemplazo por el fueguino Agustín Coto –con la bendición de Bullrich y Karina Milei- pero hay otra candidata para el cargo y es la neuquina Nadia Márquez. Tampoco está descartado que siga Abdala.

Karina Milei también tiene intereses en otros asientos de poder como las presidencias de las comisiones más importantes, especialmente la de Presupuesto que hoy preside Ezequiel Atauche, saliente jefe de bloque libertario, que podría ser reemplazado.

Además, Bullrich y Villarruel podrían acordar el día en que jurarán los senadores electos en los comicios del 26 de octubre pasado.

--------------

