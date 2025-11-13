La tremenda acusación de Chiqui Tapia a los dirigentes de San Lorenzo

En la segunda, que fue el pasado viernes 7 de noviembre, Chiqui habría realizado una particular observación.

Ni bien comenzada la reunión, les habría dicho, según aseguró el periodista Pablo Lafourcade: "¿ustedes creen que yo no sé que falta la recaudación del partido contra Deportivo Riestra? ¿Qué no está toda la plata que tenía que haber del partido contra Riestra?"

El periodista luego aseguró: "los trató de ladrones. Tapia sabe todo, se entera de todo".

Embed - SAN LORENZO INTERVENIDO POR AFA - ¿QUÉ VA A PASAR? - PORQUÉ MORETTI Y COSTANTINO SE CREEN GANADORES

Aún no está definido que pasará a nivel institucional en el club de Boedo. Todo indica que la semana que viene habrá una reunión de Comisión Directiva en donde se van a definir algunas cosas.

No es menor mencionar que ayer los jugadores sacaron a la luz un fuerte comunicado contra los dirigentes y algunos referentes, en los últimos días, se habrían reunido con el presidente de AFA.

San Lorenzo y el Torneo Clausura

A lo largo de 2025, y especialmente desde la difusión del recordado video de Marcelo Moretti en abril, el foco en el club de Boedo se desplazó del fútbol hacia los conflictos institucionales.

Aun así, en el primer semestre el Ciclón consiguió llegar a las semifinales del Torneo Apertura bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, y ahora, con Damián Ayude al mando, busca asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana —y, por qué no, ilusionarse con algo más.

El Cuervo cerrará su participación en el Clausura el próximo sábado 15 de noviembre, cuando reciba a Sarmiento de Junín desde las 19:15.

Embed

Con un triunfo o un empate, San Lorenzo garantizará su clasificación a la Sudamericana. Y si además suma tres puntos y River vence a Vélez el domingo 16, el equipo finalizará cuarto en su zona, lo que le permitiría disputar los octavos de final como local.

+ en golazo 24

Qué se juega cada equipo en la última fecha del Torneo Clausura

Qatar 2022, Chile 2025 y Qatar 2025: Argentina va por la tercera estocada a México