Chiqui Tapia (AFA) se mete de lleno en la política de San Lorenzo

Por eso mismo, en la mañana de este 31 de octubre, Chiqui se reunirá con los dirigentes del Ciclón.

San Lorenzo vs Deportivo Riestra

Desde las 19 horas, San Lorenzo de Damián Ayude se enfrentará a Deportivo Riestra en condición de local.

Fue una semana particular, en donde los jugadores amagaron con no entrenar y se plantaron ante Marcelo Moretti por las promesas incumplidas de pagos.

El Cuervo busca reafirmarse en zona de clasificación a Copa Sudamericana y también en zona de Playoffs. Quiere meterse lo más arriba posible entre los 8 que pasan a los octavos de final del Torneo Clausura.

