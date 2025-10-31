Día clave para San Lorenzo de Almagro. Por la mañana se dará una reunión en AFA entre Chiqui Tapia y los dirigentes del club de Boedo para definir los pasos a seguir del club y por la tarde/noche, se jugará sostener su lugar en zona de clasificación a Copa Sudamericana ante Deportivo Riestra.
¿QUÉ PASARÁ CON MORETTI?
Chiqui Tapia (AFA) se mete de lleno en la política de San Lorenzo
Este viernes 31 de octubre es un día clave para San Lorenzo de Almagro. Chiqui Tapia se mete de lleno en la política del Ciclón.
El encuentro ante el Malevo es muy relevante por varios momentos pero por sobre todas las cosas, para darle una alegría a la gente del Ciclón.
San Lorenzo y Chiqui Tapia
El presidente de AFA, Chiqui Tapia, convocó a una reunión con todos los dirigentes de San Lorenzo para definir los pasos a seguir del club de Boedo.
El sitio San Lorenzo Primero aseguró: "Todos los escenarios están arriba de la mesa: acefalía, continuidad de Moretti o la búsqueda en conjunto de una CD transitoria".
Si hay algo que tiene el máximo mandatario del Fútbol Argentino, es que no le gusta que haya lío en los distintos clubes que integran su Asociación.
Por eso mismo, en la mañana de este 31 de octubre, Chiqui se reunirá con los dirigentes del Ciclón.
San Lorenzo vs Deportivo Riestra
Desde las 19 horas, San Lorenzo de Damián Ayude se enfrentará a Deportivo Riestra en condición de local.
Fue una semana particular, en donde los jugadores amagaron con no entrenar y se plantaron ante Marcelo Moretti por las promesas incumplidas de pagos.
El Cuervo busca reafirmarse en zona de clasificación a Copa Sudamericana y también en zona de Playoffs. Quiere meterse lo más arriba posible entre los 8 que pasan a los octavos de final del Torneo Clausura.
