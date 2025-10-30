El gol de Lanús tuvo todo: mano de Salvio, gambeta de Moreno y frialdad de Castillo

2025_10_251030714-scaled Sumando los dos encuentros de la serie, Castillo marcó tres goles FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA

Efectivamente, fue un gran gol el del conjunto argentino, que estuvo cargado de momentos. Desde los más espléndidos hasta los más sorpresivos y pasando por los controversiales. Porque, además de lo lindo, también tuvo polémica.

Es que, en el inicio de la jugada, el Toto Salvio comete una clara mano. Para el árbitro, el venezolano Alexis Herrera, no fue sancionable. Sin embargo, fue de esas intervenciones que tranquilamente podría detectar el VAR en una revisión, cuando retrocede la jugada para detectar posibles infracciones.

No la cobró. Un atenuante factible puede haber sido que la pelota impactó en la mano de Salvio pero el jugador de Lanús la tenía pegada al cuerpo.

Lo cierto es que tras ese incidente la pelota le llegó a Marcelino Moreno, el alma creativa de este Lanús que, más pronto que tarde, estará en carpeta de varios clubes argentinos y quizás también de la región.

Lanús 1 - U. de Chile 0: la ciudad natal de Maradona jugó, luchó y está en la final El Granate se impuso con personalidad FOTO: (X/REDES@clublanus)/NA.

A pura gambeta y velocidad, Moreno se sacó de encima su marca y le puso un pase exquisito a Rodrigo Castillo. El delantero quedó solo por el medio ante el descalabro defensivo de la U. y, a pura frialdad, amagó al arquero. Inclinó su cuerpo como si fuera a definir y engañó al guardameta, para luego salir por su lado izquierdo y quedar con el arco solo de frente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984039084545745219?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1984039084545745219%7Ctwgr%5Eda7b34ae1bd7127f7bad9fcc065ea3b7dc92b5f0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Flanus-1-u-chile-0-la-ciudad-natal-maradona-jugo-lucho-y-esta-la-final-n612388&partner=&hide_thread=false ¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2L0Qge9C79 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

"No sé qué se me pasó por la cabeza, sé que quise definir de primera cuando veo que sale un poco y después se frena. La controlé, y cuando veo que estaba bastante adelantado, me quedó para pasarlo y definir", contó el joven, que hizo algunas categorías de Inferiores en River Plate.

"Son jugadas muy rápidas entonces no tenés tanto para pensar, es decidir ahí en el momento lo mejor", sostuvo.

El delantero confesó que solía mirar a Nacho Scocco para tenerlo como referente. "Es un jugador que le gusta salir a jugar y a mí también". También sumó a Julián Álvarez: "Lo miro mucho".

Lanús vs. Atlético Mineiro: día y sede de la final de Copa Sudamericana

2025_10_251028750 El Galo despachó a Independiente del Valle en la otra semifinal FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA.

Lanús accedió a la tercera final de Copa Sudamericana de su historia. Ganó solamente la de 2013, y perdió la de 2020. Ahora, en 2025, deberá superar a Atlético Mineiro si quiere coronar tras más de 12 años. El duelo será el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. El cotejo se jugará en La Nueva Olla, estadio de Cerro Porteño.

