Lanús y la Universidad de Chile juegan por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. Desde las 19 hs., en la Fortaleza Granate, el conjunto argentino va en busca de la final. En el duelo de ida igualaron 2 a 2.
Lanús 1 - U. de Chile 0: la ciudad natal de Maradona jugó, luchó y está en la final
20:56
Final del partido: Lanús venció 1-0 a la U. de Chile
20:49
¡Se juegan 6 minutos más! El árbitro adiciona en un final electrizante
20:46
Mientras la U. va en busca de un empate milagroso, Lanús está al borde de liquidarlo de contragolpe
20:39
El equipo de Pellegrino se defiende con las piernas que le quedan, mientras el rival va por el empate
20:32
El Granate está subido a la locura de la U., pero tiene que bajar los decibeles y no entrar en ese terreno
20:21
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Castillo amagó al arquero y definió para el 1-0
20:13
GOL ANULADO A LA U [VAR] La tecnología detectó que Di Yorio, que participa de la jugada, volvía del offside
20:11
¡GOL DE LA U! Salomoni capturó un rebote solo en el segundo palo y pone el 1-0
-
20:06
Comienza el 2T
19:49
Final del 1T
19:40
El Granate aprovecha un mediocampo chileno deshecho y es más peligroso que su rival
19:30
El partido se ensucia y se vuelve poco preciso, pero es un terreno más favorable para Lanús
-
19:21
La U. está más clara con la pelota, pero el Granate demuestra que puede lastimar de contragolpe
19:14
GOL ANULADO A LANÚS [VAR] La tecnología detectó que Moreno partió en offside y no convalidó el gol
19:12
¡GOL DE LANÚS! Una corrida de Marcelino Moreno que culmina con tres dedos precisos
-
19:06
¡Lanús, al borde de la expulsión! Durísima entrada de Cardozo: para el árbitro fue solo amarilla, pero por suerte no fue el VAR...
19:00
Comienza el partido
18:19
La infancia del Diego: "Para nosotros, cruzar el Puente Alsina era cruzar el puente de Manhattan"
18:16
11-06-2008: la única vez que Maradona jugó con la camiseta de Lanús en cancha Granate, pero después se puso... ¡la de su histórico rival!
18:07
IMÁGENES: Tremendo banderazo de los hinchas en medio de la locura para recibir al micro del plantel
-
"Cortala Pipo": el día que Maradona le paró el carro a Gorosito, que había dicho que había más hinchas de Banfield que de Lanús
-
TV: Dónde ver Lanús vs. U. de Chile
-
Posibles formaciones de Lanús y U. de Chile
Hoy es un Día Maradoniano, y puede serlo mucho más aun. En el día en que cumpliría 65 años, el país entero y el mundo del fútbol recuerdan a Diego Maradona. En ese contexto, su ciudad natal juega el partido más importante del año.
Nacido en Villa Fiorito, al oeste de la ciudad, fue Lanús el que albergó los primeros años de quien, por ese entonces, era solo "Pelusa".
Desde las 19 hs., el equipo Granate recibirá a Universidad de Chile para definir el empate que consiguieron en el partido de ida, que terminó en tablas: 2-2.
