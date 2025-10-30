Lanús 1 - U. de Chile 0: la ciudad natal de Maradona jugó, luchó y está en la final

Lanús y la Universidad de Chile juegan por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. Desde las 19 hs., en la Fortaleza Granate, el conjunto argentino va en busca de la final. En el duelo de ida igualaron 2 a 2 .

Hoy es un Día Maradoniano, y puede serlo mucho más aun. En el día en que cumpliría 65 años , el país entero y el mundo del fútbol recuerdan a Diego Maradona. En ese contexto, su ciudad natal juega el partido más importante del año.

Nacido en Villa Fiorito, al oeste de la ciudad, fue Lanús el que albergó los primeros años de quien, por ese entonces, era solo "Pelusa".

Desde las 19 hs., el equipo Granate recibirá a Universidad de Chile para definir el empate que consiguieron en el partido de ida, que terminó en tablas: 2-2.

Live Blog Post Final del partido: Lanús venció 1-0 a la U. de Chile

Live Blog Post ¡Se juegan 6 minutos más! El árbitro adiciona en un final electrizante

Live Blog Post Mientras la U. va en busca de un empate milagroso, Lanús está al borde de liquidarlo de contragolpe

Live Blog Post El equipo de Pellegrino se defiende con las piernas que le quedan, mientras el rival va por el empate

Live Blog Post El Granate está subido a la locura de la U., pero tiene que bajar los decibeles y no entrar en ese terreno

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Castillo amagó al arquero y definió para el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984039084545745219&partner=&hide_thread=false ¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2L0Qge9C79 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Live Blog Post GOL ANULADO A LA U [VAR] La tecnología detectó que Di Yorio, que participa de la jugada, volvía del offside Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984037902758658440&partner=&hide_thread=false UNO ANULADO POR LADO: por este offside previo de Di Yorio, el gol de Salomoni para la U. de Chile no valió frente a Lanús. ¡SE GRITÓ COMO UN GOL EN LA FORTALEZA!#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V4q5hCzZZr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE LA U! Salomoni capturó un rebote solo en el segundo palo y pone el 1-0

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El Granate aprovecha un mediocampo chileno deshecho y es más peligroso que su rival

Live Blog Post El partido se ensucia y se vuelve poco preciso, pero es un terreno más favorable para Lanús Dado que la U. tiene mejor dominio de la pelota, el juego en largo y la fricción es una tónica en la que el conjunto argentino se siente más cómodo.

Live Blog Post La U. está más clara con la pelota, pero el Granate demuestra que puede lastimar de contragolpe

Live Blog Post GOL ANULADO A LANÚS [VAR] La tecnología detectó que Moreno partió en offside y no convalidó el gol

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! Una corrida de Marcelino Moreno que culmina con tres dedos precisos

Live Blog Post ¡Lanús, al borde de la expulsión! Durísima entrada de Cardozo: para el árbitro fue solo amarilla, pero por suerte no fue el VAR... Cardozo le dejó el pie muy fuerte a Salomoni en apenas 5 minutos de partido. No llegó a ser un planchazo de milagro, y lo rozó únicamente con la punta del pie. El árbitro le mostró la amarilla.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post La infancia del Diego: "Para nosotros, cruzar el Puente Alsina era cruzar el puente de Manhattan" En una icónica entrevista que le hizo Jorge Lanata, Maradona recordó algunos retazos de su infancia en Villa Fiorito. "El Centro nuestro era Puente Alsina. Ir a Pompeya era como Rodeo Drive o Hollywood. Para nosotros, cruzar el puente Alsina era el puente de Manhattan". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diego10Querido/status/1909199897078772199&partner=&hide_thread=false "El Centro nuestro era Puente Alsina. Ir a Pompeya era como Rodeo Drive o Hollywood. Para nosotros, cruzar el puente Alsina era el puente de Manhattan". (Entrevistado por Jorge Lanata para La Luna, 2001). https://t.co/AxLNi3AwZM pic.twitter.com/1ZEVpjI40V — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) April 7, 2025 VER +

Live Blog Post 11-06-2008: la única vez que Maradona jugó con la camiseta de Lanús en cancha Granate, pero después se puso... ¡la de su histórico rival! El 11 de junio de 2008, Lanús decidió ayudar a Talleres de Remedios de Escalada (su histórico rival, incluso antes de que lo fuera Banfield). Ambos equipos disputaron un partido amistoso a beneficio de Talleres, que se encontraba en una compleja situación financiera. Maradona fue parte de ese amistoso, que se celebró en cancha del Granate. Jugó un tiempo para cada lado. Primero se puso la de Lanús, y luego de la T. VER +

Live Blog Post IMÁGENES: Tremendo banderazo de los hinchas en medio de la locura para recibir al micro del plantel Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1983997437720326518&partner=&hide_thread=false ESTAMOS #JuegaLanús #ArgentinaEsGranate pic.twitter.com/Km1HXA4hcJ — Club Lanús (@clublanus) October 30, 2025

Live Blog Post "Cortala Pipo": el día que Maradona le paró el carro a Gorosito, que había dicho que había más hinchas de Banfield que de Lanús "El 70 por ciento del Sur es hincha de Banfield", había dicho Pipo Gorosito en una declaración a la prensa. Maradona, en otra entrevista, se rió y lo contradijo rotundamente: "Lo que pasa es que Gorosito es de Barrio Norte, no sé dónde nació. ¿Cómo va a decir que el 70 por ciento es de Banfield? Está bien que esté enojado con la gente, pero no puede decir eso", dijo en tono risueño. "Pará, cortala Pipo. Te zarpaste de una manera jodida. De verdad te lo digo, cortala", añadió entre risas. VER +

Live Blog Post TV: Dónde ver Lanús vs. U. de Chile El partido se podrá ver por ESPN y también por DSports.