ESPERA POR ¿LANÚS?

Jorge Sampaoli busca ser dueño de América (con Atlético Mineiro)

Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli está en la final de Copa Sudamericana. Espera por Lanús o Universidad de Chile.

29 de octubre de 2025 - 08:47
Jorge Sampaoli y Atlético Mineiro

El encuentro de ayer 28 de octubre terminó 3 a 1 por lo que el global terminó 4 a 2. El equipo Galo busca la primera Sudamericana de toda su historia.

El conjunto ecuatoriano, que no pudo pasar fase de grupos en Copa Libertadores, se ha equivocado en tres ocasiones en el partido de ayer , lo que derivó en tres tantos del equipo de Jorge Sampaoli.

El ex DT de la Selección Argentina buscará la segunda Copa Sudamericana en su carrera como entrenador. Su primera obtención fue con Universidad de Chile.

