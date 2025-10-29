Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli es uno de los finalistas de la Copa Sudamericana. Venció a Independiente del Valle en el global y espera por el ganador de Lanús y Universidad de Chile para saber con qué rival se enfrentará en Paraguay.
ESPERA POR ¿LANÚS?
Jorge Sampaoli busca ser dueño de América (con Atlético Mineiro)
Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli está en la final de Copa Sudamericana. Espera por Lanús o Universidad de Chile.
El encuentro de ayer 28 de octubre terminó 3 a 1 por lo que el global terminó 4 a 2. El equipo Galo busca la primera Sudamericana de toda su historia.
Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli espera rival
El encuentro entre Lanús y Universidad de Chile será mañana 30 de octubre. La ida salió 2 a 2 en un partido que no tuvo público, a diferencia de lo que pasará mañana. Se esperan más de 47 mil personas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.
El conjunto ecuatoriano, que no pudo pasar fase de grupos en Copa Libertadores, se ha equivocado en tres ocasiones en el partido de ayer , lo que derivó en tres tantos del equipo de Jorge Sampaoli.
El ex DT de la Selección Argentina buscará la segunda Copa Sudamericana en su carrera como entrenador. Su primera obtención fue con Universidad de Chile.
La gran final, será sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay
