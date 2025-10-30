Javier Milei-Jorge Macri abrazo impensado y "reencuentro"

Al salir de la reunión el jefe porteño dijo

Nos saludanos muy bien, hoy fue un reencuentro y eso lo valoro

En la previa

Antes de la reunión con Miliei los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) dialogaron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para discutir la eliminación de las retenciones al petróleo crudo convencional.

El pedido se relaciona con que si se eliminan las cargas impositivas, las operadoras petroleras se comprometen a invertir el ahorro fiscal directamente en aumentar la producción de crudo.

Además, Chubut podría recaudar US$30 millones adicionales si el Gobierno Nacional elimina los impuestos a la exportación del petróleo, lo cual tendría un impacto favorable en los precios locales.

Detalles de la reunión

El objetivo principal fue solicitar la eliminación total de las retenciones sobre el crudo convencional, que actualmente restan competitividad a la producción patagónica.

Las autoridades señalaron que el impuesto no es coparticipable, por lo que la recaudación no vuelve a las provincias productoras.

El pedido fue respaldado por operadores gremiales, empresarios y representantes provinciales, que prometieron destinar cualquier dólar adicional generado por la medida a inversiones productivas.

