Javier Milei-Jorge Macri abrazo impensado y "reencuentro"

Las cámaras mostraron, claramente, el abrazo del Presidente Javier Milei, con Jorge Macri. El porteño agradeció y habló de "un reencuentro".

30 de octubre de 2025 - 20:33
Gobernadores con el Presidente Milei

Antes de la reunión con Milei, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) Antes de

La reunión con los gobernadores en Casa Rosada mostró imágenes antes impensadas como el abrazo de Javier Milei con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Las imágenes mostraron que el primer mandatario entró al Salón Eva Perón de la Casa Rosada y fue al encuentro de cada gobernador los saludo atentamente.

Al llegar a jorge Macri, javier Milei, tenía la cámara pegada de manera que no hubo un solo cuadro para escapar al apretón de manos o abrazo que en definitiva ocurrió.

Todo lo contrario de lo que vimos el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana.

Al salir de la reunión el jefe porteño dijo

Nos saludanos muy bien, hoy fue un reencuentro y eso lo valoro Nos saludanos muy bien, hoy fue un reencuentro y eso lo valoro

En la previa

Antes de la reunión con Miliei los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) dialogaron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para discutir la eliminación de las retenciones al petróleo crudo convencional.

El pedido se relaciona con que si se eliminan las cargas impositivas, las operadoras petroleras se comprometen a invertir el ahorro fiscal directamente en aumentar la producción de crudo.

Además, Chubut podría recaudar US$30 millones adicionales si el Gobierno Nacional elimina los impuestos a la exportación del petróleo, lo cual tendría un impacto favorable en los precios locales.

guillermo francos.jpg
Guillermo Francos escuchó pedidos de dos gobernadores petroleros patagónicos

Detalles de la reunión

El objetivo principal fue solicitar la eliminación total de las retenciones sobre el crudo convencional, que actualmente restan competitividad a la producción patagónica.

Las autoridades señalaron que el impuesto no es coparticipable, por lo que la recaudación no vuelve a las provincias productoras.

El pedido fue respaldado por operadores gremiales, empresarios y representantes provinciales, que prometieron destinar cualquier dólar adicional generado por la medida a inversiones productivas.

