Carlos Bianco; "el gobierno nacional no ha invitado a Kicillof a la reunión de gobernadores"

“No comparto el diagnóstico de que fue un error desdoblar las elecciones. No es un problema tener matices siempre y cuando se tramiten con argumentos y respeto”.

Con respecto a Cristina Kirchner bailando y las caras de su hijo Máximo en el escenario el día de las elecciones, arriesgó:

“Cada uno lo toma como puede. El gobernador le estaba explicando a la militancia lo que había ocurrido porque el pueblo sigue padeciendo la falta de trabajo y el cierre de empresas”.

La discusión que se viene es quien conducirá al justicialismo de la provincia de Buenos Aires a partir de fin de año. No creo que sea un momento para organizar una elección. Deberían existir entendimientos porque vienen años difíciles. Debemos tener un peronismo que apoye a Kicillof hasta el 2027. La discusión que se viene es quien conducirá al justicialismo de la provincia de Buenos Aires a partir de fin de año. No creo que sea un momento para organizar una elección. Deberían existir entendimientos porque vienen años difíciles. Debemos tener un peronismo que apoye a Kicillof hasta el 2027.

Finalmente, sobre lo ocurrido en Río de Janeiro, opinó:

“Me preocupa la crisis de seguridad en Brasil porque ya hemos visto recientemente que nuestras fronteras no nos dan demasiadas seguridades, los delincuentes entran y salen como pancho por su casa”