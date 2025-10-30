“Nos han robado 12 billones de pesos a los bonaerenses y contra eso no hay explicación posible, en más de una ocasión hemos tratado de llevar nuestras posturas a la Casa Rosada sobre cómo afectan sus políticas económicas a la provincia de Buenos Aires” explicó Carlos Bianco.
"MILEI LE TIENE PÁNICO A AXEL"
Carlos Bianco; "el gobierno nacional no ha invitado a Kicillof a la reunión de gobernadores"
“Es una lástima que Milei tenga este tipo de actitudes porque el gobernador de Buenos Aires le viene reclamando diálogo ” dijo el jefe de gabinete bonaerense.
“Hemos tratado siempre con respeto al Jefe de Estado de Argentina pero él nos ha parado la obra pública, nos recortó recursos y programas nacionales en materia de salud y educación. Estamos esperando una respuesta”.
“El 7/9 le sacamos 14 puntos a Milei. El 26/10 empatamos con Trump”
“Esta fue una elección con el gobierno de Estados Unidos al frente, usando recursos ilimitados para sostener a Milei. Le pidió a los argentinos que voten al oficialismo so pena de recortar la asistencia. Eso tuvo un efecto sobre el votante”.
“No comparto el diagnóstico de que fue un error desdoblar las elecciones. No es un problema tener matices siempre y cuando se tramiten con argumentos y respeto”.
Con respecto a Cristina Kirchner bailando y las caras de su hijo Máximo en el escenario el día de las elecciones, arriesgó:
“Cada uno lo toma como puede. El gobernador le estaba explicando a la militancia lo que había ocurrido porque el pueblo sigue padeciendo la falta de trabajo y el cierre de empresas”.
Finalmente, sobre lo ocurrido en Río de Janeiro, opinó:
“Me preocupa la crisis de seguridad en Brasil porque ya hemos visto recientemente que nuestras fronteras no nos dan demasiadas seguridades, los delincuentes entran y salen como pancho por su casa”