urgente24
ACTUALIDAD Carlos Bianco > Kicillof > Buenos Aires

"MILEI LE TIENE PÁNICO A AXEL"

Carlos Bianco; "el gobierno nacional no ha invitado a Kicillof a la reunión de gobernadores"

“Es una lástima que Milei tenga este tipo de actitudes porque el gobernador de Buenos Aires le viene reclamando diálogo ” dijo el jefe de gabinete bonaerense.

30 de octubre de 2025 - 00:07
Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense

Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense

“Nos han robado 12 billones de pesos a los bonaerenses y contra eso no hay explicación posible, en más de una ocasión hemos tratado de llevar nuestras posturas a la Casa Rosada sobre cómo afectan sus políticas económicas a la provincia de Buenos Aires” explicó Carlos Bianco.

“Hemos tratado siempre con respeto al Jefe de Estado de Argentina pero él nos ha parado la obra pública, nos recortó recursos y programas nacionales en materia de salud y educación. Estamos esperando una respuesta”.

Cualquier sistema republicano y federal implican tener un diálogo. Estamos hablando del gobernador de la provincia más poblada del país y es la que más necesidades tiene. Generamos el 40 % de los recursos y nos vuelve una proporción muchísimo menor. Cualquier sistema republicano y federal implican tener un diálogo. Estamos hablando del gobernador de la provincia más poblada del país y es la que más necesidades tiene. Generamos el 40 % de los recursos y nos vuelve una proporción muchísimo menor.

Seguir leyendo

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, reveló que estudian aplicar restricciones a los antivacunas.
El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

“El 7/9 le sacamos 14 puntos a Milei. El 26/10 empatamos con Trump”

“Esta fue una elección con el gobierno de Estados Unidos al frente, usando recursos ilimitados para sostener a Milei. Le pidió a los argentinos que voten al oficialismo so pena de recortar la asistencia. Eso tuvo un efecto sobre el votante”.

Sacamos la misma cantidad de votos, 41 puntos, y sumamos un diputado nacional más. Fue la mejor elección de los últimos 20 años. Tuvimos pequeñas fugas hacia otros candidatos peronistas que nos perjudicaron. Sacamos la misma cantidad de votos, 41 puntos, y sumamos un diputado nacional más. Fue la mejor elección de los últimos 20 años. Tuvimos pequeñas fugas hacia otros candidatos peronistas que nos perjudicaron.

“No comparto el diagnóstico de que fue un error desdoblar las elecciones. No es un problema tener matices siempre y cuando se tramiten con argumentos y respeto”.

Con respecto a Cristina Kirchner bailando y las caras de su hijo Máximo en el escenario el día de las elecciones, arriesgó:

“Cada uno lo toma como puede. El gobernador le estaba explicando a la militancia lo que había ocurrido porque el pueblo sigue padeciendo la falta de trabajo y el cierre de empresas”.

La discusión que se viene es quien conducirá al justicialismo de la provincia de Buenos Aires a partir de fin de año. No creo que sea un momento para organizar una elección. Deberían existir entendimientos porque vienen años difíciles. Debemos tener un peronismo que apoye a Kicillof hasta el 2027. La discusión que se viene es quien conducirá al justicialismo de la provincia de Buenos Aires a partir de fin de año. No creo que sea un momento para organizar una elección. Deberían existir entendimientos porque vienen años difíciles. Debemos tener un peronismo que apoye a Kicillof hasta el 2027.

Finalmente, sobre lo ocurrido en Río de Janeiro, opinó:

“Me preocupa la crisis de seguridad en Brasil porque ya hemos visto recientemente que nuestras fronteras no nos dan demasiadas seguridades, los delincuentes entran y salen como pancho por su casa”

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES