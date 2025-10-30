Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto

La búsqueda de zapatillas a un precio que no arruine el presupuesto mensual se transformó en una especie de trabajo para los argentinos. Y cuando aparece una oportunidad real de conseguir marcas reconocidas sin tener que hacer malabares con las cuentas, la noticia se viraliza instantáneamente. Esto es exactamente lo que sucedió cuando Tami Alonso, la creadora de contenido detrás del perfil de Instagram gangas.tips, compartió con sus más de 300 mil seguidores la apertura de un local de Reebok a precio de outlet que está revolucionando el shopping Terrazas de Mayo.
Ubicado en Av. Pres. Arturo Umberto Illia 3770, Los Polvorines, este establecimiento llegó para cambiarle el juego a quienes buscan renovar su indumentaria sin sacrificar calidad ni estilo. La propuesta es contundente: zapatillas desde $55.000.
Sin embargo, la verdadera joya de esta propuesta no se detiene en el precio base. El local implementó un sistema de promociones escalonadas que premia la compra múltiple. ¿Cómo funciona? Si decidís llevar dos prendas o pares de zapatillas, automáticamente te aplicarán un 20% de descuento sobre el total de tu compra. Ahora bien, la cosa se pone más jugosa cuando aumentás la cantidad: tres unidades equivalen a un 30% menos, mientras que si te animás a cuatro productos, el beneficio trepa hasta un generoso 40% de rebaja en toda la transacción.
Lo interesante de este esquema es su flexibilidad absoluta, ya que podés combinar zapatillas con remeras, buzos con shorts, o simplemente llevarte cuatro pares de calzado diferentes. La libertad para armar tu combo es total, y eso marca una diferencia sustancial frente a otras promociones que suelen venir cargadas de condiciones imposibles de cumplir.
Sin embargo, la cosa no termina ahí. A partir del 29 de octubre, el comercio incorporó beneficios adicionales que elevan aún más la propuesta de valor. Los compradores podrán acceder a un 2x1 en zapatillas y un 3x2 en indumentaria, lo que significa que tu capacidad de compra se multiplica sin que tu billetera sufra un colapso.
Ahora bien, como en toda buena propuesta comercial, existen reglas que conviene tener claras desde el arranque. El local no acepta cambios ni devoluciones, salvo que los productos presenten fallas o defectos de fábrica. Esta política exige que los compradores elijan con criterio y se prueben todo antes de llegar a la caja, pero es algo razonable considerando los precios y descuentos que se ofrecen.
Para quienes planeen su visita, el shopping Terrazas de Mayo mantiene sus puertas abiertas de 10:00 a 22:00 horas en la zona comercial, mientras que el patio de comidas extiende su horario hasta la medianoche. En pocas palabras, suficiente tiempo para recorrer, comparar, probarse y finalmente decidirse por esas zapatillas que venías postergando hace meses.
