Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto

Ahora bien, como en toda buena propuesta comercial, existen reglas que conviene tener claras desde el arranque. El local no acepta cambios ni devoluciones, salvo que los productos presenten fallas o defectos de fábrica. Esta política exige que los compradores elijan con criterio y se prueben todo antes de llegar a la caja, pero es algo razonable considerando los precios y descuentos que se ofrecen.

Embed - Tami Alonso on Instagram: "• Promociones Reebok Abrió @reebokargentina en @terrazasdemayo y vas a poder aprovechar gangas a muy buen precio! Llevando 2 unidades tenés un 20% en toda la compra 3 unidades tenés un 30% en toda la compra 4 unidades o más tenés un 40% en toda la compra A partir del 29 de Octubre aprovecha 2x1 en calzado y 3x2 en indumentaria! No se realizan cambios ni devoluciones excepto por fallas o defectos de fábrica @jalifebrothers #zapatillas #shopping #ofertas #ahorro #ahorrar #promociones #argentina #tendencia #compras" View this post on Instagram A post shared by Tami Alonso (@gangas.tips) Publicación en Instagram de gangas.tips.

Para quienes planeen su visita, el shopping Terrazas de Mayo mantiene sus puertas abiertas de 10:00 a 22:00 horas en la zona comercial, mientras que el patio de comidas extiende su horario hasta la medianoche. En pocas palabras, suficiente tiempo para recorrer, comparar, probarse y finalmente decidirse por esas zapatillas que venías postergando hace meses.

