La función en WhatsApp que todos tienen activada y es un peligro

Una vez ahí, vas a encontrar la sección 'Descarga automática de archivos'. Tocás el tipo de contenido multimedia que querés configurar y elegís entre tres alternativas. La primera es 'Nunca', que implica que ningún archivo se descargará sin tu consentimiento explícito. Cada vez que quieras guardarlo, vas a tener que tocarlo manualmente.

La segunda opción es 'WiFi', que permite que los archivos se descarguen exclusivamente cuando estés conectado a una red inalámbrica, como la de tu hogar. Y la tercera alternativa es 'WiFi y datos móviles', que descargará todo automáticamente sin importar el tipo de conexión que estés usando.

image

Desde la propia plataforma brindan una recomendación clara: "Si tienes un plan de datos limitado, te recomendamos que permitas la descarga automática de archivos multimedia únicamente con una conexión WiFi". Una sugerencia que, traducida al idioma cotidiano, significa: no desperdicies tus datos móviles en contenido que tal vez ni te interese.

Revisar esta configuración puede marcar la diferencia entre un celular ágil y seguro, y uno saturado de archivos innecesarios que ponen en riesgo tu privacidad.

