WhatsApp, una aplicación de Meta muy utilizada, se renueva constantemente para traer novedades a sus usuarios. Esta vez parece ser que las cosas van a dar un giro brusco y esperan hacer un cambio que sorprenda a todos. ¿De qué se trata el “nombre de usuario”?
¿Y AHORA?
WhatsApp confirma el cambio que sorprende a todos: qué es “nombre de usuario”
WhatsApp, una aplicación muy usada en todo el mundo, confirmó el cambio que va a causar revuelo entre los usuarios.
La aplicación de mensajería cambia constantemente y siempre se renueva con distintas funciones que hacen mejor a la app. Los usuarios ya pueden disfrutar de un sinfín de funcionalidades que hacen todo mucho más sencillo. Ahora también se incorpora algo muy novedoso.
WhatsApp cambia para siempre con el “nombre de usuario”
Hoy en día la privacidad en el celular es clave y mucho más en una aplicación como WhatsApp. Para sumar una capa extra de resguardo, la app quiere implementar los nombres de usuario y así poco a poco desaparecer los números de teléfono.
Esta idea fue tomada de Telegram y consiste en que la persona puede ocultar su número de teléfono en WhatsApp y mostrar únicamente el nombre de usuario. El mismo va a consistir de letras y números y, por supuesto, no se pueden repetir.
La idea todavía está en proceso, pero cada persona decidirá cómo se quiere mostrar: si con número de celular o usuario. Además, WhatsApp trabaja para agregar una capa extra de seguridad donde no va a alcanzar con saber el usuario de la persona para escribirle, sino que también hará falta un código.
