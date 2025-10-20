La miniserie con 7 capítulos que tiene a todos fascinados

La plataforma Disney+ tiene una amplia selección de series que son una mejor que la otra. Esta producción se trata de una de las más aclamadas y fascinantes. Una miniserie de 7 capítulos que mezcla intriga, suspenso y te deja obsesionado desde el primer momento.
Para salir un poco de Netflix y sus series, es bueno también conocer que en otras plataformas hay títulos que valen la pena. Este es el caso de una miniserie de Disney+ que se convirtió en la favorita del público por su trama entretenida, ágil y con muchos condimentos.
Esta serie se llama Asesinato en el fin del mundo y tiene todo para convertirse en tu favorita. La misma sigue a una detective amateur que es invitada al retiro de un millonario en una propiedad exclusiva. En ese momento uno de los invitados aparece muerto y comienza una serie de investigaciones que te van a dejar helado.
A lo largo de los 7 episodios más vidas comienzan a correr peligro, con lo cual la investigación se pone cada vez más seria. Aparece la adrenalina, la desesperación y también las ganas de resolver este misterio que tiene a todos muy nerviosos.
Misterio, crimen, investigación y mucho suspenso son las palabras que definen a esta miniserie que se ganó un lugar privilegiado entre todas las producciones de Disney+. Es una de las más aclamadas y todos la recomiendan a pesar de haberse estrenado a fines de 2023.
