El Gobierno busca enfriar el debate del Presupuesto y postergar la discusión hasta que tengan más bancas

El martes está previsto que se presenten el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El proyecto asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales y elimina la obligación de destinar el 6% del PBI a educación, como establece la ley vigente.

El miércoles será el turno del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y de María Gabriela Real, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. La oposición también presiona para que Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas) asistan al Congreso en los próximos días.

El cronograma opositor y las fechas en juego

El 8 de octubre, los bloques opositores acordaron un esquema de trabajo con seis reuniones informativas y una última para emitir dictamen. Hasta el momento se realizaron dos encuentros y hay otros dos previstos para esta semana. Si el calendario se cumple, el dictamen se firmaría el 4 de noviembre y el proyecto llegaría al recinto el 12 de noviembre, justo antes de fin de mes.

De ser así, el Senado tendría apenas unas semanas para revisarlo antes del cierre del período ordinario. Si eso no ocurre, el Gobierno podría recurrir a las extraordinarias, aunque por ahora en el oficialismo evitan confirmarlo.

Qué dice el Presupuesto 2026

El texto que elaboró el Ministerio de Economía mantiene como eje el equilibrio fiscal, y proyecta un crecimiento del PBI del 5%, una inflación del 10,1% y un dólar oficial de $1423 para fines de 2026.

La Casa Rosada espera que, con la nueva composición legislativa, el Congreso finalmente apruebe su primer Presupuesto en más de dos años de gestión. Hasta entonces, el Gobierno seguirá administrando las cuentas con la misma herramienta de emergencia que utilizó desde que asumió: la prórroga del presupuesto anterior y los DNU de necesidad y urgencia.

