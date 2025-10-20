El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes (20/10) la firma del swap de monedas con el Tesoro de USA por US$ 20.000 millones, en el inicio de la última semana antes de las decisivas elecciones legislativas del 26/10. El comunicado resalta que se trata de un "acuerdo de estabilización cambiaria".
COMUNICADO
Más señales a los mercados antes del 26/10: Es oficial el swap entre el BCRA y USA por US$ 20.000 M
El BCRA anunció este lunes (20/10) la firma del swap con el Tesoro de USA por US$20.000 millones para "contribuir a la estabilidad macroeconómica de Argentina".
Anuncio del swap en una semana decisiva
“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta US$ 20.000 millones”, informó en un escuerto comunicado el BCRA.
“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, destacó la autoridad monetaria.
“Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica”, agregaron desde la entidad que conduce Santiago Bausili.
“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, finalizó el comunicado.
Con el swap, las reservas del BCRA -que se calculan en US$ 41.168 millones- deberían aumentar en US$ 20.000 millones.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Silencio en el gobierno nacional tras una explosiva amenaza del narco Fred Machado
La crisis subió otro escalón y hay amenaza de despidos en una famosa bodega mendocina con deudas millonarias
Elecciones: Provincias Unidas y Fuerza Patria cabeza a cabeza, mientras LLA sigue en caída