Escándalo en Olimpia-Cerro Porteño: Un arquero agredido e insultos en vivo

El clásico paraguayo que animaron este último fin de semana Olimpia y Cerro Porteño terminó en un verdadero escándalo luego de que el arquero de “El Decano”, Gastón Olveira, fuera agredido durante una entrevista televisiva y respondió con un insultó en vivo.
El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño terminó en escándalo luego de que el arquero de “El Decano” fuera agredido e insultó en vivo.
El uruguayo, figura indiscutida del empate 1-1, reaccionó con furia frente a las cámaras luego de recibir el impacto de un objeto arrojado desde la zona del cuerpo técnico rival.
El insulto del arquero de Olimpia de Paraguay que salió en vivo
“¿Qué hacés, muerto, la con...?”, gritó visiblemente fuera de sí, antes de que la transmisión fuera abruptamente interrumpida. El partido había tenido un desarrollo intenso y cargado de tensión. Olveira, de 31 años, se convirtió en héroe al atajar dos penales consecutivos al argentino Jonathan Torres.
En la primera ejecución, el árbitro ordenó repetir la jugada por adelantamiento, pero el uruguayo volvió a lucirse y detuvo el segundo disparo, lo que lo llevó a ser elegido como la figura del clásico.
La agresión contra el arquero de Olimpia de Paraguay en el clásico ante Cerro Porteño
Mientras analizaba el partido y expresaba su frustración por no haber podido ganar, un objeto —una botella o un proyectil, según versiones locales— impactó cerca suyo. De inmediato, el arquero interrumpió la nota y lanzó insultos hacia la zona donde se encontraba el banco de suplentes de Cerro Porteño, señalando a un supuesto miembro del cuerpo técnico azulgrana.
El episodio generó revuelo en redes sociales, donde varios usuarios criticaron que la transmisión oficial no mostrara con claridad lo ocurrido ni diera continuidad al incidente. Luego del corte, se vio a Gastón Olveira retirándose de la cancha visiblemente alterado, gesticulando y exigiendo explicaciones a los responsables de la agresión.
En los pocos segundos previos al ataque, el arquero había destacado la entrega del equipo pese a jugar gran parte del partido con uno menos —por la expulsión de Paredes a los 33 minutos del primer tiempo— y aseguró que Olimpia merecía la victoria. Sobre el cierre, también vio la roja Richard Ortiz, lo que acentuó el clima de tensión.
¿Qué medidas tomaría la Asociación Paraguaya de Fútbol?
El arquero, ex River Plate de Uruguay y convocado en su momento a la selección charrúa, abandonó el campo de juego enfurecido, gesticulando y exigiendo sanciones para los responsables.
Las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol ya abrieron una investigación para identificar al agresor y evaluar posibles sanciones disciplinarias.
Cerro Porteño empató 1-1 con Olimpia en el clásico y se aleja del liderato del Clausura paraguayo
Cerro Porteño y Olimpia igualaron 1-1 en una edición más del clásico paraguayo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Copa de Primera.
A pesar que el 'Ciclón de Barrio Obrero' era el favorito, se vio sorprendido cuando Hugo Quintana puso en ventaja al 'Decano' a los 8'. Sobre el final, y con un penal fallado, Ignacio Aliseda puso el empate a los 80', que deja a los azulgranas en el segundo lugar con 33 puntos, a tres del líder, Guaraní.
