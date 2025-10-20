Escándalo en Olimpia-Cerro Porteño: Un arquero agredido e insultos en vivo

El episodio generó revuelo en redes sociales, donde varios usuarios criticaron que la transmisión oficial no mostrara con claridad lo ocurrido ni diera continuidad al incidente. Luego del corte, se vio a Gastón Olveira retirándose de la cancha visiblemente alterado, gesticulando y exigiendo explicaciones a los responsables de la agresión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1980061525487255740&partner=&hide_thread=false Los hinchas de Cerro Porteño agarraron a uno de Olimpia que estaba de INFILTRADO en la Nueva Olla, cobró.



El hincha de la O tuvo que saltar al campo de juego para poder irse, mientras algunos de Cerro quisieron saltar para ir a buscarlo y le tiraban cosas. pic.twitter.com/XRbr1bAa0w — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) October 20, 2025

En los pocos segundos previos al ataque, el arquero había destacado la entrega del equipo pese a jugar gran parte del partido con uno menos —por la expulsión de Paredes a los 33 minutos del primer tiempo— y aseguró que Olimpia merecía la victoria. Sobre el cierre, también vio la roja Richard Ortiz, lo que acentuó el clima de tensión.

¿Qué medidas tomaría la Asociación Paraguaya de Fútbol?

El arquero, ex River Plate de Uruguay y convocado en su momento a la selección charrúa, abandonó el campo de juego enfurecido, gesticulando y exigiendo sanciones para los responsables.

Las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol ya abrieron una investigación para identificar al agresor y evaluar posibles sanciones disciplinarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1980051392703189467&partner=&hide_thread=false Un auxiliar de Cerro Porteño fue a buscar a Gaston Olveira, arquero de Olimpia, y así reaccionó el Uruguayo en plena nota: pic.twitter.com/KN6QqZtBbF — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) October 19, 2025

Cerro Porteño empató 1-1 con Olimpia en el clásico y se aleja del liderato del Clausura paraguayo

Cerro Porteño y Olimpia igualaron 1-1 en una edición más del clásico paraguayo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 de la Copa de Primera.

A pesar que el 'Ciclón de Barrio Obrero' era el favorito, se vio sorprendido cuando Hugo Quintana puso en ventaja al 'Decano' a los 8'. Sobre el final, y con un penal fallado, Ignacio Aliseda puso el empate a los 80', que deja a los azulgranas en el segundo lugar con 33 puntos, a tres del líder, Guaraní.

Embed - Cerro Porteño 1-1 Olimpia | Fecha 17 | Torneo Clausura 2025

