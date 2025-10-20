Maximiliano Pullaro mira los números ocultando la realidad

"No es lo mismo que ganen los candidatos que puso Karina Milei a dedo, o los candidatos que puso Cristina Kirchner a dedo, el Chivo Rossi que va segundo en el lugar de la lista, la Cámpora, el Cachi Martínez, que no van a defender a la provincia de Santa Fe y van a trabajar por otros intereses, que si la que triunfa el domingo 26 es Gisela Scaglia". "No es lo mismo que ganen los candidatos que puso Karina Milei a dedo, o los candidatos que puso Cristina Kirchner a dedo, el Chivo Rossi que va segundo en el lugar de la lista, la Cámpora, el Cachi Martínez, que no van a defender a la provincia de Santa Fe y van a trabajar por otros intereses, que si la que triunfa el domingo 26 es Gisela Scaglia".

La diputada provincial Jimena Senn, presente en el acto, sumó su respaldo: "A Gisela no hay que explicarle qué necesita nuestra región porque lo conoce. Siempre estuvo en las obras, acompañando a los intendentes y a las instituciones. Por eso es clave que el 26 de octubre los santafesinos la acompañen".

El oriundo de Hughes también se refirió al contexto nacional y planteó una mirada de esperanza hacia el futuro "esperemos que el Presidente se deje ayudar, nosotros vamos a trabajar para tener una Argentina grande como es la que soñamos, pero esa Argentina es una Argentina productiva".

En ese sentido, completó: "Creemos en la Argentina, creemos en el potencial que tiene el campo, la energía, la minería y así entender que hay una Argentina diferente que es la que está por venir".

image El gobernador respalda a la vice y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, en sus últimas paradas. Foto: Gobierno de Santa Fe

Provincias Unidas

Por otra parte, el radical insistió en que el bloque de Provincias Unidas buscará consolidar una alternativa federal, que exprese los valores del interior frente a las decisiones centralistas.

"No somos destituyentes ni golpistas; queremos que al país le vaya bien, pero también que a Santa Fe se la respete y se le devuelva lo que aporta", sostuvo.

Pullaro pidió a la ciudadanía que acompañen con su voto a la lista Provincias Unidas en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, ya que lo "avergüenza" la composición del Congreso Nacional actual

"A mí me avergüenza el Congreso que tenemos en la República Argentina. Que las diputadas se gritan gato, narco, se están permanentemente agrediendo, tirándose agua o filmándose para hacerse daño", resaltó.

Las encuestas olvidan la realidad

Si bien los últimos sondeos dejaron una buena señal para el gobierno provincial, lo cierto es que la realidad choca con los datos.

La seguridad es uno de los puntos primordiales en la campaña de Pullaro, o eso es lo que siempre dio a entender. Sin embargo, durante los últimos meses, luego de una cierta "tranquilidad", las calles dejaron entrever que el territorio santafesino, precisamente Rosario, sigue en manos del narcotráfico, conllevando a que la violencia continúe visible.

Sin ir más lejos, este fin de semana, un hecho de inseguridad volvió a sacudir el tablero de los rosarinos, aunque aún el propio gobernador no se manifestó por lo ocurrido.

Lucas Cicarelli tenía 30 años. Fue asesinado en ocasión de robo este sábado por la noche en Dorrego y el río, un punto donde todos los fines de semana explota por su ubicación y su amplio verde.

image El lugar donde mataron a Lucas. Foto: Juan José García

Lucas trabajaba como mozo y su novia también. Fueron a comer galletitas y jugo de fruta sobre la barranca del río a la altura de calle Dorrego. Allí fueron abordados por dos sujetos, uno de ellos estaba armado. Lucas se abalanzó para que su novia pudiera huir y pedir ayuda. Lo tiraron por la barranca. Cayó y murió producto del golpe.

El primer sospechoso, Andrés Rodrigo F. (38), fue detenido poco después del crimen: lo hallaron escondido detrás de unos árboles con la mochila de la novia de la víctima, mientras que, pasado el mediodía del lunes, hallaron al segundo. Se trata de un hombre de 33 años que cayó en un operativo de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones en inmediaciones de Avellaneda y Cisnero.

Con este marco sangriento, es difícil confiar en los números sin esperar lo que dirán las urnas.

