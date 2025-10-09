En medio del escándalo de LLA, Provincias Unidas se afianza rumbo a las urnas

El encuentro de Jujuy se enmarca en la agenda que Provincias Unidas viene desarrollando en distintos puntos del país -como Córdoba, Puerto Madryn y Santa Fe-, con el propósito de consolidar una visión común basada en la producción, el trabajo, la educación y la energía como pilares del desarrollo nacional.

La última reunión del sector había sido la semana pasada en Chubut. El siguiente al de Jujuy, de hecho, se planifica para el 15 de octubre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

image Tercera cumbre del espacio federal y alternativo al modelo que lleva adelante Javier Milei.

Legisladores que defiendan a la provincia

En el marco de los festejos por el "tricentenario" de la ciudad de Rosario, Pullaro apuntó: "Nos molesta que siempre nos quieran imponer los candidatos desde Buenos Aires y que nos ninguneen".

Sobre esa línea, sostuvo que "Los dos frentes que hoy disputan en el orden nacional quieren imponer los candidatos de Cristina Kirchner uno, y los de Karina Milei otro. Sin embargo, nosotros encaramos un proceso electoral mostrando que tenemos gente de Santa Fe, que va a defender a la provincia, que se va a preocupar por los problemas de los santafesinos, por eso mi vicegobernadora, Gisela Scaglia, una persona noble, buena y trabajadora, es quien encabeza la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe y de Provincias Unidas en el orden nacional".

"Estamos muy contentos y con mucha expectativa de que nos puede ir bien, y que la gente pueda ver que va a haber legisladores que, después de mucho, tiempo van a defender los intereses de la provincia".

image El gobernador de Santa Fe descartó ser candidato presidencial en 2027.

