En medio del escándalo de LLA, Provincias Unidas se afianza rumbo a las urnas

De cara a las elecciones del 26/10, Provincias Unidas se reúne en Jujuy para presentar sus ejes de desarrollo productivo.

09 de octubre de 2025 - 09:44
Agenda federal.&nbsp;

Agenda federal. 

SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, junto a sus pares que integran Provincias Unidas, tendrá este jueves 9 de octubre, en Jujuy, una amplia agenda política e institucional con el objetivo de seguir fortaleciendo la construcción de un espacio federal que se consolida como alternativa de gestión y de gobierno en todo el país.

El anfitrión del encuentro será el gobernador Carlos Sadir, quien recibirá -además del santafesino- a Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes).

A su vez, participará el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional, y uno de los impulsores de este armado político plural.

Provincias Unidas en Jujuy

La jornada comenzará a las 11 con una visita al Parque Solar Cauchari–El Pongo, emblema del desarrollo energético sustentable del norte argentino. Luego, los mandatarios mantendrán una reunión con empresarios mineros y representantes de la industria, para analizar la actualidad del sector y proyectar estrategias comunes que potencien las economías regionales.

Más tarde, a las 12.30, se realizará el acto central del bloque en San Salvador de Jujuy, donde los gobernadores trazarán un balance de las actividades y reafirmarán su compromiso con un modelo de país más federal, productivo y equilibrado. La actividad concluirá con un almuerzo institucional en el Hotel Altos de la Viña.

El encuentro de Jujuy se enmarca en la agenda que Provincias Unidas viene desarrollando en distintos puntos del país -como Córdoba, Puerto Madryn y Santa Fe-, con el propósito de consolidar una visión común basada en la producción, el trabajo, la educación y la energía como pilares del desarrollo nacional.

La última reunión del sector había sido la semana pasada en Chubut. El siguiente al de Jujuy, de hecho, se planifica para el 15 de octubre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

image
Tercera cumbre del espacio federal y alternativo al modelo que lleva adelante Javier Milei.&nbsp;

Tercera cumbre del espacio federal y alternativo al modelo que lleva adelante Javier Milei.

Legisladores que defiendan a la provincia

En el marco de los festejos por el "tricentenario" de la ciudad de Rosario, Pullaro apuntó: "Nos molesta que siempre nos quieran imponer los candidatos desde Buenos Aires y que nos ninguneen".

Sobre esa línea, sostuvo que "Los dos frentes que hoy disputan en el orden nacional quieren imponer los candidatos de Cristina Kirchner uno, y los de Karina Milei otro. Sin embargo, nosotros encaramos un proceso electoral mostrando que tenemos gente de Santa Fe, que va a defender a la provincia, que se va a preocupar por los problemas de los santafesinos, por eso mi vicegobernadora, Gisela Scaglia, una persona noble, buena y trabajadora, es quien encabeza la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe y de Provincias Unidas en el orden nacional".

"Estamos muy contentos y con mucha expectativa de que nos puede ir bien, y que la gente pueda ver que va a haber legisladores que, después de mucho, tiempo van a defender los intereses de la provincia".

image
El gobernador de Santa Fe descart&oacute; ser candidato presidencial en 2027.&nbsp;

El gobernador de Santa Fe descartó ser candidato presidencial en 2027.

