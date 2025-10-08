"Provincias Unidas es antikirchnerista por definición"

La vicegobernadora insistió en que el equilibrio fiscal "es necesario pero no suficiente", y que "el desarrollo económico no viene solo: hay que prepararlo con infraestructura, reglas claras y un Estado eficiente que acompañe al sector productivo".

image La lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas está encabezada por la actual vicegobernadora Gisela Scaglia; secundada por el legislador provincial Pablo Farías. Foto: Gobierno de Santa Fe

La "estafa" de las retenciones cero

Por otra parte, en su repaso por las medidas de la administración de Javier Milei, Scaglia criticó duramente la "mentira de las retenciones cero", al indicar que terminó siendo "una estafa" para los pequeños y medianos productores.

"Duraron 48 horas, fue el hot sale del campo. No vendió nadie, porque el productor chico y mediano, el chacarero, el que se esfuerza todos los días, fue otra vez el perjudicado".

La candidata subrayó que Santa Fe demuestra con hechos que se pueden hacer las cosas de otro modo: "Mientras otros rifan el esfuerzo del campo, nosotros invertimos en obras productivas: el aeropuerto de Rosario, los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista. Esa es la infraestructura que genera trabajo y desarrollo real".

No es momento de shows, ni festejos

Consultada sobre el reciente "show" de Javier Milei, Scaglia fue tajante. "Lo que vimos el lunes fue la desconexión total con la realidad que vive la Argentina", apuntó, en concordancia con el gobernador, Maximiliano Pullaro.

"Mientras las empresas cierran, el comercio se cae y la gente no llega a fin de mes, el Presidente elige burlarse de los argentinos. No es momento de shows ni de festejos, es momento de sensibilidad social".

image Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como la vice, Gisela Scaglia, fueron de punto contra el acto del Presidente en el Movistar Arena.

