SANTA FE. La vicegobernadora y candidata a diputada nacional por la Provincia, Gisela Scaglia, aseguró que el espacio que integra junto a los gobernadores de Provincias Unidas representa "la alternativa más sensata que hoy tiene la Argentina". A su vez, aprovechó para ir de lleno contra la gestión libertaria.
"Provincias Unidas es antikirchnerista por definición"
La vicegobernadora y candidata a diputada nacional por Santa Fe, aseguró que Provincias Unidas representa "la alternativa más sensata que tiene la Argentina".
En ese marco, cuestionó la "estafa" de las retenciones cero, denunció la desconexión del Gobierno nacional con la realidad del interior productivo y contrastó el modelo de Santa Fe con el desinterés que -dijo- exhibe la Casa Rosada por el desarrollo y el empleo.
Provincias Unidas, una alternativa rumbo a octubre
"Provincias Unidas es antikirchnerista por definición", afirmó Scaglia en declaraciones a la prensa, al remarcar que el espacio surgido del trabajo conjunto entre los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes, "es la alternativa más sensata que hoy tiene la Argentina".
En ese sentido, sostuvo que se trata de un grupo de mandatarios que "gobiernan con equilibrio fiscal, pero invierten en infraestructura, impulsan el desarrollo y tienen una mirada desde el corazón productivo del país".
Sobre esa línea, destacó: "Somos la unión del campo, la industria, la energía y la minería; los que trabajan y generan los ingresos reales del país. Representamos la Argentina que produce y no la que intermedia".
La vicegobernadora insistió en que el equilibrio fiscal "es necesario pero no suficiente", y que "el desarrollo económico no viene solo: hay que prepararlo con infraestructura, reglas claras y un Estado eficiente que acompañe al sector productivo".
La "estafa" de las retenciones cero
Por otra parte, en su repaso por las medidas de la administración de Javier Milei, Scaglia criticó duramente la "mentira de las retenciones cero", al indicar que terminó siendo "una estafa" para los pequeños y medianos productores.
La candidata subrayó que Santa Fe demuestra con hechos que se pueden hacer las cosas de otro modo: "Mientras otros rifan el esfuerzo del campo, nosotros invertimos en obras productivas: el aeropuerto de Rosario, los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista. Esa es la infraestructura que genera trabajo y desarrollo real".
No es momento de shows, ni festejos
Consultada sobre el reciente "show" de Javier Milei, Scaglia fue tajante. "Lo que vimos el lunes fue la desconexión total con la realidad que vive la Argentina", apuntó, en concordancia con el gobernador, Maximiliano Pullaro.
