ACTUALIDAD Provincias Unidas > Santa Fe > Gisela Scaglia

RUMBO A OCTUBRE

"Provincias Unidas es antikirchnerista por definición"

La vicegobernadora y candidata a diputada nacional por Santa Fe, aseguró que Provincias Unidas representa "la alternativa más sensata que tiene la Argentina".

08 de octubre de 2025 - 14:45
Provincias Unidas abre el camino electoral.&nbsp;

Provincias Unidas abre el camino electoral. 

Foto: Gobierno de Santa Fe

SANTA FE. La vicegobernadora y candidata a diputada nacional por la Provincia, Gisela Scaglia, aseguró que el espacio que integra junto a los gobernadores de Provincias Unidas representa "la alternativa más sensata que hoy tiene la Argentina". A su vez, aprovechó para ir de lleno contra la gestión libertaria.

En ese marco, cuestionó la "estafa" de las retenciones cero, denunció la desconexión del Gobierno nacional con la realidad del interior productivo y contrastó el modelo de Santa Fe con el desinterés que -dijo- exhibe la Casa Rosada por el desarrollo y el empleo.

Provincias Unidas, una alternativa rumbo a octubre

"Provincias Unidas es antikirchnerista por definición", afirmó Scaglia en declaraciones a la prensa, al remarcar que el espacio surgido del trabajo conjunto entre los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes, "es la alternativa más sensata que hoy tiene la Argentina".

En ese sentido, sostuvo que se trata de un grupo de mandatarios que "gobiernan con equilibrio fiscal, pero invierten en infraestructura, impulsan el desarrollo y tienen una mirada desde el corazón productivo del país".

Sobre esa línea, destacó: "Somos la unión del campo, la industria, la energía y la minería; los que trabajan y generan los ingresos reales del país. Representamos la Argentina que produce y no la que intermedia".

La vicegobernadora insistió en que el equilibrio fiscal "es necesario pero no suficiente", y que "el desarrollo económico no viene solo: hay que prepararlo con infraestructura, reglas claras y un Estado eficiente que acompañe al sector productivo".

La lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas est&aacute; encabezada por la actual vicegobernadora&nbsp;Gisela Scaglia; secundada por el legislador provincial&nbsp;Pablo Far&iacute;as.

La lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas está encabezada por la actual vicegobernadora Gisela Scaglia; secundada por el legislador provincial Pablo Farías.

La "estafa" de las retenciones cero

Por otra parte, en su repaso por las medidas de la administración de Javier Milei, Scaglia criticó duramente la "mentira de las retenciones cero", al indicar que terminó siendo "una estafa" para los pequeños y medianos productores.

"Duraron 48 horas, fue el hot sale del campo. No vendió nadie, porque el productor chico y mediano, el chacarero, el que se esfuerza todos los días, fue otra vez el perjudicado".

La candidata subrayó que Santa Fe demuestra con hechos que se pueden hacer las cosas de otro modo: "Mientras otros rifan el esfuerzo del campo, nosotros invertimos en obras productivas: el aeropuerto de Rosario, los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista. Esa es la infraestructura que genera trabajo y desarrollo real".

No es momento de shows, ni festejos

Consultada sobre el reciente "show" de Javier Milei, Scaglia fue tajante. "Lo que vimos el lunes fue la desconexión total con la realidad que vive la Argentina", apuntó, en concordancia con el gobernador, Maximiliano Pullaro.

"Mientras las empresas cierran, el comercio se cae y la gente no llega a fin de mes, el Presidente elige burlarse de los argentinos. No es momento de shows ni de festejos, es momento de sensibilidad social".

Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como la vice, Gisela Scaglia, fueron de punto contra el acto del Presidente en el Movistar Arena.&nbsp;

Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como la vice, Gisela Scaglia, fueron de punto contra el acto del Presidente en el Movistar Arena.

CONSPIRACIONES